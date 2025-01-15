Масло примулы вечерней: идеальное средство для зрелой кожи

Масло примулы (энотеры или онагры) получают из соцветий растений, которые распускаются по вечерам. Его широко применяют в кулинарии и косметологии, используют в традиционной и народной медицине.
Масло изготавливают из семян растения, используя методы холодного отжима, при котором сохраняются все активные компоненты. В конечном продукте содержится очень много витамина Е, насыщенной кислоты Омега-3, и других полезных веществ.
Масло энотеры обладает успокаивающими свойствами, снимающими раздражение и покраснение, поэтому особенно эффективно для сухой, аллергической, чувствительной кожи. Оно отлично подходит для регулярного ухода: подпитывает, смягчает, восстанавливает и омолаживает кожу. Масло способно предупреждать возрастные угасания и дряблость.
Его считают одним из самых лучших для массажа, так как масло примулы усиливает качества других лечебных ингредиентов. Поэтому, помогает добиваться расслабления глубоких тканей и повышения терапевтического эффекта.
Чистое масло применяют только для обработки незаживающих ран или при серьезных нарушениях здоровья. Обычно, для лечебных и косметических целей, продукт примулы добавляют к базовой основе, которую подбирают по типу кожи или конкретных целей, в соотношении 1:10. А внутрь принимают масло в капсулах или по чайной ложке в смесях с другими маслами.
Чтобы приготовить натуральный крем для лица, который идеально подходит для зрелой кожи, просто смешайте следующие ингредиенты в небольшой посуде:
Регулярное нанесение этого увлажняющего крема способствует подтяжке кожи, уменьшает проявление морщин.
Увлажняющий крем, который успокаивает покраснение, воспаление и зуд: смешайте масло примулы вечерней с равными частями масла ши и наносите смесь на кожу на ночь перед сном.
Масло примулы вечерней нельзя использовать рядом с глазами, внутренней частью носа и ушей или на любых других особенно чувствительных участках кожи. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий