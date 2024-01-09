Печень является очень податливым лечению органом. Будучи увеличенной даже на 4–5 см, она через 3–4 недели принимает свои обычные размеры и восстанавливает функции. Известны случаи, когда после операции остается одна, две или три четверти ткани печени, и тем не менее она функционирует полноценно, а с течением времени печеночная ткань нарастает в полном объеме.

Лучший способ вылечить печень – не дать ей заболеть, то есть щадить ее с самого раннего возраста и не загрязнять продуктами кишечного гниения. А если мы все-таки загрязняем печень, то ее могут захватить вирусы и нагло в ней размножаться, ведь есть чем питаться! Вот и вирусный эпидемический гепатит в школах, детских садах, воинских частях.

Марва Оганян: очищение печени

После вирусного гепатита или без него в печени может разрастаться соединительная ткань – цирроз. Наконец, желчные ходы и желчный пузырь могут забиться остатками белкового гниения плюс соли кальция и холестерин, и наступает желчно-каменная болезнь.

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Что же делать, если печень больна? Очищать ее. Как? Первый этап – промывание всей печеночной ткани, желчных путей и желчного пузыря большими количествами травяных настоев, очищающих не только печень, но и почки, и легкие, и кишечник.

Для этого в день нужно выпивать до трех литров травяного настоя (мята, подорожник, коровяк, трехцветная фиалка, ромашка, спорыш, полевой хвощ, пустырник, шалфей) с медом (1–2 чайные ложки на 1 стакан настоя плюс сок 1/4 лимона).

Но при этом нужно прекратить всякое питание твердой пищей. Таким образом удается включить сразу два целительных процесса – очищение всех тканей организма и питание этих же тканей на уровне клеток (травы, мед, лимон – в растворенном состоянии), выключая пищеварение.

Пищеварительные ферменты не выделяются, так как нечего расщеплять, и вся энергия организма теперь направляется на очищение тканей.

Только при отсутствии пищеварения начинается активизация тканевых протеолитических ферментов, расщепляющих больные, неполноценные ткани. Расщепляясь, они выводятся из организма всеми возможными путями – через кишечник (необходимы ежедневные промывания кишечника), через почки (обильное питье), через кожу (ежедневное купание горячей водой), через легкие и носовые ходы (идет интенсивное выделение гноя из носовых пазух и бронхов – кашель, отхаркивание).

Очищение длится 21 или 28 дней. Затем необходимо вывести наружу содержимое желчного пузыря, желчные камни. Они за предыдущие 3–4 недели растворяются, теряя свой минеральный состав, и превращаются в гнойные сгустки, которые выходят из желчного пузыря совершенно безболезненно, принимая на выходе форму желчных путей.

Их может быть много или мало, разных размеров, но обычно одной чисткой дело не ограничивается. Необходимо проводить изгнание конкрементов 4–5 раз (прием оливкового масла с лимонным соком по Семеновой) с промежутком 4–5 недель.

В перерывах между этими чистками необходимо соблюдать чисто вегетарианский пищевой режим – сырые фрукты и сухофрукты, протертые сырые овощи плюс зеленые листовые (щавель, салат, петрушка, кориандр, шпинат, свекольная ботва, портулак) с растительным маслом и лимонным соком, а также овощные бульоны и настои желчегонных трав.

Этим методом удается излечить не только желчнокаменную болезнь и ликвидировать воспаление желчного пузыря, но излечить цирроз печени (без асцита).

А легче всего излечить, конечно, вирусный гепатит (полностью, без всяких последствий для организма), если с самого начала болезни промывать кишечник 2–3 раза в день и выпивать в день 3–4 л жидкости: 2 л травяного настоя с медом и соком лимона и 2 л свежевыжатых фруктовых и овощных соков – без приема твердой пищи. Излечение наступает на 4–5-й неделе.

Обычный гепатит (не вирусный), гепатопанкреатит, излечивается точно таким же способом.

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Нужно отметить, что печень является очень податливым лечению органом. Будучи увеличенной даже на 4–5 см, она через 3–4 недели принимает свои обычные размеры и восстанавливает функции. Известны случаи, когда после операции остается одна, две или три четверти ткани печени, и тем не менее она функционирует полноценно, а с течением времени печеночная ткань нарастает в полном объеме.

Сообщаем, что в Краснодаре, в библиотеке экологической культуры им. Крупской (ул. Лузана, 8) по субботам проводятся лекции и практические занятия по излечению желчнокаменной болезни и другой патологии печени. Занятия проводятся с 9 до 13 часов.

Освоившие методику оздоровления организма освобождаются без операции от калькулезного холецистита, всякого рода дискинезий желчевыводящих путей (особенно часто этим страдают дети).

Очень многие избавляются попутно в процессе лечения от бронхиальной астмы, заболеваний суставов или сердца. Ведь в человеке все органы взаимосвязаны и объединены в один организм. При заболевании любого из них заболевают и другие органы, а при лечении одной болезни вылечиваются и остальные.

Так, Галина И., 54 года, лечила тяжелую бронхиальную астму. Ей понадобился целый год, чтобы окончательно избавиться от астмы и от лекарств, которые перестали ей помогать. Астма усугублялась больной печенью и желчным пузырем, забитым конкрементами со спаечным процессом. Еще через полгода ей удалось полностью избавиться от желчных камней, УЗИ показало нормальный желчный пузырь.

То же произошло у И. Н.Сомовой, 34 лет, а у Тамары К., 75 лет, увеличенная на 5 см печень сократилась до нормы за 2 месяца. Женщина лечила с очень хорошим результатом боковой амиотрофический склероз (БАС).

Юсуф Н., 36 лет (рабочий завода им. Седина), восстановил функцию печени при диагнозе цирроз через полгода.

Становится ясным, что алкоголизм, никотиновая зависимость, наркомания излечиваются реально не убеждением, кодированием и другим психическим воздействием на человека, а только очищением печени от этих экзогенных ядов вплоть до удаления из тканей печени их следовых количеств.

Как только клетки печени и головного мозга очищаются от этих ядов, потребность в них отпадает сама собой.опубликовано econet

Марва Оганят "Золотые правила естественной медицины"

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