Медовая вода: Что лечит и как принимать?

Медовая вода – напиток из натурального меда (30%) и теплой воды (60%), который рекомендуется пить натощак. Это настоящий эликсир бодрости, который позволяет избавиться от лишнего веса, наладить пищеварение, стабилизировать сон, а самое главное омолодить организм и укрепить иммунитет.

Классический напиток состоит из двух компонентов – воды и меда, но иногда можно добавить немного лимонного или огуречного сока, веточку мяты. Все зависит от того, с какой целью вы планируете употреблять средство. Также следует ознакомиться с правилами приготовления этого напитка, чтобы он действительно оказал желаемое действие.

Правила приготовления и употребления медовой воды

Медовая вода - это не только очень вкусно, но и полезно для здоровья. Но вот что полезно будет узнать о приеме медовой воды.

Если вы решили пить по утрам воду с медом, то соблюдайте следующие правила:

для приготовления напитка используйте только натуральный мед, не содержащий примесей;

воды должна быть температурой около 37 градусов;

воду желательно использовать родниковую либо фильтрованную;

не добавляйте много меда, на 200 мл воды достаточно всего 30 г;

пейте напиток строго за полчаса до еды;

не храните средство в холодильнике, иначе оно потеряет свои целебные свойства.

Выпивая стакан сладкой воды вечером, вы сможете расслабиться и подготовить организм к полноценному ночному отдыху.

Чем полезна медовая вода

Растворенный в теплой воде мед отлично усваивается организмом и несет огромную пользу:

питает организм полезными веществами;

нормализует артериальное давление;

налаживает обменные процессы;

улучшает работу желудочно-кишечного тракта;

укрепляет нервную систему;

очищает организм от токсинов;

защищает сосудистые стенки;

оказывает противовоспалительное воздействие.

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Медовый напиток позволяет избавиться от многих проблем:

1. Лишнего веса. Сладкая вода блокирует отложение жира, ускоряет обменные процессы и налаживает работу ЖКТ. Если выпивать стакан такой воды утром перед едой, то это позволит избавиться от лишних килограммов без строгих диет и изнуряющих тренировок в спортивном зале.

2. Нарушенного пищеварения. Напиток защищает слизистую оболочку желудка и налаживает процесс пищеварения. Но при наличии проблем с желудком важно не просто пить натощак воду, но и соблюдать диету.

3. Бактериальных и вирусных заболеваний. Даже просто одной чайной ложки меда натощак будет достаточно, чтобы предотвратить развитие простудных заболеваний. Если противопоказания отсутствуют, то такое средство можно применять не только взрослым, но и детям.

4. Низкого давления и упадка сил. Медовая вода позволяет получить заряд бодрости и улучшает работоспособность. Одного стакана напитка утром достаточно, чтобы вы пришли в тонус.

5. Бессонницы. Сладкая вода помогает расслабиться и быстрее уснуть, для лучшего эффекта нужно выпивать такой напиток каждый день в течение двух недель, разумеется, при отсутствии индивидуальной непереносимости меда.

Данное средство очень полезно для внешности, поскольку делает кожу упругой и эластичной, улучшает ее цвет, препятствует образованию морщин, укрепляет ногти и волосы, защищает зубы от кариеса, а ротовую полость от стоматита. И это малый перечень того, каких результатов можно добиться при ежедневном употреблении такой воды. Но прежде чем использовать медовую воду в лечебных целях необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку средство имеет некоторые противопоказания.

Противопоказания к приему медовой воды

Напиток нельзя пить при:

аллергии на мед;

гипертонической болезни (на острой стадии);

кишечных расстройствах;

пищевом либо токсическом отравлении;

беременности и в период лактации;

детском возрасте (до трех лет).

Пробовать средство первый раз нужно с осторожностью, наблюдая, как отреагирует организм.

Но предварительно все же проконсультируйтесь со специалистом, особенно если у вас есть определенные заболевания. Если ваш организм хорошо воспринимает мед и в списке противопоказаний вы не обнаружили вашу ситуацию, можете смело употреблять медовую воду утром или вечером. Это средство позволит вам избавиться от многих проблем, оздоровить организм и укрепить здоровье. опубликовано econet

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