Не пейте кофе на голодный желудок!

Если вы любитель кофе и не представляете свой день без этого ароматного напитка, узнайте как и когда его употреблять, чтобы не навредить своему организму.

Многие предпочитают начинать утро с чашечки кофе, вместо того чтобы встать пораньше и приготовить полноценный завтрак. Американка Айда Эрсой – эксперт по здоровому питанию и фитнес-тренер, не считает такой подход верным. Все дело в том, что кофеин способствует повышению выработки желудочной кислоты, которая необходима для переваривания пищи. А если пить кофе на голодный желудок, то эта кислота будет «съедать» его стенки, повышая тем самым риск образования язвы или других проблем с ЖКТ.

Почему вредно пить кофе натощак

Эрсой объясняет, что те, кто по утрам пьют кофе, чтобы взбодриться, неизбежно будут страдать в дальнейшем от язвы или гастрита. Особенно вреден для организма растворимый кофе. В натуральном кофе вредна только гуща, в которой содержатся агрессивные вещества, негативно воздействующие на пищеварительные органы.

Ведущие врачи-диетологи утверждают, что кофе не только вредит желудку, но и вызывает повышенную выработку желчи, наполняющую двенадцатиперстную кишку и разрушающую этот орган. Кроме того, кофе стимулирует выведение из организма жидкости, что приводит к обезвоживанию и потери витаминов, необходимых для стрессоустойчивости. Также кофе мешает усвоению железа, калия, кальция и цинка, нанося тем самым непоправимый ущерб организму.

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Если пить по утрам кофе с сахаром и молоком, в организме усиливается выработка инсулина, что вредит поджелудочной железе. Также этот напиток при ежедневном употреблении натощак может вызвать состояние тревожности и депрессии.

Японские специалисты выяснили, что кофеин мешает производству серотонина, так называемого гормона радости, и повышает уровень гормона стресса кортизола. Также это вещество замедляет выработку гамма-аминомасляной кислоты, способствующей успокоению нервной системы.

Придется вовсе отказаться от кофе?

Все вышесказанное не означает что нужно полностью отказываться от кофе, просто пить его следует после плотного завтрака. Кофе – это полезный напиток, но употреблять его нужно правильно. Диетологи советуют пить кофе по следующей схеме:

утром с 10 до 11 часов;

в обеденное время – с полудня до 14 часов;

вечером с 17 до 18 часов.

Если вы не хотите навредить собственному здоровью, ни в коем случае не пейте кофе натощак, лучше насладиться этим напитком спустя полчаса после завтрака. опубликовано econet

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