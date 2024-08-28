Миндалины: первопричина многих проблем со здоровьем

Миндалины – часто упускаемый из вида хронический воспалительный очаг и первопричина многих проблем со здоровьем.

Статья основывается на исследованиях и клиническом опыте доктора медицины Йозефа Иссельса, опубликовавшего большинство своих открытий до 1954. Мой личный опыт и информация из его книги «Дополнительно об исцелении от рака», 2-е издание 1980 изданной при участии Э.Швабэ, Бэд Гомбург, были также использованы в этой статье.

Миндалины: о влиянии на здоровье

Статья представлена на ежегодной встрече Американской Академии Биологической Стоматологии, Кармел, Март 1999.

Анатомия:

Всего существует 5 типов лимфоидных тканей, которые необходимо рассматривать при ведении любой корректной дискуссии про миндалины.

1. Небные миндалины: – в разговорном языке – «миндалины», расположены между небно-язычной и небно-глоточной дужками в тонзиллярных нишах. Многочисленная сенсорная иннервация осуществляется из язычного, языкоглоточного, блуждающего нервов и шейного отдела симпатического ствола. Миндалины расположены выше и впереди верхнего шейного ганглия, прямо перед стыком первого и второго шейных позвонков. «Энергетически» миндалины соединены с меридианом печени, и с соответствующими структурами.

2. Фарингеальная (глоточная) миндалина («аденоиды»): находится в своде глотки, занимая верхнюю и отчасти заднюю стенки ее носовой части, прямо над местом соединения мягкого и твердого неба. В эмбриональном состоянии аденоиды расположены в кармане Ратке, это ткань, которая мигрирует в первые несколько недель беременности и образует гипофиз (питуитарную железу). По этой причине дисфункция аденоидов часто является причиной дисфункции гипофиза. Наоборот, лечение аденоидов зачастую улучшает гипофизарную функцию. Основное «энергетическое» соединение - с почечным меридианом и с соответствующими структурами.

3. Есть еще три вида миндалин: гортанная миндалина – находится вблизи голосовых связок, трубные миндалины – находятся около устьев Евстахиевых труб, и язычная миндалина, расположенная на корне языка.

4. В Германии эти 5 лимфоидных образований называются лимфатическим глоточным кольцом Вальдейера (глоточное кольцо Вальдейера, W-кольцо). Они образуют целостную функциональную единицу. Ни пища, ни вдыхаемый воздух не могут обойти W-кольцо. Все лимфатические сосуды, которые отводят жидкость от мозга, носовых пазух, зубов, глаз, ушей, кожи головы, костей черепа и всех остальных тканей, расположенных над шеей, проходят это кольцо.

Связь между миндалинами и зубами

Так как состояние W-кольца взаимосвязано со здоровьем зубов и других структур головы в области лица и шеи, давайте рассмотрим сначала эти связи. Пермут и другие продемонстрировали это таким образом: когда окрашенное вещество вводится в пульпу зуба, оно через 20 минут появляется в миндалинах. Предполагается, что инфекционные агенты и токсины, которые изначально находятся в зубах, могут также влиять и на миндалины.

Более того, Иссельс продемонстрировал, что любой очаг (источник) инфекций и токсинов в голове оказывает в той или иной степени воздействие на миндалины, так как токсины проходят дренаж через W-кольцо. Этому явлению дано определение «локальное изменение в организме, которое оказывает как локальное неблагоприятное влияние, так и системный эффект» (определение «Немецкой Медицинской ассоциации исследований»).

Давайте детальнее рассмотрим вопрос корневого канала.

Шондорф заявил в 1940-х: «лечения корневого канала, которое не привело бы к местным повреждениям, не существует». Это утверждение может быть справедливо и сегодня, хотя некоторые дантисты применяют улучшенные технологии (Bio-Calex), различные технологии на лазерной основе для того, чтобы попытаться стерилизовать канальцы зубов и т.д. Большая группа врачей и дантистов в окружении д-ра Иссельса, рассматривавшая проблемы инфекции челюсти и корневого канала до 1950 г., пришла к тем же выводам, что и Прайс и Роузноу в этой стране. Все согласились в сложности диагностики безжизненных зубов, одиноких мертвых корней, пульп или остеомиелита челюсти.

Иссельс сделал вывод, что когда пациент здоров, его иммунная система мобилизует достаточно сил, чтобы создать костные изменения, которые в свою очередь создают видимые рентген изменения. Если иммунная система слабая, то видимых изменений зубного центра на рентгене не буде. Для дополнительной диагностики Иссельс использовал эффективную клиническую диагностику зуба перкуссией, термографией(в оригинале «регуляция термографии») - разработанная Деном Бейланом в США – была усовершенствована дантистом доктора Иссельса - доктором Ростом. Иссельс также использовал электродермальные изменения сопротивления кожи, измеренные в вышележащей от предполагаемого зуба области.

Как влияет местное повреждение на организм?

Иссельс дает в этой книге четкое определение того, как очаг может влиять на здоровье всего организма. Очаг может проявлять себя 4-мя способами:

1. Нейрогенный путь (путем воздействия на вегетативную нервную систему, ст.188)

2. Токсический эффект (высвобождаемые токсины меняют биохимию пациента). Токсины, вырабатывающиеся в корневом канале запломбированных или мертвых зубов, содержат в себе очень токсичные тио-эфиры (среди которых хорошо известный диметилсульфид). Тио-эфиры (ТЭ) связаны со смертельным газом «LOST», который использовался в Первой Мировой войне. Они включают такие химические свойства:

А. Электронегативность (они притягивают ионы положительного заряда).

Б. Липидная растворимость (легкая проницаемость в нервные клетки и клетки мозга).

В. Легко вступают в реакцию с положительно-заряженными ионами металлов (ртуть, медь и т.д.)

Г. Легко реагируют с различными ферментными системами тела (недавно подтвердил PhD Бойд Хейли).

Д. Они почти неподвержены гипероксигенации.

Если учесть эти положения, то эффективность лечения можно повысить. Мне показалось, что эти положения могут быть полезными в разработке новых технологий диагностики, когда используется ART ( Autonomic Response Testing ). Муэйльман (СССР) показал, что тио-эфиры вызывают отек W-кольца и способствуют поступлению токсинов в головной мозг. Первыми затрагиваются структуры автономных регулирующих центров, такие как гипоталамус. Регельсбергер и др. продемонстрировали, что такое воздействие в первую очередь парализует парасимпатические центры и является причиной блокировки регуляции блуждающего нерва (повышение тонуса блуждающего нерва), вследствие чего у пациента может развиться карцинома. Если токсины затрагивают симпатические центры регуляции – такие как задний гипоталамус – и вызывают блокирование симпатической регуляции и регуляции гипоталамического оттока, то пациент более подвержен к развитию саркомы. Сегодня мы легко можем регистрировать эти изменения с помощью измерения вариабельности сердечного ритма. Я нашел те же корреляции, изученные этими врачами 50 лет назад.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

3. Аллергический эффект: если протеины высвобождаются из мертвых или умирающих зубов («некротоксины»), то иммунная система становится сенсибилизированной. Также внешние микробные протеины и их токсины могут быть аллергенными для пациента и повышать его чувствительность. Как только пациент сенсибилизирован, может происходить перекрестная реакция с нормальными пищевыми протеинами, аминокислотами и целым рядом химических и биохимических веществ. Симптомом будет многочисленная химическая чувствительность или пищевая аллергия у пациента.

4. Инфекционный агент сам по себе («местная инфекционная теория»). Иссельс утверждал еще в 40-х, что инфекционные агенты (высвобожденные из очага) могут привести к «микроэмболии» в стенках кровеносных сосудов. Только в последний год JAMA опубликовал несколько статей, подтверждающих присутствие бактерий полости рта в эндотелии коронарных артерий у большинства пациентов с хроническим заболеванием сердца.

Миндалины:

Редер в своих анатомических исследованиях обнаружил, что миндалины – это функциональные лимфатические узлы, а также экскреторные органы. Лимфоциты, микробы, токсины, жирные кислоты, холестерин и ряд других непригодных веществ могут быть найдены в продуктах выделения на поверхности здоровых миндалин. Также тут найдены тио-эфиры мертвых зубов.

С годами миндалины могут потерять способность выделять эти продукты, и, в таком случае, сами станут токсичными. Пока организм в ответ на воспаление миндалин реагирует в виде лихорадки и других острых симптомов, миндалины являются здоровыми. Как только они перестают сопротивляться, то перестают быть здоровыми и могут стать местом опасного сосредоточения инфекции. Здоровые миндалины у взрослого могут быть легко вывернутыми с помощью шпателя. Если это сделать невозможно, то миндалины могут быть опасными для пациента.

Заключительная фаза прогрессивной дегенерации миндалин называется «дегенеративно-атрофический тонзиллит».

Миндалины стали опасным очагом, но сами являются абсолютно бессимптомными. Язычок часто выглядит опухшим и желеподобным, небо голубоватого оттенка. Когда миндалины не могут больше выделять токсины, лимфатические токсины перемещаются в кровяное русло к органам, которые выполняют функции переливного клапана и появляются симптомы их поражения.

Консервативное лечение при помощи гомеопатии, нейронной терапии, антибиотиков, средства Эндерляйн и т.д. – такое же неэффективное, как и консервативное лечение безжизненного зуба. Единственным вариантом является аккуратное и полное хирургическое удаление миндалин.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

Результаты:

Доктор Иссельс опубликовал свои данные и многочисленные исследования по клиническим преимуществам тонзилэктомии бессимптомных, по внешнему виду, миндалин уже в 1954 (205-207):

1. Лечение неустранимой тахикардии

2. Лечение неустранимой гипертензии

3. Успешное лечение лейкемии (каждая сторона должна быть прооперирована в разные дни, возможно, с разницей в несколько недель)

4. Ряд преимуществ для пациентов с раком: продлевает их жизнь, иногда эффект является лечебным. Предотвращает сердечнососудистые осложнения. Уменьшает риск тромбоза, эмболии, инсульта, воспаления плевры, асцита и др.

5. Улучшение пищеварения (способность толстой кишки к детоксикации и процесс выделения из организма улучшаются)

6. Опухоли лучше воспринимают лечение и глобальные воздействия

7. Остальные преимущества, такие как облегчение артрита или хронической боли, были описаны другими еще 100 лет назад.

Доктор Иссельс разработал вакцину из функционирующей ткани миндалины и давал ее пациенту после операции.

Он также лечил миндалины после операции при помощи нейронной терапии. Я лично использую тестовые инъекции нейронной терапии, чтобы поставить диагноз, имея в виду, что только это влияет на нейронный компонент тонзиллярного центра.

Я внимательно наблюдаю за изменениями в здоровье пациента в течении следующих 24 часов. Если есть сомнения, то миндалины удаляются. Или происходит пересмотр плана операции (если там небольшие остатки ткани). Это не проблема – необходимо найти ЛОР-хирурга, чтобы выполнить эту работу.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Резюме:

Миндалины – часто упускаемый из вида хронический воспалительный очаг и первопричина многих проблем со здоровьем.

Доктор Йозеф Иссельс – основоположник работы, которая лежит в основе современного понимания стоматологической патологии и патологии миндалин.

В то время как медицинское сообщество оказывается в какой-то степени вовлеченным в решение стоматологических проблем, очень немногие практики обратили внимание на работы доктора Иссельса в области миндалин и необходимости ранней тонзилэктомии в лечении многих хронических заболеваний.опубликовано econet

Перевод Кристина Кельти

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet