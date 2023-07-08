Мощный антиоксидант: Кому и зачем нужен селен?

Микроэлемент селен необходим для здоровья организма. Его полезное действие заключается в борьбе со свободными радикалами, нормализации функций щитовидной железы и иммунной ситемы. На этом ценные качества селена не исчерпываются. В каких продуктах присутствует столь полезный микроэлемент?
Химический элемент селен незаменим для здоровья человека. Он требуется для обеспечения правильного обмена веществ, функционирования щитовидной железы, борется со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Кроме того, селен выступает мощным антиоксидантом. Что еще нам полезно знать об этом чудо-микроэлементе.
Группа антиоксидантов - это соединения, присутствующие в разных продуктах питания, нейтрализующих пагубное воздействие свободных радикалов на клетки. Свободные радикалы образуются в процессе обмена веществ. Переизбыток последних ведет к повреждению клеток, их раннему старению, что провоцирует возникновение и развитие таких хронических недугов как проблемы сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, болезнь Альцгеймера и инсульт.
Селен выступает в роли антиоксиданта, помогающего контролировать число свободных радикалов, понижающего их число при необходимости и обеспечивающего защиту клеток организма от повреждения.
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Химический элемент селен является действенным средством профилактики определенных видов онкологических недугов. Причина этому – редкая способность вещества оберегать ДНК от повреждений, обеспечивать прочность иммунной системы и убивать раковые клетки.
По результатам специальных исследований, высокий показатель селена в крови гарантирует защиту от целого ряда раковых болезней, в том числе: рака простаты, толстой кишки, легких и молочных желез.
Нужно знать! Данный результат был получен посредством употребления продуктов со значительным содержанием селена, а отнюдь не пищевых добавок.
Употребляя продукты со значительным содержанием элемента селена, человек значительно понижает вероятность появления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. По выводам специальных исследований, ишемическая болезнь сердца часто спровоцирована именно низким содержанием селена в крови.
Но это еще не все. Химический элемент селен помогает приглушить воспалительные и окислительные процессы в организме, которые могут вызывать прогресс сердечно-сосудистых недугов путем аккумуляции налета на стенках кровеносных сосудов.
Введение в каждодневный рацион продуктов с высоким показателем элемента селена даст возможность минимизировать риск сердечно-сосудистых недугов.
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На сегодняшний день не существует эффективных лекарственных препаратов против болезни Альцгеймера, характеризующейся необратимыми процессами деградации в коре головного мозга.
По мнению исследователей окислительный стресс выступает ключевым фактором нарушения функций центральной нервной системы и развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера атеросклероза.
Специалисты выяснили, что пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, демонстрируют низкий показатель селена в крови. С другой стороны, существуют доказательства, что введение в рацион продуктов с высоким показателем элемента селена укрепляет память и интеллектуальные возможности людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Например, употребление одного бразильского ореха в течение дня стабилизировало когнитивные функции и улучшало умственные способности больных.
В данном вопросе неоценимую помощь может оказать средиземноморская диета, включающая значительный перечень морских продуктов и орехов с высоким показателем элемента селена.
Селен помогает поддерживать на нужном уровне функции щитовидной железы. Мало кто знает, но, в щитовидке наличие селена на порядок выше, чем в иных внутренних органах. Микроэлемент обеспечивает защиту щитовидки от пагубного влияния окислительных процессов, благоприятствует продуцированию нужных гормонов.
Дефицит элемента селена в организме чреват появлением и развитием недуга под названием «тиреоидит Хашимото». Это заболевание вынуждает иммунную систему атаковать собственные клетки щитовидки.
Другие исследования свидетельствуют, что низкий показатель селена в крови приводит к прогрессу заболеваний гипотиреоз и тиреоидит. С другой стороны, употребление продуктов с высоким показателем селена или пищевых добавок с его содержанием нивелирует симптомы этих заболеваний.
Однако, несмотря на это, для рекомендации добавок селена в качестве лекарства от болезни Хашимото ученым придется провести еще ряд дополнительных исследований.
Ключевая функция иммунной системы в организме состоит в поддержании нормальной работы внутренних органов посредством нахождения и ликвидации вероятных угроз в виде паразитов, вирусов и болезнетворных бактерий.
Селен препятствует деградации клеток, успокаивает воспалительные процессы. Систематическое введение в организм селена усиливает иммунную реакцию.
Одновременно дефицит данного микроэлемента повышает вероятность смерти и ускоряет развитие ВИЧ. А рост показателя селена в крови дает возможность нивелировать симптомы у больных ВИЧ. Кроме того, добавки селена целесообразно прописывать для укрепления иммунной системы при следующих недугах: гепатит C, грипп, туберкулез.
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Астма является хроническим недугом. Она поражает дыхательные пути и затрудняет транспортировку кислорода в легкие. Зачастую появление и развитие данного недуга вызывает уже упомянутый неоднократно окислительный стресс, разрушающий клетки, и сопровождающийся воспалительным процессом.
Селен обладает противовоспалительным действием и, как следствие этого, может смягчить астматические проявления.
Выводы специалистов свидетельствуют, что люди, болеющие бронхиальной астмой, но демонстрирующие высокий показатель селена в крови, реже переживали астматические приступы и легче их переносили. Стоит отметить, что результаты целого ряда исследований противоречат друг другу. Поэтому требуются дополнительные эксперименты для получения достоверной картины воздействия селена на организм при астме.
При потреблении данного микроэлемента важно соблюдать дозировку (55 мкг в сутки). Максимально допустимая норма составляет 400 мкг.
Чаще всего чрезмерное потребление селена возможно при употреблении пищевых добавок. Побочные эффекты при чрезмерном количестве селена:
В тяжелых случаях переизбытка селена вероятны сбои в функционировании кишечника и нервной системы, сердечные приступы, острая почечная недостаточность и летальный исход.
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Источник: https://econet.ua/
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