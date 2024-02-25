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Очищение селезенки: 2 способа

Источник: Econet 25 февраля 2024 5942
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Рецепты народной медицины для очищения селезенки.

Очищение селезенки: 2 способа

Селезенка, костный мозг и лимфатические узлы являются кроветворными органами. В костном мозге происходит образование эритроцитов, разных форм лейкоцитов и тромбоцитов. Лимфатические узлы участвуют в процессах кроветворения, вырабатывая лимфоциты, плазматические клетки.

Натуральные способы очищения селезенки

  • Способ очищения селезенки с помощью сока белокочанной капусты
  • Способ очищения селезенки с помощью пшенной крупы

Селезенка, кроме кроветворных функций, выполняет также защитные функции, участвует в обмене веществ, вырабатывает антитела, борется с бактериями. Чем она чище, тем крепче иммунитет.

Селезенка является частью иммунной системы. Селезенку лучше очищать во второй половине осени или в начале зимы.

Очищение селезенки: 2 способа

Способ очищения селезенки с помощью сока белокочанной капусты

Пить в теплом виде сок свежей капусты по полстакана 3 раза в день до еды 2 недели. После чего на неделю сделать перерыв и снова повторить.

Нужно пропить три таких курса, делая между ними недельный перерыв.

Очищение селезенки: 2 способа

Способ очищения селезенки с помощью пшенной крупы

На ночь замочить 2 столовые ложки пшенной крупы. На следующий день съесть эту крупу в сыром виде, по 1 столовой ложке за 30 минут до еды 2 раза в день. Есть так приготовленную крупу следует в течение 10 дней. Питаться в эти дни надо вегетарианскими продуктами.опубликовано econet

Юрий Константинов "Очищение организма народными средствами"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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