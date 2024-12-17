Обертывание: эффективная процедура при острых заболеваниях с высокой температурой

Эффект УКСУСНОГО ОБЕРТЫВАНИЯ основан на том, что к поверхности дермы подводится холодная, кислая, солевая среда. Реакция на холод — сжатие сосудов, а позже - их расширение. Уксус обеспечивает кислую среду на коже, в результате чего гибнет бактериальная и грибковая флора, выводимая с потом через поры.

Это наиболее эффективная процедура, которая может применяться как для лечения острых заболеваний с высокой температурой, так и в случае хронического течения болезней. Применять уксусные обертывания можно в любом возрасте.

Как делать уксусные обертывания

Необходимо приготовить раствор уксусной кислоты в воде концентрацией от 3 до 5 процентов. Для этого можно, например, разбавить вдвое водой готовый уксус (6-или 9-процентный). В раствор добавить морскую соль в соотношении 1 столовую ложку на 1 литр раствора. Раствор должен быть комнатной температуры или холоднее.

На диване или кровати разложить стопку одеял (4—6), по возможности чистошерстяных— по крайней мере 1-2 верхних. Сверху поперек одеял расстелить намоченную в растворе и несильно отжатую простыню. Надеть на ноги намоченные в растворе хлопчатобумажные носки без резинок на щиколотках, поверх них — несколько пар шерстяных носков. Следить, чтобы пальцам ног было свободно. Лечь спиной на мокрую простыню (на теле не должно быть ничего кроме носков).

Помощник должен завернуть вас вначале в простыню: одну сторону простыни накладывают сверху подмышками и подсовывают под спину при поднятых вверх руках, а также прокладывают между ногами так, чтобы все участки тела прикасались к мокрой простыне; руки опускаются вдоль тела, и вторую сторону простыни подворачивают под спину, крепко обертывая все туловище.

Ноги при этом будут выступать из простыни.так как она лежит поперек и в таком положении ее длины хватит только до щиколоток или даже до икр. Ребенка же можно обернуть простыней целиком. Носки в этом случае не обязательны. Поверх простыни вас заворачивают в одеяла - в одно за другим, очень плотно — как пеленают маленького ребенка. Обратите внимание на горло. Мокрая простыня должна обертывать его до самых щек. Для уплотнения в районе шеи поверх простыни можно вначале плотно обернуть шею и плечи мягкой шерстью (шарфом, платком или свитером) а уж потом, крепко прижимая, заворачивать в одеяла.

Сверху дополнительно можно укрыть шубами, одеялами (в том числе и ватными), положить на ноги подушки. На голову надеть сухую шерстяную шапку. Под головой должны лежать две подушки, положение должно быть удобным, вам должно быть очень уютно.

Действие этого обертывания основано на том, что к поверхности кожи подводится холодная, кислая, солевая среда, которая требует от кожи сложного реагирования. Первая реакция на холод — сжатие сосудов, а затем сильное их расширение. Холод вы ощущаете только в первое мгновение, затем приливающий к поверхности кожи теплый поток крови быстро согревает простыню. Уксус создает постоянную кислую среду на поверхности кожи, помогая держать на нужном уровне ее кислотность для того, чтобы в этой среде гибла бактериальная и грибковая флора, выносимая вместе с потом через поры кожи изнутри тела на поверхность.

Соленая жидкая среда на поверхности кожи, имеющая концентрацию солей несколько более высокую,чем плазма крови, не позволяет при длительном воздействии влажной среды перетекать солям из плазмы во внешнюю среду, что происходило бы, если бы соотношение концентраций солей было обратным (вспомним закон об осмотическом выравнивании концентрации растворов).

Излучаемое вашим телом тепло отражается обратно шерстью одеял (наивысший коэффициент отражения имеют материалы шерсть, шелк, пух), в результате чего происходит медленный разогрев тела до самых глубинных тканей и капилляров.

Сосуды и капилляры расширяются, скорость крови и лимфы от разогрева повышается, давление в сосудах увеличивается, и создаются условия, соответствующие мощной температурной реакции организма. В кровь из различных депо — сосудов, суставов, межклеточных полостей органов и тканей и др. начинают выбрасываться метаболиты, накапливавшиеся там годами. В этом состоит первая задача процедуры, это составляет ее первую фазу.

Вторая фаза — выброс метаболитов, вышедших в кровь и лимфу, на поверхность кожи с потом через потовые поры. Начало второй фазы вы можете заметить по появлению на лице испарины или капелек пота. С этого момента вы должны продолжать процедуру по времени столько же (или больше — по желанию или необходимости), сколько продолжалась первая фаза. Если вы сократите продолжительность второй фазы, в крови и лимфе останется слишком много шлаков, попавших туда из депо, и они вынуждены будут опять осесть в организме.

Конечно, в хронических случаях такую процедуру придется повторить много раз, прежде чем вы избавитесь от артрита, подагры, нефрита, остаточных явлений воспаления легких и т. д. В острых случаях 2 — 3 процедуры чаще всего приводят к полному выздоровлению.

По окончании процедуры необходимо тщательно вымыться с мочалкой и мылом, облиться прохладной водой (время обливания прохладной водой должно быть достаточным для полного возвращения пор кожи к упругому закрытому состоянию), вытереться полотенцем, одеться легко.

Средняя продолжительность обертывания оказывается равной 3 — 4 часам, у детей 1 — 2, 2 — 3 часам в зависимости от возраста.

Можно использовать другой вариант этого обертывания, когда вместо простыни на тело надевается намоченное в растворе хлопчатобумажное белье (рубаха и длинные штаны), сверху - как можно больше шерстяных вещей (свитера, кофты, рейтузы и т. д.), а поверх них — одеяла. В этом случае вы можете провести процедуру без помощника. Поверх свитеров вы можете надеть шубу, на голову — шерстяную шапку, на руки — шерстяные варежки, от подмышек завернуть себя в одеяло и укрыться сверху до подбородка одеялами или другими теплыми вещами. И в этом случае особое внимание следует обратить на обертывание горла: намочить в растворе отдельно салфетку, обмотать горло (так чтобы в зоне обертывания оказались гланды — главные ворота лимфатической системы) и обернуть его сверху шерстяными шарфами и платками.

В случае гнойных воспалений кожи головы, отитов, парадонтоза можно включить в зону обертывания и голову: надеть намоченный в растворе хлопчатобумажный платок, а сверху — несколько шерстяных платков и шапок.

Холодное уксусное обертывание не рекомендуется проводить истощенным, малореактивным, с пониженной иммунной реакцией больным. Вначале им надо поднять реактивность другими методами — например, ваннами, или горячими обертываниями — и только после этого можно переходить к холодным. Тем, кто долго не согревается в холодном обертывании, можно помочь, дав перед процедурой выпить 0,5 стакана чая из потогонных трав (плоды и листья малины, цветы липы, чабрец, мята и др.) с медом. Много пить не следует, чтобы во время обертывания не появились позывы в туалет. Можно перед обертыванием разогреться в теплой ванне или в душе.опубликовано econet

Автор Николаева Э.

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