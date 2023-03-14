Неочевидные признаки нарушения кровообращения, к которым стоит прислушаться

Неправильное питание, ожирение, гиподинамия – основные причины нарушения циркуляции крови в организме. Снижение кровообращения приводит к обострению хронических заболеваний, ухудшает питание головного мозга и внутренних органов. Проблема может развиваться практически незаметно, поэтому важно знать первые симптомы, обращаться к врачу до появления осложнений.

Специалисты выделяют несколько неочевидных признаков плохого кровообращения, на которые следует обратить внимание в первую очередь. Это облегчает диагностику, позволяя быстро найти первопричину и начать лечение. Невнимательное отношение к здоровью в этой ситуации угрожает инсультом, потерей чувствительности, развитием сердечно-сосудистой недостаточности.

Неочевидные признаки плохого кровообращения

Нарушение кровообращения возникает при повреждении капилляров, которые поставляют кислород. При снижении интенсивности кровотока питание недополучают все внутренние органы. Тревожные симптомы появляются с периодичностью 2–4 раза в неделю, «намекая», что организму требуется помощь.

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Онемение конечностей

При любых заболеваниях сосудов нарушается кровоток, снижается работоспособность периферической нервной системы. Она неверно передает сигналы в головной мозг, поэтому человек ощущает холод или жар в конечностях, легкое покалывание. Если неприятные ощущения не проходят после самомассажа, следует обратиться к врачу.

Промежуточная хромота

При нарушении кровотока периодически возникает резкая боль или слабость в икроножных мышцах. При ходьбе человек начинает хромать, не может из-за спазмов разогнуть ногу. Промежуточная хромота продолжается несколько минут, проходит самостоятельно. Но по мере развития варикозного расширения вен приступы учащаются, мешают надевать туфли на высоких каблуках.

Изменения оттенка кожи

При нарушении кровообращения мелкие капилляры не получают кровь. Поэтому некоторые участки кожи становятся бледными, приобретают голубой или желтый тон. Патология более заметна на кистях рук, лице и груди. На начальной стадии можно восстановить кровоток с помощью растирания и легкого массажа.

Холод в пальцах

Проблема часто возникает у пациентов с пониженным артериальным давлением. Недостаток кровообращения лишает ткани питания, поэтому в жаркую погоду руки и ноги остаются ледяными. Необходима диагностика сосудов и консультация кардиолога для исключения сердечной недостаточности.

Ухудшение состояния ногтей на ногах

Если ноготки на пальцах ног крошатся, слоятся или приобретают бугристость, причина не всегда связана с грибком или авитаминозом. Так может проявляться нарушение кровообращения, при котором ногтевая пластина лишена питательных веществ, минералов.

Снижение мочеиспускания

При уменьшении кровотока почки получают меньше жидкости, снижается интенсивность их работы. В норме человек должен опорожнять мочевой пузырь не менее 6 раз в сутки. При скрытых патологиях позывы не превышают 3 раз. По мере развития болезни начинают появляться отеки по утрам, опухают лодыжки и пальцы рук.

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Снижение половой активности

Нарушение кровообращения часто затрагивает функции половых органов. Заметно снижается чувствительность, падает либидо и влечение к партнеру. У мужчины наблюдается отсутствие эрекции, поэтому он сознательно избегает сексуального контакта. Стимуляторы снимают проблему временно, не устраняя основную причину.

Профилактика нарушения кровообращения

В большинстве диагностированных случаев проблемы с сосудами появляются при неправильном образе жизни. Для поддержания тонуса и улучшения состояния сердечно-сосудистой системы врачи рекомендуют:

Обязательно заниматься спортом, уделяя активным кардионагрузкам до 150 минут каждую неделю. Пользу приносит велотренажер, быстрая ходьба, танцы и плавание.

Для тонизирования сосудов применять контрастные обливания конечностей или всего тела, иногда принимать горячие ванны с температурой 40° С.

Отказаться от вредных привычек. Никотин вызывает сильные спазмы капилляров, провоцирует их ломкость, сужение, усиливает нарушение кровообращения.

Правильно питаться, не забывать про полезные насыщенные жиры, аминокислоты Омега-3 и Омега-6. кальций, калий и селен.

При изменении кровообращения нарушения затрагивают весь организм. На начальной стадии проблемы устраняются с помощью лечебной физкультуры, специальной диеты, контроля уровня холестерина и сахара в крови. При позднем обращении придется бороться с хроническими болезнями и серьезными патологиями.опубликовано econet

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