Лучшие упражнения на нижний пресс

У каждого человека жировые отложения распределяются по-разному. У кого-то равномерно по всему телу, а у других оседает локально: на животе, бедрах, руках или в других местах. Сформировать плоский животик или крепкий пресс, может быть нелегкой задачей. Какие упражнения станут самыми эффективными для этой зоны?

Накачать идеальный нижний пресс изолированно не получится. Но существуют эффективные упражнения, которые создадут усиленную нагрузку на паховую зону. Чтобы тренировки дали стойкий результат, нужно заниматься не меньше 3 раз в неделю по 15-30 минут. Для этого вам не понадобится специальное оборудование, упражнения можно выполнять в спортзале и домашних условиях.

"Качаем" нижний пресс

Велосипед

Тренировки нижнего пресса не обходятся без этого универсального упражнения. Прилягте на твердую поверхность, стараясь крепко прижать поясницу к полу. Приподнимите голову и заложите ладони за шею. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги, имитируя движения велосипедными педалями.

«Рисуйте» круги ногами

И. П. – лежа на спине. Туловище и голову плотно прижмите к полу. Руки разведите в стороны и опирайтесь в пол ладонями. Соедините ноги и поднимите их вверх. Очерчивайте прямыми ногами максимально большие окружности. Сначала в одну, затем в другую стороны.

Поднимайте ноги

И. П. – лежа на спине. Приподнимите голову и заложите ладони за шею. Соедините ноги и поднимайте их вверх, до перпендикуляра к туловищу. Потом медленно и плавно опускайте вниз, но не опускайте полностью, а выполняйте следующий подъем. Если вам будет трудно выполнять эти движения с прямыми ногами, то можете согнуть их в коленях.

Вытягивайте ноги

И. П. – сидя на полу. Опирайтесь на ладони, держите ровную осанку. Соедините прямые ноги, поднимите их вверх и очерчивайте в воздухе треугольник, не прикасаясь к полу. Вы можете поставить бутылку или любой предмет, и стопами огибайте его из стороны в сторону.

Обратные скруты

И. П. – лежа на спине. Приподнимите голову, руки вдоль тела. Отрывайте таз от пола, сгибайте колени и притягивая бедра к груди. Возвращайтесь в И. П., выпрямляя ноги при приближении к полу. Старайтесь задействовать только мышцы пресса.

Комплексное упражнение

И. П. – лежа на спине. Поднимите таз, из положения лежа, поднимите корпус к выпрямленной ноге поочередно.опубликовано econet

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