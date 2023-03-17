Обмен веществ: Как определить «Точку равновесия» и зачем вам это нужно

Сейчас вы научитесь находить свою «Точку равновесия». Для этой цели потребуется лишь знать собственную массу тела и примерно оценить свою активность.

Люди, сидящие на всевозможные диетах, любят обсуждать свой обмен веществ «быстрый», «медленный», «сломанный» или вовсе «неправильный». Но в сущности, мало кто понимает, что же скрывается под понятием «обмен веществ».Но перед тем как мы начнем, обозначим: основа любой успешной диеты – это манипуляции с калорийностью рациона, а точнее с потребляемой и расходуемой энергией.

Определимся с непонятным, на первый взгляд, понятием «Точка равновесия»

Ситуация, когда расходуемая энергия равна поступающей:

Потребляемая энергия — (Метаболизм покоя + Затраты на усвоение пищи + Активность) = 0

Определимся с непонятным, на первый взгляд, понятием «Точка равновесия». На самом деле в нём нет ничего сложного. «Точка равновесия» это ни что иное, как равенство между потребляемой и расходуемой энергией. Наша цель – научить вас находить эту волшебную точку.

Но в начале дадим толкование использованным понятиями.

Первое: Метаболизм покоя («базовый» обмен веществ). Это то количество энергии, которое требуется, чтобы человек мог просто жить (дыхание, работа внутренних органов и т.д).

К примеру, обслуживание сердца для среднего человека это 440 калорий в сутки, каждого килограмма жира – 4.5 калории, мышц – всего 13 калорий.

Вторая переменная: Затраты на усвоение пищи. Очевидно, что для получения энергии из пищи, её нужно предварительно затратить. И усвоение различных нутриентов (белка, жира или углеводов) требует разного количества энергии.

Так, например, на усвоение белка (примеры белковых продуктов – яйца, мясо, рыба творог, но белок есть во многих продуктах) может затрачиваться от 20 до 30% поступающей с ним энергии, а усвоение углеводов (каши, макароны, фрукты, сахар) требует от 5 до 15%, жиры (масла, сыры, рыба, орехи) же усваиваются организмом очень эффективно – затраты на этот процесс не превышают и 3%.

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Кстати, именно из-за того, что люди не понимают сути переменной, и родился глупый диетический миф: необходимость кушать часто и маленькими порциями с целью «разгона» обмена веществ. Строится это все на житейской логике – если съесть 2000 калорий за 8 порций по 250 калорий в каждой, а не 4 по 500, то мы сожжем большее количество калорий.

Но этот миф не находит подтверждения в серьезной научной литературе. К тому же дробление приемов пищи внутри суток – приводит к более частому появлению истинного чувства голода: оно будет приходить не 3-4 раза за сутки(трехразовое питание), а 5-6-7-8 раз – в зависимости от того, насколько человек решил «разогнать» обмен веществ. А появления избыточно частого чувства голода в условиях диеты означает лишь то, что она вряд ли принесет результаты в долгосрочной перспективе.

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Третья переменная: Активность. Причем имеется в виду два разных типа активности: Тренировочная и Повседневная.

С Тренировочной активностью, как вы понимаете, все очень просто – это количество калорий, расходуемое за тренировку, соответственно,

– это количество калорий, расходуемое за тренировку, соответственно, Повседневная активность – энергия, которую мы тратим в течение дня на различные действия: упала ручка – поднимаем, идем к кулеру попить воду, прогуливаемся вечером с питомцем или же просто передвигаемся.

Но прежде чем перейти к расчету «Точки равновесия» определимся с понятиями «быстрый» и «медленный» обмен веществ. Разница между ними – это, конечно же, скорость метаболизма покоя и количество активности (разница в эффективности усвоения пищи существует, но она не вносит значительного вклада).

К удивлению многих, разница между «самым быстрым» и «самым медленным» метаболизмом покоя совсем небольшая: чуть большее 200 калорий. Таким образом, именно разной активностью людей и обусловлен «быстрый» и «медленный» обмен веществ, так, к примеру, разница в энергии, расходуемой на повседневную активность, может доходить до 2000(!) калорий в сутки.

Причем некоторые люди, худые от природы, как правило, обладают одной интересной особенностью: когда их перекармливают, они становятся активнее и буквально сжигают поступившие калории. Процент таких людей не очень большой, а вот людей, которые очень мало двигаются и жалуются на «испорченный обмен веществ» – много. Выход из этой ситуации один – повышать повседневную активность: больше ходить, меньше лениться и не забывать про учет активности.

Стоит помнить, что в процессе увеличения активности нужно фиксировать свой прогресс. Сделать это проще простого – достаточно просто установить приложение - шагометр на телефон (или же воспользоваться наручным/нагрудным вариантом). В самом начале пути – определите среднее количество шагов, которое вы проходите за день. Далее – старайтесь двигаться больше. Это, в сущности, и «разгонит» ваш обмен веществ, поможет быстрее худеть (активность тратит энергию), а по завершении диеты поможет закрепить достигнутые диетой результаты.

Сейчас вы научитесь находить свою «Точку равновесия». Для этой цели ученные разработали множество формул, которые учитывают очень много параметров, и требуют совершения ряда не самых простых математических операций. Любая формула по определению «Точки равновесия» с большой вероятностью ошибется на сотню-другую калорий в любою сторону. Но нам и не требуется абсолютная точность. Нужен лишь примерный ориентир.

А для этого используем куда более простой метод, предложенный известным в научной среде человеком – Лайлом Макдональдом. Так для определения индивидуальной «точки равновесия» человеку потребуется лишь знать собственную массу тела и примерно оценить свою активность. Не стоит забывать, что люди не умеют трезво оценивать свою активность, поэтому имеет смысл немного занизить её.

А формула «Точки равновесия» выглядит так:



Определимся с коэффициентом активности. Для большинства женщин и мужчин это будет число из промежутка 31-33. Но если человек имеете высокую повседневную активность(«весь день на ногах»), то разумнее взять число из диапазона 33-35. Просто подставьте значения и перемножьте их, получив персональную «Точку равновесия».

Для лучшего понимания рассмотрим несколько примеров: девочка массой 60 килограммов со средней активностью (32) будет иметь точку равновесия на уровне 1920 ккал, а мальчик массой 80 кг с такой же активностью – 2560.опубликовано econet

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