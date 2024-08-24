Напиток для укрепления иммунитета

Слабая иммунная защита не в силах противостоять вирусам, инфекциям и токсинам. Как укрепить свой иммунитет, не прибегая к дорогостоящим средствам? Предлагаем рецепт напитка, в составе которого только натуральные ингредиенты, содержащие множество полезных для здоровья веществ. Приготовить его очень просто.

Порочное питание, быстрый темп жизни, нарушения сна не позволяют иммунной системе функционировать должным образом. Все это чревато проблемами со здоровьем в будущем. Как уберечь иммунитет от пагубного воздействия внешних факторов? Вот рецепт иммуностимулирующего напитка.

Иммуностимулирующий напиток

Если организм функционирует без сбоев, иммунная система испытывает меньший стресс.

Обеспечить поддержку иммунной защите можно с помощью одного рецепта. Это травяной напиток с яблочным уксусом, лимоном и медом. Все компоненты данного чудодейственного состава славятся своим антимикробным эффектом и содержат высокий процент витаминов, микроэлементов и прочих ценных для здоровья соединений. Вещества с антиоксидантным действием, которые содержат ингредиенты нашего напитка, борются с химическими агентами, замедляющими восстановление, размножение и нормальный рост клеток.

Кроме того, употребляя ромашковый чай с яблочным уксусом, вы сможете нормализовать показатель сахара в крови и обеспечите приток жизненной энергии. В придачу ко всему, снизится объем плохого холестерина.

Готовим иммуностимулирующий напиток с яблочным уксусом

Необходимые компоненты:

горячая вода - 2 стакана,

ромашковый чай в пакетиках – 2-3 штуки,

яблочный уксус - 30 мл,

свежевыжатый сок лимона - 30 мл,

органический мед - 1 столовая ложка.

Технология приготовления напитка:

Шаг 1. Заливаем пакетики с ромашковым чаем кипятком и настаиваем в течение 5-10 мин.

Шаг 2. Наливаем чай в объемную емкость.

Шаг 3. Добавляем яблочный уксус, сок лимона и мёд.

Шаг 4. Аккуратно перемешиваем напиток.

Напиток с яблочным уксусом можно употреблять сразу, пить в продолжение дня, держать в холодильнике до семи дней.опубликовано econet

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