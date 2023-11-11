Обзор: Hyundai Tucson 2023 года

С одного взгляда Плавное, предсказуемое и хорошо зарекомендовавшее себя качество езды.

Достаточно мощности двигателя

Множество технологий и вспомогательных функций

Экономия топлива немного разочаровывает Hyundai Tucson претерпел полный капитальный ремонт в 2022 модельном году, а в 2023 году ожидается лишь пара небольших изменений. Этот небольшой кроссовер конкурирует на довольно здоровой арене вариантов, где обычно доминируют такие модели, как Honda CR-V и Toyota RAV4. Tucson выделяется ярким дизайном, вниманием к деталям внутреннего комфорта и лучшей в отрасли гарантией. Он доступен в виде бензинового, газоэлектрического гибрида или подключаемого гибрида. Крепление для лыж на нашей тестовой модели Hyundai Tucson 2023 года, возможно, повлияло на его возврат к расходу топлива на галлон.

Мы ездили на стандартной бензиновой модели в комплектации XRT среднего уровня, в которой используется 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 лошадиных сил (137,5 кВт). Определенно не гоночный автомобиль, но мощность двигателя соответствовала потребностям автомобиля такого размера. Экономия топлива была хорошей, во многом благодаря хорошо настроенной восьмиступенчатой ​​автоматической коробке передач, которую использует Tucson. Агентство по охране окружающей среды оценивает расход стандартной бензиновой модели в 28 миль на галлон (8,4 л/100 км) на шоссе с полным приводом. В результате нашего теста расход составил 26,5 миль на галлон (8,9 л/100 км), что достаточно близко, учитывая нашу большую высоту, установленное багажник для лыж и отсутствие турбонаддува в двигателе.

Гибридная модель Hyundai Tucson 2023 года сочетает в себе бензиновый двигатель и электродвигатели в параллельной установке через шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Расход на шоссе составляет 36 миль на галлон (6,5 л/100 км), что ниже среднего для большинства гибридов в сегменте небольших внедорожников. Гибридная модель Tucson Plug-in Hybrid, запас хода которой составляет около 33 миль (53 км) на полностью электрическом двигателе, имеет рейтинг EPA на уровне 80 миль на галлон (2,9 л/100 км). Это примерно средний показатель для PHEV в этом сегменте.

Багажное отделение в Hyundai Tucson 2023 года больше, чем можно было ожидать.

На базовом уровне Tucson 2023 года довольно хорошо оборудован для автомобиля стоимостью 28 000 долларов США. В стандартную комплектацию входит 8-дюймовый сенсорный экран с беспроводными технологиями Apple CarPlay и Android Auto, а также расширенные функции безопасности, такие как предотвращение столкновений, предупреждение о внимании водителя и помощь в удержании полосы движения. Адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и система вмешательства также входят в стандартную комплектацию. Это больше оборудования, чем большинство базовых моделей на рынке небольших внедорожников предлагают в стандартной комплектации.

Внешний вид Hyundai Tucson 2023 года удивительно насыщенный и яркий для автомобиля, продаваемого в сегменте, пришедшем на смену скучному рынку семейных автомобилей. В то время как большинство кроссоверов в этой группе идут по пути средних седанов прошлых лет с базовым внешним видом, не раскачивающим лодку, у Tucson есть края, линии и резкость, которые заметно выделяются среди других ... но не настолько далеко друг от друга, чтобы стать чудаковатым желтофиолом. Tucson сравнительно привлекательный и умный.