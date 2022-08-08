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Мощное оружие похудения, которым вы почему-то не пользуетесь

Автор: Econet 08 августа 2022 6666
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Современные люди считают медленный, вдумчивый прием пищи непозволительной роскошью. Мы всё время торопимся, глотаем бутерброды, перекусываем на ходу, перед монитором, за рулем автомобиля. А ведь "медленное" питание не только полезно для пищеварения. Оно поможет похудеть и имеет множество других полезных эффектов.

Мощное оружие похудения, которым вы почему-то не пользуетесь

Когда речь идёт о питании, мы начинаем тревожиться о разных мелких деталях: “От жареной картошки я точно прибавлю полкило!” “ Правда ли, что кето-диета – оптимальный вариант сбросить вес? Или «сесть» на Палео? Ой, а как же щелочная диета?!” И параллельно с этими благими мыслями едим в машине на ходу. Или перед телевизором. В чём фишка? Нас приучили думать о том, ЧТО именно мы едим, а не о том, КАК едим. И напрасно.

Медленный и осознанный прием пищи важнее, чем то, что мы едим и когда едим

Медленное питание является единственной и самой эффективной привычкой для осуществления преобразований внутри себя. Если хотите, это где-то схоже с философией. Вместо того, чтоб уточнять, какую употреблять пищу, в каких интервалах и порциях, полезно начать просто есть медленно. Вот такой простой и доступный способ снижения веса и улучшения самочувствия. 

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Есть меньше, не ощущая себя обделенным 

Популярные диеты позиционируют себя как полезные для здоровья и фигуры. Но при медленном питании результат окажется не хуже. В Университете Род-Айленда провели специальное исследование: подавали два дня одинаковый обед, включающий макароны, 30-ти женщинам с нормальным весом. Участницам предложили есть до полного насыщения. Но перед первым обедом предложили съедать всё максимально быстро, а перед вторым обедом - максимально медленно. В итоге: при быстром насыщении добровольцы получили 646 кал. за 9 мин. Когда они ели медленно - 579 кал. за 29 мин. Выходит, что “медленные” ели на 20 мин. дольше, но получили на 67 кал. меньше. Впечатляет?

Мощное оружие похудения, которым вы почему-то не пользуетесь

Почему так происходит

1. Физиология. Сигналы сытости начинают поступать примерно через 20 мин. Медленное питание дает возможность почувствовать, когда вам пора заканчивать трапезу.

2. Психология. Когда вы едите медленно и наслаждаетесь пищей, вы довольны меньшим объемом пищи. 

Положительные эффекты медленного питания

Решение проблем пищеварения

Медленное питание помогает решить такие проблемы с пищеварением как вздутие живота, спазмы, боли в животе. 

Скорость питания имеет значение потому что, когда мы глотам еду, мы съедаем больше и меньше жуем. Желудку труднее перерабатывать крупные фракции пищи в химус – пищеварительную кашицу отчасти переваренной еды, соляной кислоты, ферментов воды, которая направляется в тонкую кишку. Если пища плохо измельчена на химус, вероятен риск расстройства желудка и прочие дисфункции ЖКТ. 

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 «Голод» и «сытость»

Мы часто едим просто потому что настало подходящее время, даже если не очень голодны. Так люди настраивают внутренние сигналы голода и сытости. Медленное питание может «настроить» ваше понимание аппетита. Вы научитесь распознавать и доверять своим внутренним сигналам. Со временем вы станете есть лишь когда голодны и останавливаться, насытившись. 

Инструмент, который можно использовать в любое время и в любом месте

Мы не всегда можем контролировать наличие тех продуктов, которые нам необходимы (вот пришли мы в кафе, а там нет нашей любимой капусты брокколи). Но мы можем контролировать то, насколько быстро жуем и глотаем. Представим медленное питание как низко висящий на дереве фрукт, доступный в любое время. Вы при любых обстоятельствах можете практиковаться в «медленной еде». 

Мощное оружие похудения, которым вы почему-то не пользуетесь

Как есть медленнее? 

Освоить медленное и осознанное питание не так уж просто. Кому-то придётся усердно поработать над этим. Вот полезные советы как начать практиковать медленное питание. Попробуйте принять глобальное решение и в течение месяца практиковать "медленые" приемы пищи.

Техника медленного питания

  • Делаем вдох. Перед приёмом пищи делаем 1 вдох. Откусываем что-то 1 раз. Делаем еще 1 вдох. Снова откусываем 1 раз.  И так далее.
  • Прибавляем 1 минуту. Многие не разделяют идею «потратить время» на еду и жевать вдумчиво и долго. Нам всем некогда, мы спешим, у нас много дел. И в этой связи продолжительное и неторопливое питание для кого-то покажется просто роскошью. Итак. Добавляем сегодня всего 1 минутку к ежедневной трапезе. Можно 2 или 3, если вы чувствуете себя способным на это. В начале трапезы засекаем время. Это похоже на игру: мы максимально тянем время на прием пищи. Потом постараемся, чтоб следующая трапеза длилась ещё на 1 минутку дольше. Так постепенно мы увеличим продолжительность еды. 
  • Отложим все пульты и гадженты. Не ешьте за рулем, перед экраном телевизора или телефона. Сядьте за красиво накрытый стол, а не на диван. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на том, что вы едите. 
  • Выбираем продукты, которые реально требуется жевать. Проведите эксперимент: съешьте любой цельный продукт (яблоко) и посчитайте, сколько раз вы прожевали, чтоб суметь проглотить фрукт. Теперь произвольно выбираем закуску: крекер, печенье и считаем количество жеваний в этом случае. А теперь вопрос: какую еду вы станете есть более медленно? Слабо обработанные нежирные белки, фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые потребуют больше усилий и времени в употреблении. 
  • Делаем что-либо между откусываниями. Можно откладывать столовые приборы; сделать глоток чистой воды; подумать о чем-то, задать вопрос сотрапезнику.
  • Получаем радость от еды. Наслаждайтесь самим процессом. Ощущайте всю гамму вкусов, фактуру продуктов. Вдыхайте аромат пищи.
  • Акцентируйте внимание на том, от чего зависит ваша скорость приема пищи. Это, например, следующие факторы: с кем вы едите; когда вы едите; что вы едите; где вы едите. Задайте себе вопрос: Что можно сделать, чтобы быть в этом более эффективным?

Мощное оружие похудения, которым вы почему-то не пользуетесь

Если медленное питание все еще непривычно для вас, не расстраивайтесь. Время сделает своё и вы постепенно освоитесь. Главное помнить: абсолютно каждый прием пищи – это прекрасная возможность попрактиковаться в медленном питании. 

Если вы смогли организовать и с успехом пройти подобное тридцатидневное испытание, вы можете заметить обнадеживающие перемены в вашем теле: желудок меньше «возмущается» после еды или любимые джинсы теперь надеваются более свободно. Возможны также психологические перемены: о чём вы размышляете во время еды, как реагируете на голод или сытость. Сколько перемен произошло с вами за эти 30 дней! А если продолжать работать в этом направлении и далее? И сделать медленное питание своей постоянной привычкой? Согласитесь, для этого имеется весомая причина: ваше отменное здоровье и прекрасный внешний вид.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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