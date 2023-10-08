Недоедание и дефицит питательных веществ: что нужно знать

Симптомы НЕДОЕДАНИЯ и нехватки питательных веществ зависят от вида и тяжести дефицита. В зависимости от возраста возникают различные признаки недоедания. ДЕФИЦИТ необходимых ВЕЩЕСТВ измеряют с помощью диагностических тестов (анализов крови, сыворотки, мочи) и оценки пищевого протокола. Нехватка определенных веществ в организме связана с сердечно-сосудистыми недугами. Каковы симптомы недоедания и как предотвратить нехватку ценных веществ?

Нехватку питательных соединений в организме часто называют «скрытым голодом». Вызывать дефицит определенных веществ вызывают такие причины как сбои пищеварения, прием медикаментозных препаратов, неправильный режим питания.

Описание недоедания и дефицита веществ

Недоедание

Недоедание - общий термин, которым называют любую форму недостаточного питания. Это и непосредственно недоедание (дефицит питательных соединений), лишний вес и ожирение.

Вероятность недоедания выше у:

младенцев,

детей младшей возрастной группы,

беременных,

лиц преклонного возраста,

больных ожирением.

Нехватка определенных веществ связана с недостатком поступления калорий (энергии), ряда макроэлементов (белка), микронутриентов (витамина С). Диагностируют и множественный дефицит необходимых соединений.

Длительный, запущенный дефицит необходимых соединений чреват развитием следующих недугов:

бери-бери (нехватка тиамина – вит-на B1),

цинга нехватка витамина C)

анемия (нехватка минерала железа (Fe) и вит-нов B).

Нехватка микронутриентов

Нехватка микронутриентов в организме отличается дефицитом витаминов и / или микроэлементов. Дефицит микронутриентов диагностируют у лиц с весом ниже нормы, малым количеством калорий и избыточным весом.

Недостаток важных соединений

Недостаток питательных соединений - это состояние баланса между нормальным пищевым статусом питания и дефицитом соединений. Недостаток определенных веществ не вызывают яркой симптоматики.

Токсичность

Это степень, в которой химическое соединение считается вредным / ядовитым. Токсичность - тоже тип недоедания, при котором наблюдается чрезмерное потребление конкретного соединения. Например, когда человек злоупотребляет диетическими добавками, и какой-то компонент (несколько компонентов) накапливаются в организме до критического показателя. Пример: высокие дозировки добавок железа вызывают боль в животе, рвоту, запор, обмороки, ухудшение всасывания минерала цинка.

Симптомы недоедания

Сбои развития в младенческом возрасте и раннем детстве

Дефициты необходимых веществ в материнской утробе и в младенческом возрасте ухудшает физическое и интеллектуальное развитие малыша. Для полноценного роста и развития плода / младенца из пищевого протокола беременной / кормящей матери непременно должны поступать следующие соединения: вит-ны комплекса B, вит-ны A и D, йод (I), селен (Se) и полиненасыщенные жирные кислоты.

Осложнения при вынашивании ребенка

Дефицит необходимых веществ грозит осложнениями беременности. Недостаток кальция (Са) и вит-на D повышают риск преждевременных родов, повышенным давлением в ходе беременности и возникновением иных патологий у матери.

Усталость

Физическая усталость, вялость, быстрая утомляемость считаются признаками дефицита необходимых веществ и минералов. Недостаток магния (Mg), железа (Fe), вит-нов комплекса B и вит-на C, вызывает умственную и физическую усталость.

Боли в мышцах и спазмы

Дефицит магния (Mg), тиамина и витамина С негативно отражается на мышечной функции и приводит к болям и слабости мускулов.

Ослабление иммунного ответа

Витамины А, D, минерал цинк укрепляют иммунитет. Нехватка этих компонентов увеличивает риск бактериальных и вирусных инфекций (диарея, воспаление легких, корь).

Когнитивный упадок у лиц преклонного возраста

Дефицит витамина D увеличивает вероятность деменции. А высокое содержание вит-нов А, С и Е в сыворотке крови снижают риск болезни Альцгеймера и когнитивных сбоев.опубликовано econet

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