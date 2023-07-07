Научный подход: Тренировка за 7 минут 

Идеальный вид тренировки – это короткие серии упражнений высокой интенсивности. Они не только являются более эффективным и действенным видом физических упражнений, чем обычная кардио-тренировка, но и также характеризуются такими полезными для здоровья свойствами, которые просто невозможно получить от обычной аэробики – например, существенным повышением уровня гормона роста человека (СТГ), он же «фитнес-гормон»
Спорт – ключевой фактор оптимального здоровья; это особенно важно для контроля уровня сахара в крови и нормализации уровня инсулина. Я часто рекомендую рассматривать упражнения, как лекарство, которое нужно правильно прописывать и «принимать» в соответствующих дозах.
Если их правильно выполнять, физические упражнения зачастую могут заменить ряд наиболее распространенных препаратов, которые сегодня принимаются при таких заболеваниях, как диабет, болезни сердца и депрессия.
Состояние при этих заболеваниях может улучшиться с помощью упражнений и консультаций опытного врача по естественному оздоровлению. Тренировки высокой интенсивности (ТВИ), которые составляют основу моей программы Пикового фитнеса – это ключ к получению оптимальные результаты от занятий.
Есть много вариантов ТВИ, но в их основе лежит максимальная нагрузка с кратким периодом отдыха между подходами.
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Моя обычная тренировка по системе «Пиковый Фитнес» состоит из восьми 30-секундных быстрых подходов, которые чередуются с 90-секундным восстановлением, как учил Фил Кэмпбелл, пионер в этой области. Кроме того, хотя я, как правило, рекомендую использовать эллиптический тренажер или лежачий велосипед, обычную тренировку высокой интенсивности можно легко и просто выполнить и вовсе без оборудования.
Статья, недавно опубликованная в «Журнале Американской коллегии здравоохранения и фитнеса в спортивной медицине», показывает, как можно выполнить требования упражнений высокой интенсивности с помощью всего лишь массы собственного тела, стула и стены.
Что еще лучше, эта научно обоснованная тренировка потребует от вас всего лишь семь минут времени, потому что в этой программе быстрая последовательность 30-секундных упражнений чередуется 10-15 секундами отдыха.
Как сообщает «Нью-Йорк Таймс»:
«Представлены весьма убедительные доказательства, что тренировки высокой интенсивности предоставляют многочисленные фитнес-преимущества продолжительных тренировок на выносливость, но за значительно меньшее время», - говорит Крис Джордан, директор физиологии упражнений Института функциональности человекав Орландо, штат Флорида., и соавтор новой статьи.
На данном этапе установлена польза для здоровья от интервальной тренировки высокой интенсивности, включающая в себя:
Не нужно никакое оборудование. А раз так, то ее можно легко выполнять во время путешествия. Вряд ли есть номера в гостинице, в которых нет даже стула. При правильной интенсивности – где-то 8 по шкале от 1 до 10, выполнение следующих 12 упражнений, представленных в докладе, приравнивается к занятию длительной силовой тренировкой.
Лучше всего выполнять упражнения в следующем порядке, поскольку позволяет противоположным группам мышц чередовать периоды отдыха и работы в каждом последующем упражнении.
Я считаю, что упражнения высокой интенсивности могут выполнять большинство людей, при условии, что они будут прислушиваться к своему организму и тренироваться в соответствии с их реальным уровнем физической формы и возможностей. Лично я в этом году перешел от программы Пик 8 к программе Пик 6, поскольку иногда мне было слишком тяжело выполнять все восемь повторений.
Так, прислушавшись к своему телу и уменьшив количество повторов до шести, теперь я легко выполняю весь комплекс упражнений. Тем не менее, авторы подчеркивают, что для их программы есть некоторые противопоказания:
«Из-за повышенных требований к интенсивности упражнений в протоколах круговой тренировки высокой интенсивности, следует проявлять осторожность при назначении этого протокола лицам, имеющим избыточный вес/ожирение, детренированным, ранее травмированным, пожилым или лицам с сопутствующими заболеваниями.
Изометрические упражнения (приседания с опорой, планка и боковая планка) не рекомендуются лицам с артериальной гипертензией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Изометрические упражнения можно заменить динамическими.
Всем лицам следует избегать выполнять опыт Вальсальвы, особенно при выполнении изометрических упражнений. Правильное выполнение требует готовности и способности участника, который сможет перенести значительный дискомфорт в течение относительно короткого срока.
Также важно, чтобы участники ТВИ понимали правильную форму и технику выполнения упражнений. Как и для других тренировок, рекомендуется предварительно получить разрешение у врача».
Я твердо верю, что большинству людей полезны упражнения высокой интенсивности, но, при наличии каких-либо из вышеперечисленных факторов риска, очень важно начинать постепенно. Вам может понадобиться несколько месяцев, чтобы достичь высокого уровня интенсивности.
Но, если вы начнете с безопасного для вас уровня и будете постепенно продвигаться к более высоким уровням, то, в конечном итоге, вы достигнете той степени интенсивности, которая будет вам действительно полезна.
Помните: чтобы оставаться здоровым, вашему телу регулярно нужны нагрузки в виде физических упражнений, но, если вы даете ему больше, чем оно может справиться, ваше здоровье, фактически, может ухудшиться. Поэтому крайне важно прислушиваться к своему организму и учитывать свои ощущения при планировании дальнейшей интенсивности и частоты упражнений.
В ходе тренировок, конечно же, разумно максимально выкладываться несколько раз в неделю, но не менее разумно учитывать то, как ваш организм справляется с такой нагрузкой.
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Вопреки распространенному мнению, длительные предельные кардио-тренировки, такие как марафон, на самом деле, запускают воспалительные механизмы, которые разрушают сердце. Поэтому – да, ваше сердце действительно предназначено для тяжелой работы, которая его только укрепляет, но лишь в том случае, если такая нагрузка будет периодической и краткосрочной - не больше часа за один раз.
Это естественная механика тела, которая приходит в действие, когда вы занимаетесь ТВИ.
Неоднократно и последовательно перегружая свое сердце дальними марафонскими дистанциями, например, вы можете преждевременно состарить его и подвергнуться риску аритмии. Вот почему вы иногда слышите, как опытные выносливые спортсмены падают замертво от сердечного приступа во время забега. Я бегал на большие расстояния более сорока лет. Так что учитесь на моем опыте и не повторяйте моих ошибок.
Убедительное и постоянно растущее исследование показывает, что идеальный вид тренировки – это короткие серии упражнений высокой интенсивности. Они не только являются более эффективным и действенным видом физических упражнений, чем обычная кардио-тренировка, но и также характеризуются такими полезными для здоровья свойствами, которые просто невозможно получить от обычной аэробики – например, существенным повышением уровня гормона роста человека (СТГ), он же «фитнес-гормон».
В вашем теле есть три типа мышечных волокон: медленно, быстро и супер-быстро сокращающиеся мышцы. Медленно сокращающиеся мышцы - это красные мышцы, которые активируются традиционной силовой тренировкой и кардио упражнениями. Оставшиеся два вида (быстро и супер-быстро сокращающиеся) – это белые мышечные волокна, и они активируются только во время высокоинтенсивных интервальных упражнений или спринт-упражнений.
Преимуществом активации этих волокон является то, что они вырабатывают терапевтические дозы гормона роста, на который многие спортсмены тратят более $ 1000 в месяц. Таким образом, нет никакой необходимости платить деньги или рисковать, если ваше тело может производить гормон роста естественным путем, благодаря упражнениям высокой интенсивности.
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Польза для сердечно-сосудистой системы требует работы всех трех типов мышечных волокон и связанных с ними энергетических систем – чего нельзя достичь с помощью традиционной кардио-тренировки, которая задействует только красные, медленно сокращающиеся мышцы. Если во время вашей фитнес-тренировки не прорабатываются белые мышцы, то вы, по сути, не тренируете сердце самым эффективным способом. Причина этого заключается в том, что у сердца есть два различных метаболических процесса:
В традиционных силовой и кардио-тренировках используется, преимущественно, аэробный процесс, в то время как тренировки высокой интенсивности направлены как на аэробный, так и на анаэробный процессы, что и необходимо для оптимальной пользы для сердечно-сосудистой системы. Вот почему вы можете тратить часы на беговой дорожке несколько раз в неделю, но так и не увидеть желаемый результат. Так что, когда дело доходит до упражнений высокой интенсивности, то меньше – это, на самом деле, больше...
Помимо ТВИ пару раз в неделю, разумно чередовать разнообразные упражнения, чтобы получить по-настоящему оптимальные результаты для здоровья и обеспечить постоянный рост. Общее правило: как только упражнение стало легко выполнять, нужно увеличить его интенсивность и/или попробовать другое упражнение, чтобы сохранить нагрузку для организма.
В те дни, когда вы не занимаетесь анаэробной тренировкой высокой интенсивности, рекомендую включить в свою программу тренировок следующие виды упражнений:
Упражнения для корпуса: в вашем теле 29 основных мышц, расположенных, в основном, в области спины, живота и таза. Эта группа мышц обеспечивает основу для движения всего вашего тела и их укрепление поможет защитить и поддержать вашу спину, укрепить позвоночник, сделать его более устойчивым к травмам, поможет укрепить чувство устойчивости и равновесия.
Такие виды упражнений, как пилатес и Фундаментальный (базовый) тренинг отлично подходят для укрепления мышц корпуса, как и конкретные упражнения, которые вы можете узнать у личного тренера.
Автор доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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