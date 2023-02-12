Метаболический синдром: Все хуже, чем мы думали

По наблюдениям врачей метаболический синдром наблюдается у 25–40% жителей развитых стран. Избыток жировых отложений в области живота и талии – не просто эстетическая проблема. Это серьезное осложнение здоровья, способное привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, патологиям печени и бесплодию.

Врачи считают, что метаболический синдром спровоцировал резкий рост инфарктов у молодых людей среднего возраста. К нему приводят малоподвижный образ жизни, неправильное питание и стрессовые ситуации. Это настоящая эпидемия, которая требует комплексного подхода к профилактике и лечению.

Причины метаболического синдрома

Проблема появляется при ожирении и превышении индекса массы тела. Простым языком, метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, при котором основные отложения жира накапливаются в области живота. Значительно снижается процентное содержание мышечной ткани: она заменяется жировой клетчаткой. Фигура человека больше напоминает круглое яблоко.

Основная причина метаболического синдрома – нарушение обмена веществ в организме. Многие врачи связывают его развитие с изменением чувствительности к инсулину, которое часто возникает при ожирении. Организм перестает правильно усваивать глюкозу, расщепленную из пищи, усиленно откладывает ее «про запас» в области живота. Образуются новые депо висцерального жира, окружающие органы брюшной полости, сердце, крупные артерии, питающие головной мозг.

Жировая прослойка содержит большое количество аминокислот, которые при расщеплении провоцируют выброс гормонов в кровь. Это нарушает гормональный фон, мешает работе эндокринной системы, надпочечников, щитовидной железы, повышая риск опасных заболеваний.

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Нарушение метаболизма и накопление висцерального жира связано со следующими факторами:

сидячая работа, малоподвижный образ жизни;

увлечение углеводной и калорийной пищей;

менопауза и гормональный сбой у женщин;

наследственность;

длительный прием гормональных препаратов;

апноэ или кратковременная остановка дыхания во сне (провоцирует выработку соматропина, блокирующего чувствительность к инсулину).

В большинстве случаев причина метаболического синдрома кроется в переедании. Современный житель мегаполиса часто приобретает на обед фаст-фуд и полуфабрикаты, работает в течение дня за компьютером, передвигается на личном автомобиле. Лестницы заменили удобные лифты, а выходные превращаются в лежание на диване перед телевизором.

Чем опасен метаболический синдром: мнение врачей

При накоплении висцерального жира молекулы насыщенных кислот оседают в портальной вене и печени, мышечной ткани. При резистентности к инсулину постепенно меняется обмен веществ, выработка основных гормонов и ферментов. На этом фоне у человека могут появляться опасные заболевания:

артериальная гипертония;

повышение мочевой кислоты и подагра;

тромбоз глубоких вен;

жировой гепатоз печени;

сахарный диабет;

почечная недостаточность;

ишемическая болезнь сердца;

бесплодие.

При метаболическом синдроме в крови повышается уровень холестерина и сахара, разрушаются капилляры. Врачи называют его основной причиной атеросклероза, сердечных приступов и инсультов у людей младше 55–60 лет.

Лечение и профилактика осложнений

При устранении метаболического синдрома обмен веществ постепенно восстанавливается, снижается риск болезней сердца и сосудов. Главный способ лечения – похудение и сброс лишнего веса, при котором уменьшаются объем талии и процент абдоминального жира.

Эффективный немедикаментозный метод лечения – рациональное питание. Специальная диета основана на ограничении жиров, балансе белков и полезных веществ:

уменьшение в рационе продуктов животного происхождения, сладостей, выпечки и калорийных блюд;

ежедневное употребление круп, фруктов и овощей, богатых клетчаткой;

полный отказ от фаст-фуда, полуфабрикатов, перекусов сладостями;

исключение алкогольных и газированных напитков.

Попробуйте пересмотреть рацион, употреблять 1200–1500 ккал в сутки. Отдавайте предпочтение продуктам растительного происхождения, нежирному мясу, морепродуктам. Готовьте без фритюра, тушите, запекайте и варите на пару, чтобы снизить калорийность.

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Обязательно соблюдайте питьевой режим. При похудении вода ускоряет метаболизм, выводит продукты распада, улучшает работу кишечника. Выпивайте стакан перед каждым приемом пищи, чтобы приглушить аппетит, быстрее избавиться от лишних килограммов.

Физические нагрузки ускоряют обмен веществ, поэтому рекомендуются как часть немедикаментозного лечения метаболического синдрома. При большом весе полезна ежедневная ходьба, плавание, аквааэробика, кардиотренажеры. Можно посетить занятия лечебной физкультурой, подобрать комплекс совместно с врачом.

Ожирение может провоцировать нарушение пищевого поведения. Психотерапия развивает и поддерживает мотивацию, помогая оценить сложные для пациента моменты при сбросе веса. Ведите пищевой дневник, чтобы разобраться с причиной переедания, не отказаться от цели.

Важно полностью изменить образ жизни. Старайтесь больше двигаться, при сидячей работе посещайте спортивный зал, бассейн, катайтесь на велосипеде. Обязательно высыпайтесь, чтобы наладить гормональный фон, избавиться от стресса и тревоги. Готовьте самостоятельно, чаще гуляйте после ужина, чтобы ускорить метаболизм.

Метаболический синдром – серьезная проблема, о которой предупреждают врачи. Профилактика заключается в активном образе жизни, правильном питании и соблюдении питьевого режима. Контролируйте собственный вес, чтобы предотвратить ожирение и его опасные последствия.опубликовано econet

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