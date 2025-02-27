Моральное истощение: 9 признаков

Моральное истощение (или синдром хронической усталости) представляет собой коварное состояние, которое чревато негативными последствиями. Человек утрачивает интерес к жизни и пассивно плывет по течению. Вовремя распознать признаки морального истощения очень важно. Возможно, вам требуется тайм-аут для восстановления сил и обретения интереса к жизни.
Моральное истощение (или синдром хронической усталости) представляет собой коварное состояние, которое чревато негативными последствиями. Человек утрачивает интерес к жизни и пассивно плывет по течению. Вовремя распознать признаки морального истощения очень важно. Возможно, вам требуется тайм-аут для восстановления сил и обретения интереса к жизни.
Вы на какое-то время проваливаетесь в сон, но посреди ночи подхватываетесь от того, что вам приснилось что-то неприятное и тревожное, связанное с дневными негативными переживаниями.
И до утра вы можете пролежать, не сомкнув глаз.
Самые незначительные проблемы, часто надуманные, вызывают у вас приступы паники. Кажется, что над вами нависла черная туча, которая заполонила все небо.
Вам кажется, что из тела ушла вся энергия. Нет возможности ни грустить, ни радоваться. Вас охватила апатия.
Уже не интересны любимые книги и кинофильмы, вы забросили хобби. Ничто вас не увлекает.
Любое самое незначительное происшествие может выбить вас из колеи. По любому поводу на глаза наворачиваются слезы.
Сил нет, настроения нет. Вы, вроде, не больны, но и бодрым себя не чувствуете.
Вы заметили, что в больших количествах стали употреблять сладкое. Это дает на некоторое время ложное чувство удовлетворения. Но потом апатия возвращается снова.
Морально истощенная персона чрезвычайно ранима. Вас очень просто обидеть. Вы склонны себя накручивать, искать негатив в поведении самых близких.
Мыслительные процессы замедляются, вы с трудом проделываете элементарные мыслительные операции. Ваша эффективность на работе резко падает.
Случается, что в корне указанных проблем кроются нарушения здоровья:
Первым делом следует обратиться к доктору, сдать соответствующие анализы и пройти обследование, чтобы выявить причину имеющихся проблем.
Далее, необходимо избавиться от источника стресса, оптимизировать ежедневную нагрузку, обеспечить полноценный отдых и здоровый сон. Это как минимум.
Каким бы ни был график жизни, установите время подъема, отбоя, еды.
Даже если времени для сна выделено не так уж много, стабильный режим даст возможность организму со временем адаптироваться к нагрузке.
Водные процедуры оптимизируют функционирование сердечно-сосудистой системы, «запускают» обмен веществ.
Даже 5-10 минутная разминка (пробежка, прогулка) прибавит сил, если станет регулярной. С помощью зарядки улучшится кровообращение, тонус сосудов.
Курение, спиртные напитки провоцируют спазм сосудов, и головного мозга - тоже, провоцируют атеросклероз. К тому же, всяческие злоупотребления – прямой путь к депрессивным состояниям.
Ожирение приносит дискомфорт, плохое самочувствие и комплексы. Помимо этого, оно вызывает хроническую усталость.
У обладателей лишнего веса часты эндокринные и сердечно-сосудистые недуги. Лишний вес может выступать причиной плохого сна, утренней усталости, утомляемости и проч.
Зарядить энергией и прибавить жизненных сил поможет употребление в форме настоев, отваров следующих растений: шишек хмеля, плодов боярышника, травы зверобоя, земляники, хвоща, подорожника, тысячелистника, женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, лимонника китайского, родиолы розовой, корня солодки, алоэ (многие из названных видов являются мощными адаптогенами, укрепляющими физическое и психическое здоровье). Пить их рекомендуется в первой половине дня, так как данные продукты оказывают стимулирующий эффект на организм.
На ночь хорошо пить чаи из успокоительных сборов, включающих валериану, мяту, душицу, пустырник и проч. Они помогут оптимизировать ночной сон, убрать тревожность и беспокойство.*опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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