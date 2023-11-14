Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда, даже в его "немой" форме.
Можно ли незаметно для самого себя перенести инфаркт миокарда? Казалось бы, странный вопрос - ведь эта острая катастрофа в сердечно-сосудистой системе является жизнеугрожающей. Разве может она себя никак не проявить? Оказывается, вполне может. Несколько раз я видела полное недоумение у пациентов, когда на вопрос при чтении ЭКГ или проведении ЭхоКГ: "Когда вы перенесли инфаркт?" они уверенно отвечали, что у них не было этой патологии.
На самом деле инфаркт миокарда вполне может произойти совершенно незаметно. Это так называемая "немая" форма. Чаще всего она отмечается у больных сахарным диабетом ввиду снижения общей болевой чувствительности.
Но это не означает, что последствий у немого инфаркта нет.
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Поэтому так важно ежегодно проходить обследование, особенно в возрасте. Нужно регулярно проводить ЭКГ или ЭхоКГ, особенно если вы страдаете артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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