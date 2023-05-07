Недостаток и избыток минералов: Как организм сигнализирует о помощи

При любом сбое в работе организма очень важно выявить причину заболевания или недомогания. Одной из них может быть нехватка либо избыток того или иного минерала. Подробнее - читайте далее...
В поисках причин многих недугов мы чаще всего думаем о недостатке тех или иных витаминов в нашем организме. Между тем, отсутствие необходимого состава и количества минералов (микро- и макроэлементов) в рационе нашего питания и может служить причиной такого недомогания. А иногда переизбыток минералов тоже способствует возникновению проблем со здоровьем. Рассмотрим основные виды недугов при дефиците и избытке минералов.
Агрессивность: Йод, магний.
Алкоголизм: Цинк.
Аллергия: Йод, кальций.
Анемия: Железо, йод, кальций, магний, медь.
Апатия: Йод, кальций, цинк.
Артрит: Кальций, цинк.
Атеросклероз: Йод, кальций, кремний, магний, цинк.
Бесплодие: Йод, кальций, цинк.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Бессонница: Йод, калий, кальций, магний.
Бронхит: Йод, кальций.
Выпадение волос: Йод, кальций, кремний, магний, медь, цинк.
Геморрой: Магний. Гепатит: Кальций.
Гипертония: Йод, кальций, магний.
Гипотония: Йод, калий, кальций, магний.
Головокружение: Железо, йод, кальций, магний, натрий.
Глазные болезни: Цинк.
Грибковые болезни: Кальций, кобальт.
Депрессия: Йод, калий, кальций, магний, медь.
Дряблость кожи: Йод, кобальт, кремний.
Замедление роста: Йод, калий, кальций, магний, селен, хром, цинк.
Запор: Железо, калий.
Зоб: Йод, кальций.
Зябкость рук, ног: Йод, кальций, магний.
Импотенция: Йод, селен, цинк.
Инфаркт миокарда: Йод, кальций, магний.
Кариес: Кальций, магний, фтор.
Куриная слепота: Кальций, цинк.
Ломкость ногтей: Йод, кальций, кремний, магний, цинк.
Нарушение пигментации кожи: Кальций, медь, селен.
Нервозность: Йод, калий, кальций, магний.
Низкий гемоглобин: Железо, йод, медь.
Ожирение: Йод, кальций, кремний, магний.
Онемение конечностей: Йод, кальций, цинк.
Ослабление иммунитета: Йод, кальций, кремний, магний, селен, сере, фосфор.
Отечность: Йод.
Патология суставов: Кремний, сера, цинк.
Перхоть: Кремний.
Подергивание век: Магний.
Повышенная кислотность желудочного сока: Калий.
Потеря аппетита: Железо, магний, натрий, фосфор, цинк.
Потеря веса: Йод, марганец, фосфор.
Потеря вкусовых ощущений: Натрий, цинк.
Потеря обоняния: Цинк. Простатит: Магний, цинк.
Проницаемость капилляров: Йод, калий, кремний.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Рак: Йод, калий, кремний, натрий, цинк.
Ревматизм: Калий, кальций, кремний, цинк.
Сердечная аритмия: Йод, калий, магний.
Слабость: Йод, калий, кальций, магний, фосфор.
Снижение функций поджелудочной железы: Селен. Судороги: Калий, кальций, магний.
Сыпь: Марганец, медь, натрий, цинк.
Тахикардия: Йод, калий, кальций, магний.
Ухудшение памяти: Йод, калий, натрий, цинк.
Угри: Калий, кремний.
Утомляемость: Йод, калий, магний, медь, натрий, фосфор, хром, цинк.
Экзема: Цинк.
Эмфизема легких: Медь.
Артрит: Селен.
Атеросклероз: Селен.
Базедова болезнь: Фтор.
Воспаление кожи и слизистых оболочек: Селен.
Выпадение волос: Селен.
Гипертония: Селен.
Гипотония: Магний.
Депрессия: Кальций, медь.
Замедление сердечного ритма: Магний.
Ломкость ногтей: Селен.
Мышечные боли: Марганец, медь, селен, фосфор.
Наросты на костях: Фтор.
Неподвижность суставов: Фтор.
Остеопороз: Фтор.
Остеохондроз: Фтор.
Отечность: Кальций, натрий.
Потеря аппетита: Железо, кальций, марганец, натрий.
Провалы памяти: Кальций, марганец.
Раздражительность: Кальций, медь, натрий, селен. опубликовано econet
Ирина Филиппова, из книги «Кальций - ионы здоровья»
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий