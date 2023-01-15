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Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

Автор: Econet 15 января 2023 6572
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Статические или изометрические упражнения представляют собой особую гимнастику, которая позволит эффективно избавиться от лишнего веса, подкорректировать фигуру и приобрести осанку, стать физически сильным и выносливым.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

С помощью этих несложных упражнений, вы восстановите оптимальный баланс всех систем в организме, усилите свой метаболизм, растяните и приведете в тонус мышечные группы и связки в теле. Начинайте с первых двух упражнений в течение 1 недели, затем постепенно прибавляйте, пока не сможете выполнить весь комплекс.

Гимнастика для похудения

1. Вращения ногой

И. П. – лежа на спине. Выполняя вдох, приподнимите ногу до 45 градусов, носок вперед. Вращайте ногу 2-20 раз вправо, затем сразу влево. Затем поменяйте ноги. Начните с 2-4 вращений, постепенно увеличивайте число вращений.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

2. Поза полу лодки

И. П. – лежа на спине. Выполните вдох и задержите дыхание – приподнимите голову с верхней частью корпуса и прямые ноги вверх. Руки могут оставаться на полу или под тазовыми костями. Напрягите мышцы всего тела и удерживайте позицию, доводя время до 1 минуты.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

3. Стойка кобры

И. П. – лежа на животе, ладони под плечами. На вдохе плавно поднимите голову и плечи, при помощи мышц спины. Поднимайте корпус максимально высоко, задержитесь в этой позе на несколько секунд, запрокиньте голову немного назад, и на выдохе опускайтесь на пол.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

4. Стойка саранчи

И. П. – лежа на животе, руки вдоль тела. Поднимайте соединенные ноги максимально высоко, за счет давления рук на пол и сокращения мышц спины. Старайтесь удержать это положение насколько можете, но без возникновения перенапряжения. Постепенно время удержания будет увеличиваться.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

5. Стойка дерева

И. П. – стоя прямо. Поднимите правую ногу, согнутую в колене вверх. Поверните ее вправо и поставьте ступню на внутреннюю поверхность левого бедра, повыше. Как только эта поза станет устойчивой, поднимите прямые руки вверх и соедините ладони над головой. Задержитесь на несколько секунд в этой позе, затем вернитесь в И. П. Поменяйте ноги.

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

6. Наклоны вперед

И. П. – сидя на полу, ноги вперед. На выдохе, медленно наклоняйтесь вперед, выполняя наклон от талии. Во время наклона подтягивайте живот, скользя руками до носков. Задержитесь в этой позиции на несколько секунд и плавно вернитесь в И. П.опубликовано econet.ru

Несложные упражнения, которые помогут похудеть и привести в тонус мышцы и связки

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Источник: https://econet.ua/

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