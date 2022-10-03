Не гнется спина? Упражнения, которые вернут гибкость

Все эти упражнения позволят вам значительно улучшить гибкость тела. Некоторые из них выполнять гораздо проще, чем другие. Советуем начать именно с них. Это позволит приобрести уверенность в себе и продвигаться дальше, не зацикливаясь на том, что у вас не получается.

Многие из нас не отличаются гибкостью. Любое упражнение, для которого требуется согнуться, вызывает боль в мышцах и суставах. Сегодня мы расскажем о 5 упражнениях, которые помогут в этом случае. Даже если раньше у вас ничего не получалось, вы без труда освоите их и почувствуете себя лучше. Все эти упражнения позволят вам значительно улучшить гибкость тела. Некоторые из них выполнять гораздо проще, чем другие. Советуем начать именно с них. Это позволит приобрести уверенность в себе и продвигаться дальше, не зацикливаясь на том, что у вас не получается.

Упражнения для гибкости: 5 вариантов

Поза ребенка

Собака мордой вниз

Мост

Поза голубя

Наклон вперед стоя

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1. Поза ребенка

Эти упражнения кажутся совсем простыми. Однако вы увидите со временем, как они улучшают вашу гибкость. Все что вам нужно — не бросать тренировки. Будьте осторожны, не стоит прилагать чрезмерные усилия, так вы можете нанести себе травму.

Это одно из основных упражнений, если вы чувствуете, что ваши суставы «деревянные». Обычно его делают в конце занятия, чтобы расслабить мышцы.

Несмотря на внешнюю простоту, это упражнение очень важно. Оно поможет растянуть мышцы бедер, ног и лодыжек и снять боль в спине.

2. Собака мордой вниз

Это втрое упражнение, и если ваше тело не гибкое, или вы давно не занимались, оно может причинить в начале легкий дискомфорт. Встаньте прямо, а потом нагнитесь вперед и обопритесь на руки так, чтобы голова оказалась между рук, а тело приняло форму перевернутой буквы V.

Для того, чтобы правильно встать в эту позу, убедитесь в том, что ступни полностью прижаты к земле. Если вы не отличаетесь гибкостью, то вам придется оторвать пятки от земли.

Однако не беспокойтесь. Не бросайте упражнение, и со временем вы сможете коснуться пятками земли.

Это упражнение улучшает кровообращение и растягивает мышцы тела. Оно идеально подходит для разминки.

3. Мост

Это упражнение также сложно повторить правильно, если ваше тело не очень гибкое. Но, как и с предыдущим упражнением, со временем вы сможете выполнять его намного лучше.

Лежа на спине, поднимите ягодицы как можно выше.

Ступни должны быть полностью прижаты к полу, а руки вытянуты вдоль тела, при этом пальцы переплетены.

Это упражнение помогает стимулировать работу органов брюшной полости, а также улучшает пищеварение. Кроме того, это упражнение помогает женщинам облегчить менструальную боль.

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4. Поза голубя

Это четвертое упражнение. Как и предыдущие, оно идеально подходит для новичков и, с течением времени улучшает эластичность мышц и связок. В позу голубя непросто встать без подготовки, так что советуем для начала найти какую-либо опору.

Это упражнение улучшает осанку и выравнивает симметрию тела. Кроме того, если у нас есть такая проблема, как ишиасом, поза голубя поможет немного облегчить боль.

5. Наклон вперед стоя

Последнее из упражнений, о котором мы хотим рассказать, выглядит особенно сложно. Несмотря на видимую сложность, выполнить упражнение довольно просто.

Для начала встаньте прямо, ступни должны быть плотно прижаты к земле. Теперь нагнитесь вперед и попытайтесь коснуться ног кончиками пальцев.

Если вы не обладаете гибкостью, то вы не сможете достать ног, но это не имеет значения. Остановитесь на комфортной для вас высоте и обхватите ноги руками.

Цель состоит в том, чтобы прижать тело как можно ближе к ногам и коснуться их лбом. опубликовано econet.ru.

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