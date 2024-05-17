На что влияет лептин?

Исследование гормона лептина доказывает, что он отвечает за наши эмоции и мысли, а также является метаболической заслонкой. Рассмотрим основные функции лептина и узнаем, что происходит в организме при полной регуляции гормона.

Главная задача лептина – контроль расхода энергии посредством взаимодействия с гипоталамусом (мозговым регулятором метаболизма). Поскольку гормон вырабатывается жировыми клетками, то чем больше их в организме, тем больше гормона находится в кровотоке. Организм воспринимает это как излишек лептина, «открывает заслонку» и стремится избавиться от большего количества калорий. Но при хронически повышенном уровне гормона мозговые структуры перестают реагировать на сигналы. Поэтому следует с осторожностью относиться к заместительной гормональной терапии, но если в ней нет острой необходимости для сохранения жизни.

Лептин является метаболической заслонкой?

Если мозговые центры нечувствительны к избытку гормона, то метаболическая заслонка не открывается. Ранее были попытки лечить ожирение с помощью лептина, но это не привело к ожидаемым результатам. Гормон проявил себя совершенно с иной стороны. Уже доказано, что его избыток вызывает хроническое воспаление, раннее старение и повышает риск развития болезней цивилизации. А ожирение – это хроническое заболевание, а не попросту слабая сила воли и сопровождает его ряд других болезней.

При хроническом избытке гормона добиться, чтобы центр метаболизма реагировал на ситуацию правильно и «открыл заслонку» практически невозможно.

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Именно поэтому те, кто стремятся избавиться от лишних килограмм, сталкиваются с непонятной ситуацией:

высокий уровень лептина вызывает не чувствительность организма к этому фактору;

снижение уровня гормона вызывает чувство голода и все усилия похудеть становятся напрасными.

Кроме того, постоянное чувство голода и низкий уровень гормона снижают активность гормонов щитовидной железы и нервной системы, провоцируя «закрытие заслонки». Поэтому людям с избыточным весом, которые стремятся похудеть, каждый день удается сжигать на 300-400 калорий меньше по сравнению с людьми, начинающим процесс похудения с меньшим весом.

На что еще влияет лептин?

Лептин оказывает влияние не только на обменные процессы в организме, но и на наше эмоциональное состояние и умственную деятельность. И это вполне объяснимо, поскольку наряду с инсулином, этот гормон «оповещает» мозг о запасах пищи, чувстве голода либо изобилии. И если организм не насыщен, то он направляет все силы на экономию энергии. А это приводит к тому, что человек недостаточно мотивирован к действиям, не получает удовольствия от жизни или становится социально изолированным.

С другой стороны, резистентность к лептину приводит к развитию депрессии. И больше к этому склонность женщины с избыточным весом, поскольку у них превышен уровень гормона, а мозговые центры об этом не знают. Такая же ситуация возникает и с сигналами к центру памяти. Таким образом, при лучшей чувствительности организма к лептину человек чувствует бодрость и повышенную работоспособность.

Для восстановления регуляции гормонов существуют разные методики. Использовать их необходимо не только тем, кто страдает ожирением, но и лицам с метаболическим синдромом. Если вы отмечаете ухудшение состояния, эмоциональную нестабильность и прочие недомогания, ознакомьтесь с основными мероприятиями, необходимыми для регулировки уровня лептина. опубликовано econet

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