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Напиток, который выводит слизь из организма

Источник: Econet 01 сентября 2022 5208
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Можно ли удалить излишки слизи, образовавшейся в нашем организме? Сделать это поможет приятный на вкус слизерасщепляющий напиток, приготовленный в домашних условиях. Предлагаем его рецепт и схему приготовления.

Напиток, который выводит слизь из организма

Если чрезмерно употреблять в пищу слизеобразующие продукты, то со временем начинает отходить излишняя слизь (обычно в виде симптомов кашля и насморка). И что мы делаем в таком случае? Приглушаем данные симптомы, закапывая, например, капли в нос, не позволяя нашей лимфе очиститься естественным путем.  

Как приготовить самим слизерасщепляющий напиток

Нам потребуются ингредиенты:

  • Лимон - 1 штука
  • Корень хрена – кусочек примерно 1х1 см
  • Мёд - 2 ст. ложки
  • Вода питьевая - 3 стакана

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Напиток, который выводит слизь из организма

Технология приготовления слизерасщепляющего напитка:

  • Взять лимон и хрен, помыть, почистить. 
  • Лимон разрезать на 4 части, отправить в блендер, добавить подготовленный хрен.
  • Налить теплую воду, добавить мёд. Измельчать и взбивать в блендере примерно 20 секунд, 
  • Процедить.

Пить рекомендуется сразу (пока напиток не остыл) по полстакана (оставшийся напиток оставить и позже немного разбавить горячей водой). Принимать данный «слизерастворитель» по желанию, большего эффекта можно достичь с утра (примерно через 20 мин. после выпитого сока, чая) и вечером до приема пищи. 

Напиток, который выводит слизь из организма

Напиток целесообразно пить в течение всей жизни, через день в течение месяца, затем сделать перерыв 7 дней и можно повторить.

Напиток имеет приятный вкус и эффективно работает.

Внимание! Если вам противопоказаны хрен и лимон, то не стоит пить этот напиток или пить после приема пищи).*опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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