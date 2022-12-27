Николай Амосов: Поблажки в питании допустимы только молодым

Система питания доктора Амосова ориентирована на средний и пожилой возраст. При этом границы между этими возрастами Амосов не проводил, поскольку за норму существования принял не прекращаемую активность. Вот ключевые правила питания Николая Амосова.
Николай Михайлович Амосов (1913–2002) — выдающийся хирург-кардиолог, лауреат Ленинской премии, академик АН Украины. Его основные труды связаны с хирургией, биологической и медицинской кибернетикой. Амосов — врач, изучавший проблему долголетия, продливший собственную работоспособность до преклонных лет. Предлагаем основные положения его системы питания.
Показателем нерационального питания считал полноту, проявляющуюся после 40 лет. Николай Амосов говорил:
«Завтрак у меня большой, грубый и некалорийный: 300 г свежих овощей или капусты, две картофелины или хлеб и чашка кофе с молоком.
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Обед нерегулярно — прихожу в разное время. Ем салат, как утром, первое, второе — без хлеба, без жиров, с минимумом мяса, с кефиром, чаем или соком на третье.
Ужин: чай с сахаром вприкуску, хлеб — он мне кажется вкусным, как пирожное, творог, немного колбасы, сыра. Еще фрукты по сезону. В общем, вечером я сыт.
За день по объему набирается много, а по калориям — как раз в меру расхода, при постоянной массе тела 52–55 кг (рост у меня 168 см)».
• Подсистема здорового питания — важнейшая: правильное питание — необходимое, но недостаточное условие для здоровья, однако чем хуже представлены другие компоненты режима, тем строже должна быть диета. При высокой физической тренированности, закалке и спокойной психике можно больше позволить себе «погрешности» в питании.
• Борьба с собственным аппетитом — это главная проблема для питания здорового человека. Поблажки в питании допустимы только молодым.
• Нельзя есть профилактически.
• Единственный измерительный инструмент в питании — весы, а эталон — ваш нормальный вес.
• Таблицы калорийности нужны только для ориентировки — какой пищи избегать, а что безопасно.
• «Не делать поправку нормального веса на возраст!.. Вот это действительно опасно, хотя бы потому, что людям за пятьдесят угрожают артериальная гипертензия, склероз, а они очень связаны с лишним жиром».
• Употреблять больше сырой пищи.
• Полезно голодать. «Голодать день в неделю, по два-три дня — раз в месяц и еще две голодовки в год по две недели — и будешь здоров. Так рекомендовал Брэгг. Отрицать не буду».
• Тренировка обмена веществ — это тренировка клеток на экономию энергии. «Метод один — посадить их на голодный паек. Чтобы они вынуждены были “съедать” все, даже не очень съедобное».
«У пищеварительного канала два главных врага: чересчур обработанная пища и «система напряжения», гипоталамус и надпочечники, обеспечивающие реакцию на стресс. Мягкая, измельченная пищевая кашица детренирует мышцы кишечной стенки и, возможно, выделение ферментов. Длительное психическое напряжение, неприятные эмоции способны извратить нервное регулирование желудка и толстых кишок — двух отделов, более всего связанных с ЦНС. Этот фактор особенно сильно проявляется при избыточном питании сильно обработанной пищей» (Амосов).
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Вредность любого продукта невелика, если масса тела не изменяется и есть достаточна физическая активность.
Витамины. 300–500 г сырых корнеплодов, листьев и плодов в день — чем разнообразнее, тем лучше. Неподслащенные фруктовые и овощные соки, обязательно разные, пить в большом количестве.
Жиры. Для худого человека при соблюдении первых двух условий жиры не вредны. При массе тела «рост минус 100» и низком уровне холестерина животные жиры можно употреблять.
Белки. Вегетарианского педантизма не нужно. Молоко и немного мяса (50 г в день) дают незаменимые аминокислоты.
Углеводы. При нормальной массе тела надо помнить только, что сахар хуже хлеба.
Соль. Лучше не употреблять вообще! Из-за соли следует ограничивать потребление супов.опубликовано econet
Автор: Карпухина Виктория
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
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