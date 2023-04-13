Метаболический СИНДРОМ: Как сделать ЖИЗНЬ полноценной

Часто метаболический синдром является предвестником развития многих болезней, например диабета 2-й степени, заболеваний сердца и сосудов и т.д.

Одной из самых распространенных проблем является метаболический синдром, который характеризуется нарушением обменных процессов, проявляется чаще всего избыточным весом, отложением избытка жира или накоплением воды в подкожной клетчатке (пастозность). А также нарушением обмена веществ в костях, а именно: кальция, фосфора, вымыванием кальция, отложением его не там, где надо, то есть развитием остеопороза. Поскольку метаболический синдром нога в ногу шагает с темпами роста ожирения, он наблюдается у 25—30% населения страны, особенно у тех, кому за 60.

Признаки, на которые следует обратить внимание

Метаболический синдром «заявляет» о себе проблемами со здоровьем, а именно:

— увеличением веса и отложением избыточного жира, особенно в области живота,

— повышением кровяного давления (более 135/85 мм рт. ст.),

— повышением уровня жиров (липидов) в крови (уровень триглицеридов в крови натощак от 150 мг/дл и выше),

— нарушением обмена сахара в организме (показатель уровня сахара в крови натощак от 100 мг/дл),

— низкими показателями «хорошего» холестерина (холестерин высокой плотности) в крови и повышением показателей «плохого» и др.

Если есть хотя бы три из этих признаков, то весьма вероятно наличие метаболического синдрома и, соответственно, риска развития диабета и болезней сердца и сосудов.

К другим очевидным симптомам метаболического синдрома следует отнести повышенные аппетит и чувство жажды, легкую утомляемость, одышку.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Кто попадает в зону риска

На возникновение метаболического синдрома влияют генетическая предрасположенность, возраст и то, что и сколько мы едим, какой образ жизни ведем, мало или много двигаемся и т.п. Иными словами, если в наследство досталось свойство организма накапливать жир в области талии, то, чтобы не стать кандидатом на обретение метаболического синдрома, нужно приложить усилия для его предотвращения.

Люди, склонные к накоплению жира в области живота, имеют генетически повышенный риск развития метаболического синдрома, ведь жир в этой области и метаболический синдром непосредственно связаны друг с другом. Дело в том, что жировые накопления в этом месте относятся в большей степени не к подкожному типу жира, а к так называемому абдоминальному (есть и более научное название — висцеральный), который содержится во внутренних органах и является опасным с точки зрения здоровья.

Он способен генерировать специфическую гормональную активность в этой области, которая в свою очередь вызывает биохимические реакции, приводящие к нарушению обмена веществ. При этом снижается чувствительность организма к инсулину, увеличивается выработка «плохого» холестерина (холестерина низкой плотности). Холестериновые бляшки скапливаются в артериях и приводят к нарушениям кровообращения, повышению кровяного давления и болезням сердца.

Развитие метаболического синдрома можно предотвратить

Для этого нужно изменить образ жизни, отдать предпочтение здоровому питанию и регулярной физической активности. Ни в коем случае не советую полностью переходить на растительную пищу, ведь в том виде, в каком мы ее потребляем, она не обеспечивает нужными микроэлементами, витаминами, аминокислотами.

В рацион следует ввести источники протеина, которые не содержат большого количества вредных жиров, например, куриные и индюшачьи грудки, морскую рыбу, нежирные кисломолочные продукты, белки яиц. Достаточное количество протеина в рационе требуется как для длительного ощущения сытости, так и для восстановления всех тканей организма. Поэтому, перейдя на растительную диету, можно еще больше набрать лишних килограммов из-за недостатка полезных веществ, в частности белка, поступающего в организм с мясом.

Людям с метаболическим синдромом, которые отказались от мяса, необходимо обязательно иметь в меню яйца, кисломолочные продукты, рыбу, сыр, крупы. Относительно творога, то его лучше употреблять после термической обработки (испечь бабку, сделать сырники и т.д.).

Одной из задач питания является также снижение уровня «плохого» холестерина в крови, который непосредственно связан с накоплением жира.

Установлено, что это является следствием неправильной кулинарной обработки пищи, в частности жарка на растительном масле; а также резкое ограничение употребления холестерина с продуктами питания — например, переход исключительно на растительное масло. Тогда ваша печень начинает сама синтезировать «плохой» холестерин, поскольку вы просто не даете ей «хорошего»! А в нашем организме холестерин является предшественником синтеза половых гормонов (эстрогена, прогестерона) и гормонов обезболивания, входит в состав миелиновых оболочек нервов. Следовательно, вы сами подвергаете свой организм на страдания.

Относительно сладостей, то различные пирожные, тортики стоит употреблять в конкретных случаях на праздник, а не держать их дома постоянно. Советую просто не покупать их. Если очень хочется сладкого, то лучше съесть квадратик шоколада, ложку варенья или меда.

Кроме того, в питание следует ввести яблочный уксус: это источник калия, йода, многих микроэлементов, незаменимых в обменных процессах.

Развести 1—2 ч. л. натурального яблочного уксуса (не 9% спиртового) в стакане воды, добавить 1 ч. л. меда и пить утром, вечером.

Если есть гастритные изменения — стакан выпить в течение дня.

Но яблочный уксус принимают курсами по 14 дней, а затем сделать на неделю перерыв.

При метаболическом синдроме также используют фитопрепараты, которые подбирают индивидуально, учитывая сопутствующие заболевания.

Относительно употребления жидкости, то советую пить воду небольшими порциями (100—120 мл) в промежутках между приемами пищи, тогда почки будут быстрее выводить ее из организма, предотвращая отеки. Объем воды, который нужно выпить за сутки, в среднем составляет 1,5—2 л зимой и до 3 л — летом. Причем, по моему мнению, лучше учитывать не только чистую воду, но и в чаях, компотах, супах и т.д. Потому что, если добавим еще 2 л воды к жидкости, потребленной в блюдах, то возрастет объем циркулирующей крови, и у людей с метаболическим синдромом будет большая нагрузка на сердце.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чай советую употреблять черный (но не мелкий), а кофе натуральный с медом, сахаром — кто как любит, с добавлением корицы, кардамона и т.п. Полезными будут узвары из наших сухофруктов (сушеных яблок, груш, слив), можно добавить изюм. Они содержат много калия и хорошо влияют на работу сердца. Относительно минеральной воды — ее советую употреблять осторожно, циклами, в зависимости от предписания врача и только в местах, где есть источники, а не из бутылок.

Можно воду оздоравливать кремнием или фильтровать зеленой глиной: 1 ч. л. глины развести в 200 мл воды, через 5—10 мин она осядет на дно. Воду надо выпить в течение дня. Но такую ​​воду пьют курсами.

Изнурительные диеты ускоряют накопление жира

Для уменьшения веса не следует применять различные изнуряющие диеты, которые дают лишь кратковременный результат, а завершаются снова быстрым набором веса. Не рекомендую впадать в крайность, увлекшись диетами, нацеленными на быстрое похудение, а всего лишь ограничивать потребности в питании. Дело в том, что во время диеты организм находится в своеобразном состоянии стресса, когда эти пищевые ограничения заканчиваются, человек выходит из диеты, стресс исчезает и быстрыми темпами восстанавливается прежний вес. Поскольку обычно диета основывается на ограничении, человек практически сам себя лишает полноценной белковой пищи.

А я рекомендую, наоборот, утром поесть полезный завтрак, который обеспечит человека калориями в течение длительного времени. Это может быть, например, каша из пшеничных, перловых, овсяных и других круп (150 г), а не из хлопьев, которые нужно хорошо пережевывать, можно с вареным яйцом (тогда каши 100 г). Нашему организму требуется одно яйцо в день. Можно приготовить макаронные изделия твердых сортов или рыбу, запеченную с овощами и т.д. Свежие салаты лучше есть во второй половине дня или на обед. Если очень хочется бутерброд, то едят его не раньше чем через 2 часа после завтрака или обеда.



Кроме того, советую не ложиться в постель с чувством голода, а за 2 часа до сна съесть тушеные овощи или салат, или кисломолочные продукты, даже плов, иначе организм окажется в «голодном» состоянии. Важным условием уменьшения веса и удержания его на определенном уровне является потребление блюд часто и малыми порциями, по 100—150 г, не чаще чем каждые 2 часа. Быстрой пищей (бутербродами и булочками) также не стоит увлекаться, потому что тогда организм без нормальной еды, как в «военное время», будет откладывать лишнее в виде жировых запасов.

Активное движение — противник ожирения

Уделяйте физической активности от 30 до 60 минут в день 5—7 раз в неделю. Для этого совсем не обязательно бегать! Ходьба быстрым шагом, плавание, катание на велосипеде также дают хорошие результаты. Больше двигайтесь в течение дня. Если рабочий день вы проводите в офисе за столом, старайтесь устраивать 5—10-минутные перерывы для разминок.

Рациональное питание в сочетании с регулярной физической активностью — залог желаемого успеха. Однако избавляться от накопленных внутренних жиров нужно после консультации или под наблюдением врача-эндокринолога или диетолога.опубликовано econet

Автор Елена Мельник

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet