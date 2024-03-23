Лучшие продукты, богатые серой и зачем они вам нужны

Организм не производит серу (S) самостоятельно, ее важно получать с пищей. Сера - природное антимикробное средство, которое помогает при лечении кожных проблем (угри, перхоть, розацеа, бородавки). Этот микроэлемент применяется в метаболизме определенных медикаментов.
Оказывается, сера является 3-м по концентрации минералом в нашем организме. Сера действует во многих функциях, например, построение и восстановление ДНК, защита клеток от повреждений. Употребления продуктов с высоким процентом серы снизит вероятность целого ряда хронических недугов. В каких продуктах наиболее высокая концентрация серы?
Микроэлемент сера активно применяется в терапевтических целях. Хотя рекомендуемой суточной дозировки S нет, польза ее для здоровья несомненна, и введение в пищевой рацион серосодержащих продуктов – отличная профилактика различных заболеваний.
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Серосодержащие вещества в крестоцветных – глюкозинолаты- способствуют снижению риска болезней сердца и сосудов.
Метилсульфонилметан (или МСМ) - серосодержащее вещество (имеется в растительных и животных пищевых продуктах). Оно может ослабить воспаление и боль в суставах и мускулах.
Сульфорафан - соединение, которое присутствует в крестоцветных и отличается антиоксидантными и противораковыми свойствами.
Различные виды лука имеют высокий процент сероорганических веществ, подавляющих рост онкоклеток в пищеводе, груди, легких.
Уже упомянутый МСМ тоже обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает его потенциально эффективным против рака. МСМ повышает иммунитет и губит онкоклетки при злокачественных новообразованиях толстой кишки, ЖКТ, печени. Глутатион - антиоксидант, поддерживающий иммунитет и защищающий клетки от воспаления, нуждается в S для своего синтеза.
Глюкозинолаты снижают вероятность возникновения ряда нейродегенеративных патологий: болезней Альцгеймера и Паркинсона. Вещество сульфорафан противодействует накоплению так называемых бляшек бета-амилоида в мозге, тем самым минимизируя риск болезни Альцгеймера.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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