Масло шалфея для поддержки гормонального баланса

Хотите забыть о гормональном дисбалансе и дискомфорте во время менструаций? В этом вам поможет эфирное масло шалфея.

Масло шалфея поможет при гормональных сбоях и нарушениях менструального цикла. Это средство особенно благоприятно влияет на женскую гормональную систему. Рассмотрим подробно полезные свойства шалфейного масла и способы его применения.

Польза эфирного масла шалфея для женщин

1. Регулировка менструального цикла. Масло шалфея благодаря спазмолитическим свойствам позволяет избавиться от симптомов ПМС, снять судороги, мышечные спазмы, головную боль и боль в животе. Доказано, что ароматерапия снижает чувство тревоги и страха у беременных и действует как болеутоляющее во время менструального цикла.

2. Поддержка гормонального баланса. Средство оказывает влияние на гормоны благодаря присутствию в составе природных фитоэстрогенов, обеспечивает поддержку здоровья матки и снижает риск развития рака матки и яичников. Доказано, что при вдыхании аромата масла шалфея удается на 36% снизить уровень кортизола (гормона стресса) и значительно улучшить уровень гормонов щитовидки.

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3. Нормализация режима сна. Масло шалфея – природное успокоительное, позволяющее вечером быстрее уснуть, а утром почувствовать прилив сил. Это средство помогает в борьбе с бессонницей, а она обычно возникает вследствие гормональных изменений или действия стресса.

4. Улучшение кровообращения. Масло шалфея нормализует артериальное давление, расслабляет артерии и улучшает работу мозга.

5. Улучшение работы сосудов и сердца. За счет противовоспалительных и антиоксидантных свойств масло помогает снизить уровень «плохого» холестерина и уменьшить эмоциональный стресс.

6. Антистресс. Это средство уменьшает чувство тревоги и повышает чувство уверенности в себе. Согласно исследованию, проведенному в Южной Корее, масло шалфея может применяться в качестве терапевтического средства для людей, страдающих депрессией.

7. Борьба с лейкемией. В состав масла входит склареол – химическое соединение, способное уничтожать пораженные клетки организма.

8. Уничтожение бактерий и вирусов. Масло минимизирует риск развития бактериальных и грибковых инфекций, обеспечивает надежную защиту кишечника, мочевыводящих путей и выделительной системы. Поскольку средство обладает антисептическими свойствами, его можно наносить на открытые раны для предотвращения проникновения в них микробов.

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9. Улучшение состояния кожи. В состав шалфейного масла входит фитохимическое вещество линалилацетат, уменьшающее воспаление на коже и оказывающее противоаллергическое действие.

10. Нормализация работы пищеварительной системы. Эта система – основа крепкого здоровья. Несмотря на ограниченные доказательства эффективности шалфейного масла в отношении системы пищеварения это средство все же активно используется для повышения секреции желчи и желчного сока, а также облегчения процесса пищеварения. Масло помогает избавиться от вздутия живота, спазмов, запоров и прочего дискомфорта. Масло шалфея можно купить в любой аптеке, но важно обращать внимание на состав продукта – натуральное средство выпускается без посторонних добавок.

Применение масла шалфея

Масло можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с другими маслами – цитрусовыми, ладаном, лавандой, кипарисом, геранью, сандаловым деревом. Применяется масло разными способами, в зависимости от ситуации:

для снятия стресса достаточно вдыхать по две-три капли масла;

для улучшения настроения и уменьшения боли в суставах можно добавить 3-5 капель масла в теплую ванну с небольшим количеством пищевой соды и английской соли;

для ухода за глазами достаточно нанести пару капель масла на платок и приложить его к глазам на 10 минут;

чтобы облегчить состояние при судорогах и снять боль необходимо обработать проблемные участки смесью из шалфейного и кокосового масел (по 5 капель);

для улучшения состояния кожи можно втирать массажными движениями в проблемные участки смесь масел (шалфейного и кокосового в равных пропорциях);

для улучшения пищеварения достаточно массировать живот смесью шалфейного и кокосового масла или применять горячий компресс с 3-5 каплями этих масел;

для облегчения симптомов астмы необходимо смешать 4 капли шалфейного масла с 4 каплями лавандового масла и нанести состав на спину и грудную клетку;

для здоровья волос рекомендуется смешать масло шалфея и розмарина в равном количестве, нанести на волосы и через несколько минут смыть теплой водой.

Меры предосторожности

Масло шалфея не стоит применять беременным женщинам. Нельзя использовать масло во время или после употребления алкогольных напитков. Также не рекомендуется применять средство во время лечения седативными и снотворными препаратами. Чтобы минимизировать появление побочных эффектов, выбирайте масло проверенных производителей, которые гарантируют 100% натуральный состав продукции.опубликовано econet

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