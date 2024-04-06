Лучшие пищевые добавки для здоровья митохондрий

Митохондрии являются крошечными энергетическими станциями клеток. Поэтому от их нормального функционирования зависит общее здоровье организма. Какие пищевые добавки помогут поддержать митохондриальные функции? Предлагаем перечень необходимых для этого веществ.
В масштабе клетки митохондрии трансформируют пищу в энергию, которая расходуется в процессе жизнедеятельности. Ключевая энергомолекула, производимая митохондриями из необходимых соединений, - это АТФ. Имеется прямая связь между определенными питательными веществами и работой митохондрий.
Специальные микронутриенты действуют на работу митохондрий, так как они имеют значение в производстве АТФ и энергообмене. Поэтому полезно обеспечить достаточное содержание определенных веществ для поддержки митохондрий.
Если пищевой рацион не обеспечивает потребность во всех питательных соединениях, люди прибегают к помощи диетических добавок. Это подходящая стратегия, когда становится вопрос о поддержке митохондриальных функций. Вот перечень добавок, которые помогут митохондриям наших клеток.
CoQ10 (убихинон) локализуется в митохондриях. Это сильное питательное соединение можно считать «свечой зажигания» нашего организма, так как оно имеет значение в производстве клеточной энергии. Кoэнзим Q10 позитивно модулирует работу митохондрий следующим образом:
Омега-3 необходимы для здоровья многих систем и компонентов организма, и митохондрий - тоже. Введение омега-3 позитивно воздействует на состав мембран митохондрий; помогает повернуть вспять митохондриальную дисфункцию, что связано с определенными состояниями, влияющими на уровень глюкозы, сердце и сосуды, работу печени.
Ресвератрол - это полифенол, который оптимизирует работу митохондрий, биогенез и окислительный метаболизм. Ресвератрол на сегодняшний день считается ключевым питательным веществом для увеличения продолжительности жизни.
Кроме того, ресвератрол позитивно воздействует на генетические и ферментативные механизмы митохондрий.
Кроме указанных выше веществ, которые позволяют митохондриям функционировать с максимальной отдачей и снизить вероятность митохондриальной дисфункции, можно назвать:
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Источник: https://econet.ua/
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