Марганец: чем важен для организма и в каких продуктах содержится

Марганец участвует в функционировании мозга, нервной системы и ферментов метаболизма. Какие еще преимущества для здоровья дает этот минерал? Обеспечить поступление марганца в организм можно с помощью определенных продуктов и пищевых добавок.
Марганец - ценный микроэлемент, в организме он работает в обмене веществ, строительстве костной ткани и функциях мозга. Кроме того, марганец полезен для клеточных процессов. Удовлетворить потребности в марганце при помощи питания сложно, поэтому многие выбирают для себя прием добавок.
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Mn выступает кофактором целого ряда ферментов, помогая им стимулировать биохимические процессы:
До 25-40% Mn в организме отложено в костной ткани.
Mn работает как кофактор в формировании костного хряща, коллагена и минерализации костей.
Для укрепления костной ткани марганец (Mn) комбинируют с кальцием (Са), витамином D и магнием (Mg).
Марганец взаимодействует с вит-ном К, поддерживая нормальную свертываемость крови и оберегая от избыточного кровотечения.
Так как марганец работает в метаболизме глюкозы и углеводов, его дефицит воздействует на толерантность к глюкозе. Поэтому содержание марганца имеет значение в поддержании глюкозы в норме и для работы почек.
Микроэлементы железо (Fe), кальций (Ca) и магний (Mg) меняют удержание марганца (Mn) в организме. Накопление минерала снижает всасывание Mn. Снижение биодоступности марганца (Mn) связано с приемом добавок Са, Mg, Fe.
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Нехватка марганца редко проявляется у людей из-за его достаточного содержания в продуктах питания, воде и внешней среде. Дефицит грозит развиться при потреблении в сутки менее 1 мг микроэлемента. Признаки нехватки марганца: торможение роста, патологии скелета, сбои толерантности к глюкозе и патологии в усвоении жиров и сахаров.
При избыточном приеме с едой, неочищенной водой или при передозировке диетических добавок токсичность минерала Mn дает неврологические нарушения (аналогично симптомам при паркинсонизме), сбои сердечно-сосудистой системы и повреждение печени.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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