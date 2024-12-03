Масло орегано для иммунной системы и борьбы с инфекциями

Один из основных фенолов в масле орегано - карвакрол, который доказал свою эффективность против норовируса мышей. Было обнаружено, что комбинация эфирных масел, включая орегано, так же эффективна, как и препараты против чрезмерного бактериального роста в кишечнике. Масло орегано "работает" против бактерий золотистого стафилококка.

Орегано (Origanum vulgare) обычно ассоциируется с итальянской кухней, но считается, что оно родом из Греции. Орегано тесно связан с майораном (Origanum majorana), и их часто путают. Сорт орегано из Мексики (Lippia graveolens) использовался десятилетиями, прежде чем был завезен в Америку. Он не появлялся в американских кулинарных книгах до окончания Второй мировой войны. Травы, происходящие из Средиземноморья и Мексики, немного отличаются.

Польза масла орегано для здоровья

Мексиканская трава имеет более сильный аромат, а средиземноморский лист меньше, светлее по цвету и имеет более мягкий вкус. Если вы выбираете, что добавить в свои блюда, сорт из Мексики хорошо сочетается с пряными ароматами, а Средиземноморский дополняет итальянские и греческие блюда.

Origanum vulgare - многолетнее растение, вырастающее до 3 футов в высоту и 2 фута в ширину. Оно цветет с июля по октябрь розовато-фиолетовыми или белыми цветками. Орегано любит солнечные лучи, не требует особого ухода и привлекает бабочек. Она также устойчива к засухе и эрозии.

Масло орегано против норовирусной инфекции

Трава богата фенолами, натуральными фитохимическими веществами, обладающими полезными антиоксидантными свойствами. Двумя наиболее распространенными являются тимол и карвакрол. Орегано используется в традиционных лекарствах как расслабляющее, болеутоляющее и антибактериальное средство. Она также поддерживает иммунную систему. Масло орегано эффективно против норовируса.

Во всем мире норовирус вызывает почти 20% всех случаев гастроэнтерита, приводящего к диарее и рвоте. Вспышки обычно случаются с ноября по апрель; в годы, когда появляется новый штамм, он может увеличить показатели на 50%.

Симптомы норовирусной инфекции включают тошноту, рвоту, боль в желудке и диарею. Некоторые люди также могут испытывать жар, ломоту в теле и головную боль. Симптомы развиваются через 12–48 часов после воздействия, и большинство людей выздоравливают через один-три дня после появления симптомов.

Ежегодно от норовируса умирают 900 человек, при этом происходит 109 000 госпитализаций и до 21 миллиона случаев заболевания. Многие вспышки происходят в местах скопления людей, таких как дома престарелых и школы. Несмотря на воздействие на здоровье и экономику, в настоящее время отсутствуют лекарства для профилактики или лечения.

В дополнение к этому, многие аспекты вируса неизвестны, так как трудно культивировать норовирус человека и не существует модели на мелких животных. Норовирусы были идентифицированы у мышей, крупного рогатого скота и свиней, и из них мышиный норовирус воспроизводится в культуре клеток и мелких животных. По этой причине данный штамм изучается в лаборатории.

Исследователи обнаружили, что карвакрол, один из основных компонентов масла орегано, эффективен против норовируса мышей. В одном исследовании ученые использовали клеточные посевы и параллельно проходящий эксперимент с анализом связывания клеток и просвечивающей электронной микроскопией.

Инфекционность вируса снизилась в течение 15 минут после воздействия как масла орегано, так и карвакола, но использование одного карвакрола было гораздо более эффективным. Исследователи пришли к выводу, что он может:

«… инактивировать [мышиный норовирус] в течение 1 часа после воздействия, влияя непосредственно на вирусный капсид и впоследствии на РНК. Это исследование предоставляет новые данные о противовирусных свойствах масла орегано и карвакрола в отношении мышиного норовируса и демонстрирует его потенциал в качестве натурального пищевого и поверхностного дезинфицирующего средства (фомита) для борьбы с норовирусом человека».

Масло орегано и карвакрол активны против других бактериальных агентов, встречающихся на кухне, которые могут привести к пищевому отравлению. В другом исследовании ученые обнаружили, что эфирное масло орегано может удалять молодые и зрелые биопленки золотистого стафилококка с нержавеющей стали.

Масло орегано активно против чрезмерного роста кишечных бактерий

Чрезмерный бактериальный рост в тонком кишечнике (СИБР) - это термин, используемый для описания аномального увеличения общей бактериальной популяции в тонкой кишке. Это может произойти, когда операция, болезнь или лекарства замедляют работу кишечного тракта, что создает питательную среду для бактерий. Это может негативно сказаться на здоровье иммунной системы, поскольку микробиом кишечника регулирует иммунный гомеостаз.

Некоторые из заболеваний, которые могут вызвать проблемы с моторикой желудочно-кишечного тракта, включают склеродермию, волчанку и диабет. Прием противоспазматических препаратов, длительное использование ингибиторов протонной помпы и частое употребление антибиотиков и наркотических средств - все это связано с СИБР.

Избыток бактерий может вызвать потерю веса, недостаток питательных веществ и диарею. Основными вариантами лечения, используемыми в школе медицины при университете Джона Хопкинса, являются антибиотик рифаксимин (ксифаксан) и в некоторых случаях комбинация рифаксимина и неомицина.

Это состояние изучалось у пациентов с заболеванием, поражающим кишечник, таким как синдром раздраженного кишечника (СРК). В одном обзоре литературы ученые идентифицировали 50 исследований и обнаружили, что более 38% людей с СРК также имели СИБР. Распространенность варьировалась в зависимости от типа анализа, используемого для диагностики, и риск был повышен у женщин, людей старшего возраста и тех, у кого была диарея с СРК.

В другом исследовании ученые собрали данные 104 человек, у которых был положительный результат анализа на СИБР. Участники прошли изучаемое вмешательство и последующий анализ.

Им предложили ежедневный режим рифаксимина или лечения травами в течение 4 недель. Исследователи использовали комбинацию трав, чтобы обеспечить широкий охват. Масло орегано было одним из выбранных, потому что хорошо известно, что оно «непосредственно убивает или сильно подавляет рост кишечных микробов». Масло орегано обладает и другими полезными свойствами, такими как вызов апоптоза в клетках рака толстой кишки caco2».

В конце исследования каждый человек прошел дыхательный тест с лактулозой (LBT), чтобы проверить наличие СИБР. Из пациентов, получавших травяную терапию, у 46% наблюдались отрицательные результаты по сравнению с 34% пациентов, принимавших рифаксимин. 31,8% не имели ответа на рифаксимин, и им была предложена лечебная травяная терапия. Из них 57,1% имели отрицательный результат LBT после завершения лечения. Ученые пришли к выводу:

«Терапия травами по крайней мере так же эффективна, как рифаксимин, для излечения СИБР с помощью LBT. Травяные средства оказались столь же эффективными, как и терапия тройным антибиотиком, для лечения СИБР у пациентов, не отвечающих на рифаксимин. Кроме того, необходимы проспективные исследования, чтобы подтвердить эти результаты и изучить дополнительные альтернативные методы лечения пациентов с рефрактерным СИБР».

Масло может помочь снизить резистентность бактерий

Устойчивость к антибиотикам представляет угрозу для здоровья человека. Инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам патогенами, иногда невозможно вылечить. Эксперты в области здравоохранения на протяжении десятилетий предупреждали, что чрезмерный прием антибиотиков у людей и в сельском хозяйстве приведет к потенциально резкому увеличению смертности от патогенов, которые когда-то можно было легко излечить.

Обзор резистентности к противомикробным препаратам был заказан премьер-министром Соединенного Королевства в 2014 году. Данные свидетельствуют о том, что устойчивые к препаратам инфекции ежегодно уносят 50 000 жизней в Европе и США. В мире показатель не опускается ниже 700 000 человек.

Однако другая оценка предполагает, что их число в США намного выше, около 162000 в год. Кроме того, по прогнозам экспертов, к 2050 году число людей в мире может возрасти до 10 миллионов человек в год. Это на 2 миллиона больше, чем ожидаемое количество смертей от рака.

Эфирные масла, такие как масло орегано, могут помочь снизить устойчивость к антибиотикам. В одном исследовании ученые оценили эффективность эфирных масел ладана, лаванды, лимона, тимьяна, душицы и мирта против распространенных патогенных бактерий, включая синегнойную палочку, кишечную палочку, фекальный энтерококк, клебсиеллу пневмонии и золотистый стафилококк.

Эти бактерии ответственны за несколько типов инфекций, включая желудочно-кишечные и кожные заболевания. Исследователи использовали водные и мицеллярные экстракты для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) и минимальной бактерицидной концентрации (МБК). Масла с наибольшей активностью против бактерий: орегано, лимон, лаванда и тимьян.

МИК и МБК в масле орегано в 64 раза ниже, чем у этилового спирта. Наиболее восприимчивыми к нему были бактерии метициллин-устойчивого золотистого стафилококка (MRSA). Водные экстракты орегано и лаванды были активны в отношении Клебсиеллы пневмонии. Ученые пришли к выводу:

«Настоящие результаты предполагают, что некоторые формулы коллоидных или мицеллярных суспензий цельных эфирных масел, таких как масло орегано, тимьяна или лимона, могут помочь в борьбе с микробами. В отдельных случаях можно также использовать водные экстракты орегано или тимьянового масла с хорошей антибактериальной активностью».

Будьте осторожны при выборе масла орегано

При покупке масла орегано старайтесь искать его у проверенного производителя, потому что некоторые продают разбавленные масла. Как я уже писал ранее, некоторые масла могут получаться из продуктов, которые не приносят такой же пользы для здоровья.

Масло орегано следует разбавлять водой или использовать с маслом-носителем. С моей точки зрения наилучший выбор - оливковое, кокосовое или масло жожоба. Протестируйте его на небольшом участке кожи при местном применении, чтобы убедиться, что у вас нет отрицательной реакции. Чистое масло может вызывать умеренное раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому перед использованием его необходимо разбавить. Не наносите его на язвы или порезы.

Клинический фитотерапевт Мишель Линде пишет, что идеальное соотношение при разбавлении для местного применения - это одна часть масла орегано на три части масла-носителя. Несколько капель эфирного масла также можно добавить в испаритель или распылитель, чтобы облегчить симптомы аллергии, синусита, хронического бронхита и кашля.

Однако следует избегать использования разбавленного масла беременным или кормящим женщинам, а также младенцам или детям. Людям с высоким кровяным давлением или заболеваниями сердца также следует избегать применения масла орегано. При приеме внутрь вкус может быть очень крепким. Разбавленное масло можно смешать с соком или медом или добавить в соус для пиццы.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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