Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Если вы просыпаетесь ночью, испытывая непреодолимое чувство голода и отправляетесь на кухню в поисках съестного, есть повод насторожиться. Возможно, это дает о себе знать гипогликемия (состояние, для которого характерен пониженный уровень глюкозы в крови). Что делать, если одолевают ночные приступы гипогликемии?
Ночная гипогликемия – состояние, которое требует особого внимания. Оно может стать действительно пугающим для диабетика. Ведь, если приступ начнется во время сна, человек окажется не в состоянии принять меры, чтобы нормализовать показатель сахара в крови. Почему уровень сахара снижается именно в ночные часы?
Зная причины гипогликемии в ночное время, можно минимизировать частоту таких приступов и быть во всеоружии в подобных ситуациях.
Как понять, что показатель сахара в крови опасно низкий? При этом состоянии возникает чувство голода. Поэтому человек ночью встает и идет на кухню в поисках съестного. Как можно понять, что у вас приступ гипогликемии?
Гипогликемия возникает в результате нарушения баланса двух групп факторов:
Вот типичные причины гипогликемии в период ночного сна.
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Страдающие диабетом 1 типа вполне способны отвечать за контроль и регуляцию сахара в крови. Это беспрестанный поиск оптимального баланса в схеме «образ жизни – физическая активность – пищевой рацион - введение инсулина».
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Источник: https://econet.ua/
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