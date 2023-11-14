Motorola готовится к последней демонстрации концепции гибкого телефона

Motorola представила вторую попытку концепции гибкого смартфона, который можно обернуть вокруг запястья, как браслет, изогнуть на столешнице или поставить на собственное основание
Motorola заявляет, что последняя концепция гибкого смартфона «основана на дисплее и механических инновациях других складных и раскладных устройств».
Вчера Lenovo провела выставку Tech World 2023, на которой Motorola представила вторую попытку концепции гибкого смартфона, который можно обернуть вокруг запястья, как браслет, изогнуть на столешнице или поставить на собственное основание.
Это не первый раз, когда материнская компания Lenovo задумывается над идеей гибкого смартфона. Меган Маккарти помогла продемонстрировать аналогичную концепцию на Tech World Keynote 2016 года.
К сожалению, из этого больше ничего не вышло, хотя работа над телефоном, который можно носить как браслет, явно все еще находится в разработке, о чем свидетельствует презентация обновления на выставке этого года.
Подробных характеристик пока не известно, но последняя концепция оснащена гибким 6,9-дюймовым дисплеем POLED на передней панели с разрешением FHD+. Вместо жесткого корпуса Motorola установила за ним множество петель, позволяющих отгибать устройство из привычного горизонтального положения и принимать различные режимы использования.
Кому нужна отдельная подставка для телефона, если эта концепция может стоять сама по себе
Сообщается, что он предлагает полный функционал Android, хотя в автономном режиме он выглядит компактно на 4,6-дюймовом дисплее. Их также можно перевести в режим палатки или надеть на запястье пользователя, как часы Ritmo Mundo Reflex , причем пользователям обещают «опыт, аналогичный внешнему дисплею на Motorola razr 40 Ultra , чтобы оставаться на связи в дороге».
Будет ли второй раз прелестью для носимого смартфона? Motorola, похоже, все еще изучает возможности, но вы можете увидеть, как Лекси Валасек из команды инновационных исследований компании демонстрирует рабочий прототип в видео с отметкой времени здесь . Она также представила изящную разработку обоев на базе искусственного интеллекта для тех, кто следит за модой.опубликовано econet
по материалам https://newatlas.com
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий