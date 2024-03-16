Очищение организма: 7 простых способов

Одна из главных вещей, которую можно сделать для ✅«ежедневной уборки» своего организма — это убедиться, что пути ВЫВОДА ОТХОДОВ работают гладко и без запинки. Как только токсины нейтрализованы организмом и готовы к выведению, дорога для них должна быть свободна. Поэтому главная стратегия — предотвратить засорение путей вывода отходов.

Когда вы выносите мусор из кухни, вы не захотите наткнуться на коридор, заваленный другими мешками со старым зловонным мусором, мешающими вам пройти. Так же, как и вы с вашим занятым графиком, ваше тело не всегда находит время сверх всех остальных неотложных дел еще и для уборки путей вывода токсинов. Поэтому самая лучшая стратегия — заранее предотвратить их засорение.

Вот 7 стратегий сохранения организма в чистоте

Убедитесь, что ваша пищеварительная система хорошо очищается

Убедитесь, что в организме достаточно влаги

Держите кожу чистой

Активизация лимфатической системы

Дышите глубоко

Практикуйте полоскание маслом

Уменьшайте количество токсинов, потребляемых с пищей

1. Убедитесь, что ваша пищеварительная система хорошо очищается

Другими словами, необходимо испражняться хотя бы один раз в день. Пищеварительная система — это основной механизм вывода токсинов и пищевых отходов, нейтрализованных печенью и выводимых с желчью.

Желчь хранится в желчном пузыре до тех пор, пока вы не съедите что-то жирное. Как только пищеварительная система чувствует наличие жирной пищи, желчный пузырь выпрыскивает желчь в верхний отдел тонкого кишечника, где и происходит разложение жиров и начинается вывод токсинов через кал.

Испражнение менее одного раза в день считается запором. Если у вас возникают подобные сложности, попробуйте добавить в свой рацион свеклу – она разжижает желчь. Есть множество стратегий для запуска этого процесса, но если сделать это самостоятельно у вас не получается, лучше обратиться к специалисту.

Интересный побочный эффект:

Вы когда-нибудь замечали, что если выпить много алкоголя, то начинает хотеться жирной пищи? Так вот, это естественная реакция организма. Он пытается быстро вывести токсины. Принятие жирной пищи заставит желчный пузырь выпрыскивать желчь для нейтрализации жиров и заодно (очень удобно) вывода лишних токсинов оставшихся от употребления алкоголя.

2. Убедитесь, что в организме достаточно влаги

Еще один ключевой механизм очищения — через мочу (и, соответственно, почки). Самый простой способ позаботиться о почках — обеспечивать организм достаточным количеством воды.

По опыту, наиболее успешная стратегия — выпивать 1–2л. воды с утра первым делом после пробуждения и затем пить по стакану воды в течении дня по мере времени и возможности. Можно добавлять в воду щепотку минеральной соли (ни в коем случае не столовой!) или электролиты для наилучшего впитывания.

Еще один прекрасный вариант — вода с добавлением лимона. Для тех, кто не любит пить просто воду, хорошо подходят настойки на свежих фруктах, зелени или цветах. Достаточное количество воды также поможет кишечнику очищаться и всем процессам в организме работать легче и быстрее. Если вам придется выбирать только один пункт из 7, выбирайте воду!

3. Держите кожу чистой

Многие не осознают, что кожа — это один из главных органов очищения. Огромное количество ненужных веществ покидает наш организм через пот, а это означает, что потеть хорошо. Делать это можно с помощью старой доброй физической нагрузки. Также можно принять горячую ванну с морской солью, сходить в баню или сауну.

Другой способ сохранять кожу в чистоте — техника обтирания сухой щеткой. Берете сухую щетку с мягкой натуральной щетиной и перед душем натираете все тело круговыми движениями от конечностей к центру тела. Это поможет вашей коже дышать свободнее и выводить токсины эффективнее. Вы будете выглядеть и чувствовать себя потрясающе!

4. Активизация лимфатической системы

Это побочный эффект сухого обтирания и физической нагрузки. Лимфа — это жидкость связанная с иммунитетом, еще один очень важный элемент системы очищения. Она циркулирует по телу параллельно с циркуляцией крови. Разница в том, что кровь перекачивается сердечной мышцей, а лимфа не обладает таким преимуществом и зависит от активности физического движения тела.

Самый лучший способ активизировать поток лимфы — делать все, что связано с силой притяжения земли, прыжками и бегом. Бегуны обладают идеальной лимфатической системой, потому что они бегут, одновременно раскачивая руками, что активно стимулирует лимфатические узлы в подмышечной зоне. Ну что, готовы к пробежке?

5. Дышите глубоко

Легкие — это еще один важный и зачастую игнорируемый орган очищения. С каждым вдохом и выдохом мы очищаем нашу систему от токсинов. В этом помогают физические упражнения, йога и дыхательные практики. Невозможно переоценить силу дыхания! Оно дарит жизнь и может стать потрясающим инструментом, если вы осознанно вознамеритесь обуздать его мощь.

6. Практикуйте полоскание маслом

Во рту находится огромное количество токсинов и бактерий. Масляное полоскание ротовой полости — это древняя аюрведическая техника, основанная на принципе впитывания маслом токсинов и бактерий.

Работает она так: первым делом с утра (до того как вы почистили зубы, попили или поели) берете в рот большую столовую ложку любого качественного масла холодного отжима и активно полощите им рот в течении 20 минут.

По мере полоскания токсины и бактерии, находящиеся в ротовой полости, абсорбируются маслом. Вы можете обнаружить, что у вас потекло из носа. Через 20 минут выплевываете масло в раковину. Ни на каком этапе масло не глотать! Затем полощите рот теплой соленой водой, чистите зубы и возвращаетесь к своим делам.

Если делать это регулярно, то можно заметить, что зубы становятся белее, рот ощущается более чистым и дыхание более свежим. Проходят головные боли, и голова становится более ясной. Облегчаются простудные, дыхательные и воспалительные процессы.

Избавив рот от дополнительного бремени токсинов и бактерий, вы даете возможность иммунной системе и органам очищения заняться другими полезными делами.

7. Уменьшайте количество токсинов, потребляемых с пищей

Последнее, но однозначно не менее важное, – это питание. Пришло время стать осознанными в том, как и чем вы питаете свой организм. Цельные продукты, наполненные полезными веществами, витаминами и минералами — это первостепенно.

Избавьтесь от переработанных «лже-здоровых» продуктов, продающихся в красивых упаковках с разнообразием обещаний пользы для здоровья. Чем более простое и домашнее, тем лучше.

Во-первых, вы точно знаете, что содержится в приготовленной вами еде, во-вторых, вы наполняете ее своей собственной энергией любви и заботы, превращая пищу в свое персональное лекарственное снадобье для физического и духовного исцеления.опубликовано econet

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