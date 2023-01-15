Метаболический синдром у женщин

Почему с возрастом увеличивается размер живота? Рассмотрим более подробно гормональные нарушения у женщин, потому что такие нарушения определяют у них развитие метаболического синдрома и связанного с ним ожирения.

Метаболический синдром (МС) называют пандемией XXI века. Его распространенность составляет 20 – 40%, а у пожилых женщин частота этого состояния достигает 50% и более. МС в несколько раз увеличивает вероятность появления сахарного диабета 2 типа (СД2), артериальной гипертонии (АГ) и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при МС поражаются почки и печень. Этот синдром считают доклинической стадией развития атеросклероза и СД2. При своевременном лечении явления его обратимы, риск осложнений значительно снижается.

Почему возникает метаболический синдром

Точная причина заболевания науке неизвестна, однако выделены факторы, провоцирующие его развитие:

1. Наследственная предрасположенность: у родственников, больных СД2 МС выявляется значительно чаще.

2. Избыточное питание, прежде всего употребление животных жиров. Жиры в два раза калорийнее белков и углеводов. Кроме того, они изменяют клеточную оболочку таким образом, что она перестает воспринимать инсулин и обеспечивать поступление глюкозы в клетку. Этот процесс называется инсулинорезистентностью (ИР). Это важный фактор развития болезни.

3. Низкая физическая активность замедляет обмен жиров и приводит к ИР.

4. Высокое артериальное давление приводит к ухудшению кровообращения и усиливает явления ИР.

5. Нарушение баланса гормонов. У женщин до наступления менопаузы опасно повышение уровня тестостерона, возникающее при синдроме поликистозных яичников. У пациенток в период менопаузы МС провоцируется физиологическим снижением уровня эстрогенов.

Рассмотрим более подробно гормональные нарушения у женщин, потому что такие нарушения определяют у них развитие МС.

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В возрасте 50 – 60 лет у 60% женщин увеличивается масса тела на 2 – 5 кг и более. Ожирение приобретает черты не гиноидного (женского), а андроидного (мужского) типа. Это вызвано снижением выработки в яичниках женских половых гормонов (эстрогенов). При этом синтез мужских половых гормонов в надпочечниках и яичниках не меняется. Тестостерон (мужской половой гормон) у женщин вызывает накопление жировой ткани вокруг внутренних органов, то есть висцеральное ожирение.

Итак, повышение массы тела связано с возрастными особенностями обмена веществ и дисбалансом половых гормонов с преобладанием андрогенов. Ожирение имеет черты абдоминального, то есть жир накапливается не в области бедер, а в зоне живота.

Ожирение имеет черты абдоминального, то есть жир накапливается не в области бедер, а в зоне живота. Дисбаланс половых гормонов непосредственно влияет на обмен липидов, увеличивая содержание в крови «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности) и уменьшая концентрацию «хорошего» (липопротеидов высокой плотности).

увеличивая содержание в крови «плохого» холестерина (липопротеидов низкой плотности) и уменьшая концентрацию «хорошего» (липопротеидов высокой плотности). Устранение менструальной функции у женщин независимо от возраста (в результате заболеваний, операций, менопаузы) приводит к нарушению функции внутренней оболочки сосудов (эндотелиальной дисфункции) и повышению артериального давления. Дефицит эстрогенов – один из независимых факторов повышения артериального давления у женщин.

независимо от возраста (в результате заболеваний, операций, менопаузы) приводит к нарушению функции внутренней оболочки сосудов (эндотелиальной дисфункции) и повышению артериального давления. При дисфункции яичников снижается секреция прогестерона, активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система, что вызывает повышение артериального давления и формирование висцерального типа ожирения.

Все перечисленное свидетельствует о важной роли гормонального фона женщины в формировании у нее признаков МС. Ученые сформулировали концепцию «менопаузального метаболического синдрома», акцентирующую внимание на высоком риске этого заболевания у женщин старше 45 лет.

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Клинические признаки

Компоненты МС:

нарастание жировых отложений вокруг внутренних органов;

уменьшение реакции тканей на инсулин, ухудшение усвоения ими глюкозы;

повышение уровня инсулина в крови.

В результате нарушается обмен углеводов, жиров, мочевой кислоты и повышается артериальное давление.

Главный признак МС у женщин – увеличение окружности талии более 80 см.

Дополнительные признаки:

артериальная гипертония;

увеличение содержания в крови триглицеридов;

снижение уровня «хорошего» холестерина;

повышение количества «плохого» холестерина;

нарастание уровня сахара в крови;

нарушение толерантности к глюкозе.

МС диагностируется при наличии главного и любых двух дополнительных признаков.

МС развивается постепенно. У пациенток с выраженным заболеванием его можно заподозрить еще при осмотре. Жир у них распределен по андроидному типу. Самые интенсивные отложения отмечаются в области живота и плечевого пояса. При выявлении такого типа ожирения назначаются дополнительные диагностические исследования.

Диагностика

Увеличение окружности живота — один из объективных признаков метаболического синдрома.

На уровне поликлиники выполняются такие исследования и измерения:

рост и вес;

окружность талии;

определение индекса массы тела;

анализ на сахар крови натощак;

тест на толерантность к глюкозе;

анализ на содержание общего холестерина, триглицеридов, мочевой кислоты, тестостерона;

измерение артериального давления.

В условиях стационара могут быть выполнены следующие исследования:

тест на толерантность к глюкозе с определением уровня инсулина (для оценки ИР);

суточное мониторирование артериального давления;

исследование липидного спектра;

определение микроальбуминурии;

изучение показателей свертывания крови;

компьютерная или магнитно-резонансная томографии гипофиза и надпочечников;

ультразвуковое исследование щитовидной железы;

определение гормонального фона пациентки.

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Лечение

Принципы лечения МС у женщин:

снижение массы тела;

коррекция гормональных нарушений;

нормализация артериального давления;

профилактика сердечно-сосудистых осложнений.

Основа лечения – немедикаментозные методы, направленные на снижение массы тела. Достаточно снизить вес на 5 – 10% от исходного, не применяя жестких диет. Для снижения веса необходимо сформировать пищевое поведение, которое поможет закрепить результат. Женщина должна умеренно снизить калорийность пищи, отказаться от животных жиров, вести дневник питания. Следует как можно больше использовать в питании низкокалорийные и обезжиренные продукты. Кратковременные низкокалорийные диеты и голодание не приводят к длительному снижению массы тела. Оптимальной считается потеря 2 – 4 кг в месяц.

Обязательным является увеличение физической активности. Имеет значение не интенсивность, а продолжительность нагрузки и пройденное расстояние. Таким образом, предпочтительнее часовая прогулка в умеренном темпе, чем 30-минутный бег трусцой.

Дополнительно могут назначаться лекарственные препараты для лечения ожирения, в частности, орлистат. Сибутрамин и его аналоги не должны применяться, поскольку резко увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт).

При ожирении II – IV степени используются хирургические методы:

бандажирование желудка (эндоскопическая операция, при которой на желудок надевается специальное кольцо, делящее его на две камеры);

рукавная резекция желудка (удаление части органа с сохранением всех его физиологических функций);

гастрошунтирование (уменьшение объема желудка и изменение продвижения пищи по желудочно-кишечному тракту);

билиопанкреатическое шунтирование;

мини-гастрошунтирование.

Помимо лечения ожирения, в терапии МС используются следующие направления:

Корректируют нарушения глюкозного обмена с помощью пероральных сахароснижающих препаратов.

При высоком риске сердечно-сосудистых осложнений назначают средства для снижения уровня холестерина.

Обязательно корригируют уровень артериального давления с помощью метаболически нейтральных препаратов.

Назначают антиагрегантную терапию (аспирин).

Для коррекции гормональных нарушений у женщин применяют комбинированные препараты, содержащие дроспиренон и эстрадиол. Они назначаются после совместной консультации кардиолога и гинеколога. опубликовано econet

Автор Вера Чубейко

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