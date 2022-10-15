Лучшие способы отбеливания зубов в домашних условиях

Среди причин, по которым зубы утрачивают БЕЛИЗНУ, можно назвать: истончение зубной эмали из-за возраста, употребление чая и кофе, курение, генетический фактор. Придать зубам сияющую белизну можно в домашних условиях с помощью простых и доступных средств.
Зубы – это первое, на что обращают внимание другие люди. Красивые зубы также являются показателем крепкого здоровья. Многие беспокоятся, если их зубы выглядят не такими белыми, как им хотелось бы. Существует несколько способов придать вашим зубам сверкающую белизну в домашних условиях, используя простые подручные средства.
Зубы меняют цвет, становятся желтыми или коричневыми из-за пятен, которые возникают как на поверхности зубов (эмали), так и глубоко в структуре зуба.
Под поверхностью эмали находится бежевое вещество дентин, которое становится видимым, когда истончается эмаль. Эрозия эмали возникает из-за потери твердой ткани зуба, которая была удалена с поверхности зуба.
Хотя не стоит ожидать, что зубы останутся блестящими и белыми до преклонного возраста, многие факторы ускоряют изменение окраски зубов.
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Вот несколько причин, по которым зубы становятся желтыми, бежевыми или коричневыми:
Существует множество средств для отбеливания зубов, большинство из которых использует химические вещества, повреждающие зубы и зубную эмаль, из-за которых зубы становятся чувствительными.
Альтернативой этому являются различные домашние средства, которые также эффективно отбеливают зубы.
Пищевая сода обладает легким абразивным свойством. Эта абразивность помогает удалить пятна и налет с зубов и отбелить их. И все это можно сделать за несколько минут.
Применение:
Существует еще один рецепт отбеливания зубов с использованием соды и алюминиевой фольги, который обещает результаты через несколько дней.
Запомните: Пищевая сода может стирать защитную эмаль зубов, поэтому этот метод можно применять 1-2 раза в неделю.
Перекись водорода обладает отбеливающими свойствами. Она окисляет органическую матрицу под зубной эмалью, осветляя ее. Это не вызывает существенных изменений в зубной эмали и является абсолютно безопасным методом быстрого отбеливания зубов. Единственное, о чем надо помнить – это не проглатывать перекись.
Применение:
Помните: Длительное воздействие перекиси водорода может привести к повреждению тканей ротовой полости.
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Активированный уголь – это абсорбирующее вещество, способное поглощать и выводить токсины из организма как внутри, так и снаружи.
Кроме того, сам активированный уголь не всасывается в организм. Он также является эффективным средством для отбеливания зубов, так как связывает налет и микроскопические крупицы, которые пачкают зубы, и вымывает их. Он всасывает неприятные запахи и действует, как дезинфицирующее средство.
Применение:
Помните: Активированный уголь может пачкать коронки, защитные прокладки и фарфоровые виниры. Если ваши зубы стали чувствительными, прекратите использовать это средство.
Одним из самых легких и лучших способов отбелить зубы естественным образом является масляное полоскание рта. Полоскание рта кокосовым маслом считается одним из самых эффективных средств. В кокосовом масле содержится лауриновая кислота, которая удаляет бактерии, которые приводят к желтизне зубов.
Исследования показали, что масляные полоскания способны уменьшить количество налета на зубах и гингивита.
Применение:
Так как масляное полоскание совершенно безопасно, вы можете проделывать эту процедуру ежедневно наряду с обычной чисткой зубов.
Масло чайного дерева восстанавливает и укрепляет десны, уменьшает количество зубного налета, предотвращает кариес, очищает пространство между зубов и язык.
Регулярное использование масла чайного дерева также поможет отбелить зубы на 1-2 оттенка совершенно естественным образом.
Применение
Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю, и через месяц вы заметите разницу.
Клубника содержит фолиевую кислоту, которая помогает очистить и отшелушить зубы. Благодаря этому зубы выглядят чище и белее. Также клубника содержит витамин С, который помогает избавиться от зубного налета, и яблочную кислоту, которая слегка отбеливает зубы.
Применение:
Считается, что яблочный уксус также помогает избавиться от пятен на зубах. Хотя вы можете не получить мгновенных результатов, яблочный уксус - это природный метод, который поможет восстановить белизну зубов при регулярном применении.
Применение
Еще один домашний метод отбеливания зубов состоит в использовании банановой кожуры. Бананы богаты питательными веществами и минералами, такими как азот, фосфор, калий, кальций, марганец, натрий, железо и сера, которые также присутствуют в кожуре.
Банановая кожура впитывает бактерии и микробы с зубов, таким образом, отбеливая их.
Применение
Полоски для отбеливания зубов являются одним из популярных и недорогих средств, которые помогают обрести белоснежную улыбку.
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Производители полосок утверждают, что эффект будет заметен уже на 3-й день использования полосок. Однако в среднем результаты можно увидеть примерно через неделю использования, что также зависит от уровня желтизны зубов. Эффект отбеливания может длиться от 6 месяцев до года после полного курса.
Отбеливающие полоски очень легко использовать. Обычно набор состоит из двух полосок, одну из которых помещают сверху, а другую снизу. Их можно носить, пока вы занимаетесь домашними или другими делами.
Помните, что долгое использование полосок может повредить десна и привести к повреждению зубной эмали.
Отбеливание зубов без вреда
Многие химические средства для отбеливания зубов могут повреждать зубы, удаляя зубную эмаль.
Постоянное применение отбеливающих полосок может со временем вызвать эрозию эмали и сделать зубы чувствительными, особенно при потреблении горячих, холодных и кислых продуктов.
Хотя стоматологи считают, что многие средства безопасны, те, что содержат много кислоты, повышают риск появления кариеса при частом использовании.
Эти средства нужно использовать умеренно, в идеале после того, как вы попробовали домашние средства.
Помните, что лучшим способом отбеливания зубов является правильное питание, отказ от курения, регулярная чистка зубов и десен, и ограничение кофе, чая и сладких продуктов.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ua/
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