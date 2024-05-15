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Манноза: купирование цистита и инфекций мочевыводящих путей

Автор: Econet 15 мая 2024 6842
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Манноза - это полезное вещество, которое эффективно при лечении и профилактике инфекций органов мочевыделительной системы. Содержится оно в персиках, яблоках, чернике, апельсинах. Но главный источник маннозы - клюква. А пищевые добавки с маннозой помогут вам сохранить здоровье мочевыделительных органов.

Манноза: купирование цистита и инфекций мочевыводящих путей

Манноза (официальное название -  D-манноза) - это разновидность сахара, которую производит организм из глюкозы природным путем. Вещество получают и промышленным методом для применения его как сырья для выпуска пищевых добавок и медикаментозных компонентов. Манноза по праву может называться сахаром: по многим показателям она ему полностью отвечает. Ключевой эффект данного соединения – помощь в терапии инфекций мочевыделительных органов. Это целая группа недугов, вызванных болезнетворными агентами, или имеющих хроническое течение.

Свойства маннозы и ее применение

Главным практическим советом при нарушениях работы мочевыделительной системы считается употребление большого количества клюквенного морса. Дело в том, что данном напитке присутствует высокий процент маннозы.

Прочие растительные источники маннозы: персики, яблоки, черника, апельсины. Систематическое включение в рацион этих фруктов и ягод поможет насытить организм маннозой и уберечь его от всякого рода инфекций.

Манноза: купирование цистита и инфекций мочевыводящих путей

Ценные качества маннозы

Манноза выступает мощным средством против целого ряда патогенных факторов:

  • поддержание функций мочевыделительной системы – соединение проникает в почки и мочевой пузырь, далее удаляется из организма. Попав в кровь, манноза работает как защита, а после выводится, не накапливаясь в теле человека;
  • защита слизистой, покрывающей мочевыводящие пути;
  • стимуляция выведения различных инфекций из организма;
  • предотвращение недугов органов мочевыделительной системы;
  • подавление возникновения и развития бак. инфекций в органах мочевыделительной системы;
  • мощный антибактериальный эффект, манноза способна покрывать стенки мочевого пузыря сахарами, не позволяя бактериям закрепляться на них;
  • активизация роста белка ТНР;
  • может выступать заменой антибиотикам, которые прописывают при терапии мочевых инфекций;
  • поддержка функций пищеварительного тракта, работает как пребиотик, улучшая состав бак. среды кишечника;
  • помощь в связывании и блокировании лектинов;
  • позитивное действие на функции сердечно-сосудистой системы;
  • замедление потери белка и восстановление его абсорбции кишечником;
  • защита кровеносной системы от болезней и нормализация содержания сахара.

Принимаем маннозу правильно

Наиболее позитивный результат от приема маннозы будет, если вы прислушаетесь к этим полезным рекомендациям:

  • употреблять вместе с достаточным объемом воды;
  • начать принимать как можно быстрее при первых проявлениях инфекции;
  • сочетать прием маннозы с употреблением клюквы или клюквенного морса;
  • непременно обратиться к доктору за консультацией для определения дальнейшей стратегии лечения. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье манноза сахар мочевыделительная система почки мочевой пузырь инфекция

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