Очищение печени + лечение аллергии

Как можно в одном комплексе мероприятий очистить организм от токсинов, почистить печень и избавиться от аллергии? И все это с минимальными финансовыми затратами. Вам понадобится сделать три несложных шага и самые простые медицинские препараты.

Как можно почистить от токсичных веществ печень и весь организм, учитывая, что мы живем в условиях неблагополучной экологии и питаемся продуктами, напичканные всякими химическими добавками? Токсины проникают в кровоток, накапливаются в органах и наносят непоправимый урон нашему здоровью. Есть ли доступные средства, чтобы исправить ситуацию? Рассказывает практикующий врач и автор популярных книг доктор Евдокименко.

Очищаем организм от шлаков, чистим печень и лечим аллергию одновременно

Как можно просто и дешево почистить почки, печень и кишечник? Акцентируем внимание на чистке печени. Интернет буквально наполнен глупыми и даже опасными рекомендациями о том, как нужно правильно чистить печень. Но вместо чистки печени есть риск получить обратный результат, и состояние здоровья после подобных манипуляций может даже ухудшиться.

В отношении печени не нужно ничего выдумывать, не требуются сложные мероприятия по чистке этого важного органа. Печень – идеальный самоочищающийся механизм. Ее лишь не нужно «добивать» пагубными привычками, порочным питанием и нездоровым образом жизни. Если обеспечить печени отдых от спиртного, вредных продуктов, медикаментов, она может самостоятельно очиститься в считанные дни.

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Как это сделать деликатно, мягко? Как очистить весь организм от шлаков и попутно вылечить аллергию (если она у вас имеется)? Не просто заглушить мучительные аллергические проявления на какое-то время, как это происходит при приеме противоаллергических препаратов, а победить проблему в принципе.

Для этого понадобится сделать три простых шага. И небольшие финансовые затраты.

1 этап. Чистка печени и ЖКТ энтеросорбентами

Этап продолжается 3 дня. Один из лучших энетеросорбентов и наиболее подходящий препарат для наших целей – это лигнин. Это не химия, а природное соединение. Он связывает самые разные вредные вещества, яды, соли тяжелых металлов, этанол, холестерин, вредные бактерии и продукты и жизнедеятельности и выводит из организма через кишечник. В добавок к этому лигнин нейтрализует пищевые аллергены. Препараты на базе лигнина снижают холестерин и позитивно действуют на микрофлору толстого кишечника. Лигнин не токсичен, практически не всасывается организмом, выводится полностью в течение суток.

В какой форме можно купить лигнин. Один из лучших препаратов – Полифепан (отыскать его в аптеках на сегодняшний день довольно трудно). Но есть аналогичные по действию препараты на основе лигнина: это Фильтрум, Энтегнин. При приеме данных лекарств отмечается мало побочных эффектов и противопоказаний. Важно строго придерживаться инструкции, но принимать не более трех дней (в противном случае может произойти запор). Чтобы избежать запора, принимая данные лекарства, важно пить побольше воды.

Если вы не нашли препараты на основе лигнина, альтернативой может служить активированный уголь (принимать тоже не более 3 дней).

2 этап. Очищение печени, почек и желчного пузыря

Очистка при помощи препарата Ортосифон тычиночный. Препарат помогает восстановить функции почек, снимает отеки, чистит печень и желчный пузырь и выводит вредные вещества (хлориды, мочевину и мочевую кислоту). Ортосифон принимается 3 недели. На этом 2-й этап чистки окончен.

3 этап. Лечение аллергии

Если вам требовалась только чистка организма, и у вас нет аллергии, просто нужно в течение 3 дней повторить этап №1 (пропить препараты лигнина или уголь активированный). Если же необходимо лечение аллергии, то мы применяем другой способ: в течение 2-3 недель принимаются таблетки Кальция глюконата. Это проверенный временем и эффективный способ борьбы с аллергией. Таблетки почти не имеют противопоказаний. После2-3-недельного приема Глюконата кальция у многих пациентов аллергия уходит.

Как часто можно проводить подобную терапию и чистку организма? Все такие мероприятия можно осуществлять 2-3 раза в год. Выше описанная чистка эффективно освобождает организм от шлаков.

Принимая любые препараты, не забывайте строго следовать инструкции и рекомендациям вашего доктора.опубликовано econet.ru.

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