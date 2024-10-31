Не держите в себе! Почему злость важно выражать

Нужно уметь выражать свой гнев. Агрессия, направленная внутрь себя - это начало запуска программы самоуничтожения на биологическом уровне. Сюда можно отнести поверхностное дыхание, чрезмерное напряжение мускулатуры, изменение биохимии организма в сторону более кислотной.

В сказках всех народов мира добрый герой получает королевство и любовь принцессы, а злой - в лучшем случае, ничего, а в худшем - его убивают. Так, в головах многих людей с детства поселяется установка: "Будь добрым, иначе тебя накажут (родители, жизнь или Бог - опционально). И теперь при первых искоркам гнева в них включается внутренний проповедник: "Это плохо. Ты грешник. Прогони, подави этого демона, пока никто не видит!" И злость гонят метлой. А потом вдруг организм начинает работать как механизм сломанных китайских часов, неслаженно и с помехами. А душа болеть. Почему так?

Базовая эмоция

Дело в том, что не испытывать агрессию невозможно. Это природная базовая эмоция, которая есть даже у животных. Она развилась у нас в процессе эволюции и присуща абсолютно всем.

Агрессия возникает, когда наши границы нарушены, а потребности не удовлетворяются. Так что злость - это абсолютно нормально и даже полезно. Так задумано природой. Вообще, эмоции - это крайне мудрая сигнальная система, которая позволяет понять, что нам не туда. Или туда.

Более того в нашем мозгу есть специальный участок, который за них отвечает. То есть, по сути, агрессия, как и все другие эмоции, - это орган. Такой же орган, как печень или лёгкие, который помогает нам жить. И его голос и потребности нужно уважать. А в противном случае...

Агрессия будет уходить в другие эмоции и гипертрофировать их

Злость, грусть, чувство вины, тревога, отвращение - все это тесно взаимосвязано между собой. Если не выражать агрессию, то она может плавно перейти, к примеру, в грусть, и у Вас разовьётся депрессия, или в тревогу - и Вы рискуете получить тревожное расстройство. Звучит серьезно.

Невыраженная злость "уйдет" в тело и проявит себя в виде психосоматических заболеваний

Агрессия, направленная внутрь себя - это курок запуска программы самоуничтожения: поверхностное дыхание, излишнее напряжение мышц, изменение биохимия организма в сторону более кислотной и токсичной. Человек как-будто бы начинает отравлять сам себя. Правда, страшно? Тогда учимся выражать гнев. Но без крови, кулаков и скандалов, а правильно и красиво. опубликовано econet

Автор Галина Азаматова

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