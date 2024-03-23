Лучшие продукты, богатые серой и зачем они вам нужны

Организм не производит серу (S) самостоятельно, ее важно получать с пищей. Сера - природное антимикробное средство, которое помогает при лечении кожных проблем (угри, перхоть, розацеа, бородавки). Этот микроэлемент применяется в метаболизме определенных медикаментов.

Оказывается, сера является 3-м по концентрации минералом в нашем организме. Сера действует во многих функциях, например, построение и восстановление ДНК, защита клеток от повреждений. Употребления продуктов с высоким процентом серы снизит вероятность целого ряда хронических недугов. В каких продуктах наиболее высокая концентрация серы?

Для чего нужна сера в организме и ее источники

Микроэлемент сера активно применяется в терапевтических целях. Хотя рекомендуемой суточной дозировки S нет, польза ее для здоровья несомненна, и введение в пищевой рацион серосодержащих продуктов – отличная профилактика различных заболеваний.

7 пищевых источников S

Овощи: разные сорта лука, чеснок.

Крестоцветные: руккола, брокколи, брюссельская, цветная капуста, редис.

Яйца.

Бобовые: нут, фасоль, чечевица, горох.

Мясо и морские продукты: курица, краб, омар.

Молокопродукты: молоко, йогурт, сыры (чеддер, пармезан).

Орехи, семечки: миндаль, бразильский, грецкий, кунжут, семечки подсолнуха.

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Эффект серы для здоровья

1.Снижение вероятности кардиологических заболеваний

Серосодержащие вещества в крестоцветных – глюкозинолаты- способствуют снижению риска болезней сердца и сосудов.

2. Ослабление боли в суставах и мускулах

Метилсульфонилметан (или МСМ) - серосодержащее вещество (имеется в растительных и животных пищевых продуктах). Оно может ослабить воспаление и боль в суставах и мускулах.

3. Защита от определенных видов онкологии

Сульфорафан - соединение, которое присутствует в крестоцветных и отличается антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Различные виды лука имеют высокий процент сероорганических веществ, подавляющих рост онкоклеток в пищеводе, груди, легких.

Уже упомянутый МСМ тоже обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает его потенциально эффективным против рака. МСМ повышает иммунитет и губит онкоклетки при злокачественных новообразованиях толстой кишки, ЖКТ, печени. Глутатион - антиоксидант, поддерживающий иммунитет и защищающий клетки от воспаления, нуждается в S для своего синтеза.

4. Снижение вероятности нейродегенеративных заболеваний

Глюкозинолаты снижают вероятность возникновения ряда нейродегенеративных патологий: болезней Альцгеймера и Паркинсона. Вещество сульфорафан противодействует накоплению так называемых бляшек бета-амилоида в мозге, тем самым минимизируя риск болезни Альцгеймера.опубликовано econet

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