Низкое артериальное ДАВЛЕНИЕ: Как лечить

Низкое артериальноеное давление (или гипотония) лишает мозг и другие органы адекватного кровоснабжения. В зависимости от причины заболевания, некоторые народные средства могут эффективно помочь при низком давлении.

Гипотония или «низкое давление» не такое безобидное заболевание, как может показаться на первый взгляд. Низкое кровяное давление лишает мозг и другие органы адекватного кровоснабжения. Гипотония способна вызывать различные симптомы, обмороки с головокружением. В зависимости от причины, те или иные домашние средства могут эффективно помочь при низком давлении. Вот некоторые из них.

Что делать, если у вас низкое артериальное давление

Симптомы и причины гипотонии

Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами

Рекомендации по профилактике или лечению низкого кровяного давления

Симптомы и причины гипотонии

Некоторые симптомы низкого артериального давления - усталость, сонливость, слабость, тошнота, обморок, потливость и бледность.

Наиболее распространенными причинами низкого артериального давления являются:

нарушенный пищевой баланс с дефицитом белка, калорий и витаминов группы В;

низкий уровень глюкозы в крови;

внутреннее кровотечение;

заболевание щитовидной железы;

эмоциональные проблемы;

некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и диуретики;

проблемы с сердцем (сердечная недостаточность, миокардиальные инфекции и т. д.).

Как лечить низкое артериальное давление домашними средствами

Поместите щепотку соли под язык (срочно поднять давление)

Ежедневно пить сырой свекольный сок (натощак, по чашке, если это возможно) - лучшее средство!

Отвар одуванчиков чтобы лечить низкое артериальное давление: две столовые ложки одуванчика залить стаканом воды, кипятить на медленном огне 10 минут. Отфильтровать. Рекомендуемая суточная доза - одна чашка в день.

Отвар имбиря лечит низкое артериальное давление. Три столовые ложками тертого имбиря и щепотку кайенского перца залить стаканом воды. Кипятить в течение десяти минут, процедить, выпить все, один раз в день.

Каждое утро пить сок одного лимона в чашке воды натощак - поднимает артериальное давление

Смешать две столовые ложки розмарина и одну ложку мяты перечной или шалфея. Одну столовую ложку смеси залить кипящей водой. Дать настояться 5-7 минут при комнатной температуре. Процедить. Для того чтобы лечить низкое артериальное давление - пить утром и вечером по чашке.

Смесь из одной столовой ложки розмарина и мяты и двух ложек корня солодки залить литром кипящей воды, поставить на слабый огонь и варить в течение 5 минут, отфильтровать. Пить по 2-3 чашки в день чтобы лечить низкое артериальное давление.

Приготовить десятидневный настой из 20 г цветов боярышника и 80 мл 30° этилового спирта. Принимать по 20 капель 3 раза в день с травяным чаем, овощным или фруктовым соком или с чашкой воды. Цветы боярышника повышают тонус сосудов, а ягоды - снижают.

Залить сбор из 60 г расторопши и 40 г корня солодки 2 литрами кипятка, поставить на медленный огонь и варить до половины объема. Процедить. Полученный объем отвара разделить на 8 равных частей. Отвар хранить в холодильнике. Пить по одной части 2 раза в день, лечение проводится в течение четырех последовательных дней.

На протяжении месяца утром натощак пить этот коктейль. Приготовить сок из двух морковок, двух стеблей сельдерея, пучка петрушки и пары редисок, приправив 4 зубчиками чеснока. Вы можете добавить немного воды. опубликовано econet

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