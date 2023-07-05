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Низкое артериальное ДАВЛЕНИЕ: Как лечить

Источник: biohimik.net 05 июля 2023 6662
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Низкое артериальноеное давление (или гипотония) лишает мозг  и другие органы адекватного кровоснабжения. В зависимости от причины заболевания, некоторые народные средства могут эффективно помочь при низком давлении.

Низкое артериальное ДАВЛЕНИЕ: Как лечить

Гипотония или «низкое давление» не такое безобидное заболевание, как может показаться на первый взгляд. Низкое кровяное давление лишает мозг  и другие органы адекватного кровоснабжения. Гипотония способна вызывать различные симптомы, обмороки с головокружением. В зависимости от причины, те или иные домашние средства могут эффективно помочь при низком давлении. Вот некоторые из них.

Что делать, если у вас низкое артериальное давление

  • Симптомы и причины гипотонии 
  • Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами
  • Рекомендации по профилактике или лечению низкого кровяного давления

Симптомы и причины гипотонии 

Некоторые симптомы низкого артериального давления - усталость, сонливость, слабость, тошнота, обморок, потливость и бледность.

Наиболее распространенными причинами низкого артериального давления являются:

  • нарушенный пищевой баланс с дефицитом белка, калорий и витаминов группы В;
  • низкий уровень глюкозы в крови;
  • внутреннее кровотечение;
  • заболевание щитовидной железы;
  • эмоциональные проблемы;
  • некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и диуретики;   
  • проблемы с сердцем (сердечная недостаточность, миокардиальные инфекции и т. д.).

Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами

Поместите щепотку соли под язык  (срочно поднять давление)  

Ежедневно пить сырой свекольный сок (натощак, по  чашке, если это возможно) - лучшее средство!

Низкое артериальное ДАВЛЕНИЕ: Как лечить

Отвар одуванчиков чтобы лечить низкое артериальное давление: две столовые ложки одуванчика залить стаканом воды, кипятить на медленном огне 10 минут.  Отфильтровать. Рекомендуемая суточная доза - одна чашка в день. 

Отвар имбиря лечит низкое артериальное давление. Три столовые ложками тертого имбиря и щепотку кайенского перца залить стаканом воды. Кипятить   в течение десяти минут, процедить, выпить все, один  раз в день.

Каждое утро пить сок одного лимона в чашке воды натощак - поднимает артериальное давление 

Смешать две столовые ложки розмарина и одну  ложку мяты перечной или шалфея. Одну столовую ложку смеси залить кипящей водой. Дать настояться 5-7 минут  при комнатной температуре. Процедить.  Для того чтобы лечить низкое артериальное давление  - пить утром и вечером по чашке. 

Смесь  из одной столовой ложки розмарина и мяты  и двух ложек корня солодки залить литром кипящей воды, поставить на слабый огонь и варить в течение 5 минут, отфильтровать.  Пить по 2-3 чашки в день чтобы лечить низкое артериальное давление. 

Приготовить десятидневный настой из 20 г цветов боярышника и 80 мл 30° этилового спирта. Принимать по 20 капель 3 раза в день с травяным чаем, овощным или фруктовым соком или  с чашкой воды. Цветы боярышника повышают тонус сосудов, а ягоды  - снижают.

Залить сбор из 60 г расторопши и 40 г корня солодки 2 литрами кипятка, поставить на медленный огонь и варить до половины объема. Процедить. Полученный объем отвара разделить на 8 равных частей. Отвар хранить в холодильнике. Пить  по одной части 2 раза в день, лечение проводится в течение четырех последовательных дней.

На протяжении месяца утром натощак пить этот коктейль. Приготовить сок из двух морковок, двух стеблей сельдерея, пучка петрушки и пары редисок, приправив 4 зубчиками чеснока.  Вы можете добавить немного воды. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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