Несколько МИФОВ о сколиозе

Что такое сколиоз, как он лечится и как он не лечится - рассказывает врач-ортопед. Сколиоз — это трёхплоскостная деформация человеческого позвоночника. Искривление может быть врождённым, приобретённым и посттравматическим.
Исторически сложилось, что на постсоветском пространстве сколиозом называют практическое любое отклонение позвоночника во фронтальной плоскости, фиксированное или не фиксированное, так и медицинский диагноз, описывающий серьёзное заболевание позвоночника — так называемую «сколиотическую болезнь». Сколиотическая болезнь — прогрессирующее (то есть ухудшающееся) диспластическое заболевание растущего позвоночника детей в возрасте от 6—15 лет, в 3-6 раз чаще встречается у девочек.
Сколиотическая болезнь — боковое искривление позвоночника с обязательной ротацией тел позвонков (торсией), характерной особенностью которого является прогрессирование деформации, связанное с возрастом и ростом ребёнка. За пределами бывшего СССР сколиотическую болезнь называют идиопатическим сколиозом или быстропрогрессирующим сколиозом.
Если исключены другие заболевания (чаще врождённые, чаще нейро-мышечные или болезни соединительной ткани), то речь идёт об идиопатическом сколиозе, а это означает, что истинная причина неизвестна, поэтому:
Истинный идиопатический сколиоз — это всегда трехплоскостная деформация, самой тяжелой из которых является ротация/торсия позвонков, поэтому:
Сколиоза первой степени не существует! Это физиологическая асимметрия которая встречается у многих людей в популяции. На постсоветском пространстве видимо это именуется сколиотической осанкой. Сколиоз ставится при отклонении оси позвоночника более чем на 10 градусов, поэтому диагноз сколиоза ставится только рентгенологически.
Важно помнить:
Вера Качурина
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