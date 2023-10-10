Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Автор: Econet 10 октября 2023 6652
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Если вас постоянно мучают боли в спине, попробуйте выполнять эту несложную гимнастику по методу новозеландского физиотерапевта Робина Маккензи.

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Простого лекарства от боли в спине не существует. Сам позвоночник является настолько сложной частью нашей анатомии, что редко можно найти одно решение для широкого спектра проблем со спиной. Традиционные методы избавления от боли – это лишь часть лечения. После того как боль в результате травмы или несчастного случая утихла, необходимо предпринять дополнительные шаги для восстановления и поддержания здоровья позвоночника. Например, использовать метод Макензи.

Метод Маккензи

Упражнения по методу Маккензи направлены на то, чтобы укрепить мышцы вдоль позвоночника, усилить выносливость и подвижность мышц всей спины, а также укрепить поясничный отдел позвоночника, удержать студенистое ядро внутри межпозвоночного диска и тем самым уменьшить риск повторного повреждения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Основная цель метода Маккензи состоит в том, чтобы научить пациентов, страдающих от боли в шее и / или боли в спине, лечить себя самостоятельно и справляться с болью в течение всей своей жизни, используя упражнения и другие стратегии. 

А также:

•    Уменьшить боль быстро
•    Вернуться к нормальному функционированию в повседневной деятельности
•    Минимизировать риск повторяющихся болей (избегайте болезненных поз и движений)
•    Минимизировать количество повторных посещений к специалисту по позвоночнику

Упражнения Маккензи от боли в спине представляют собой серию прогрессивных позиций. Если ваша боль в спине особенно острая, вы не сможете сразу пройти через все стадии. В этом случае проработайте столько этапов, сколько сможете, и продолжайте только тогда, когда ваша боль утихнет. 

Упражнения Маккензи

На рисунках ниже приведены примеры некоторых основных упражнений Маккензи, которые могут помочь смягчить и предотвратить болевые симптомы. Эта общая информация не предназначена для диагностики каких-либо заболеваний или замены медицинской помощи. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом, прежде чем разрабатывать эти упражнения.

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 1 - Лежа лицом вниз

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 2 - Лежа лицом вниз в разгибании

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 3_а - Растяжение лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 3_б - Растяжение лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 3_в - Растяжение лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков
Упражнение 3_г - Растяжение лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 4_а - Расширение в положении стоя

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 4_б - Расширение в положении стоя
 

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 5_а - Сгибание лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 5_б - Сгибание лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 5_в - Сгибание лежа

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков

Упражнение 6 - Сгибание сидя

Метод Маккензи для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков
Упражнение 7 - Сгибание в положении стоя

Упражнения Маккензи предназначены для восстановления любых смещенных межпозвоночных дисков. Изначально это делается с помощью гравитации, чтобы втянуть диски обратно в позвоночник, а затем активно усилить эффект гравитации. Вы должны максимально расслабиться при выполнении упражнений и сохранять расслабленное и ровное дыхание на протяжении всей гимнастики.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

спина позвоночник гимнастика здоровье упражнения

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите - вы обречены прожить жизнь, полную смысла. Герберт Келлехер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.