Омоложение и продление жизни: практики Бутримова

Простые рекомендации от доктора Бутримова, которые помогут вам сохранить и поддерживать здоровье долгие годы!

К сожалению мы биологически запрограммированы на постепенное клеточное старение. Есть серьезный бизнес, который продает вам мечту "вечной молодости". Но если бы это было правдой, то в правительстве Китая не было бы стариков. Наука всех стран ищет "эликсир молодости" и эта гонка длится не одно тысячелетие, вспомните: Китай, Индия, Египет и другие народы. Говоря банальности, но только здоровый образ жизни может помочь использовать ваш ресурс здоровья с максимальной эффективностью.

Практические советы для омоложения и продления жизни

Каждый день "скручивайте и растягивайте" своё физическое тело

Правильно питайтесь

Заботьтесь о своём психологическом и энергетическом равновесии

Полноценный сон - основа здоровья

Погружайтесь в воду: бассейн, река, озеро, море

Ежедневно молитесь, а лучше остановите "внутренний диалог"

Добейтесь ежесекундной полноты осознанности

1. Каждый день "скручивайте и растягивайте" своё физическое тело.

Выгоняйте из своего тела «застоявшуюся» и «отработанную» энергию, «прочищайте» свои энергетические каналы. Наиболее эффективно и целостно это можно сделать с помощью ЦИГУН. Это связано с тем, что в момент движения вы последовательно воздействуете на Биологически Активные Точки (БАТ), которые улучшают и выравнивают потоки энергии по меридианам. Выполняя комплексы цигун для укрепления здоровья, вы создает мышечный тонус и сохраняете элластичность связок - это важный элемент сохранения бодрости тела, в котором ваш дух.

2. Правильно питайтесь.

Слушая свой организм, нужно кушать то, что вам хочется, но при этом научитесь соблюдать меру.

3. Заботьтесь о своём психологическом и энергетическом равновесии.

Чаще улыбайтесь.

Любите жизнь и всё, что с ней связано.

Найдите своё место в этой жизни.

То, что можете изменить в своей жизни – измените.

То, что невозможно изменить – найдите в этом позитивный урок.

Раскройте свой творческий и энергетический потенциал, т.к. одно подпитывает другое.

4. Полноценный сон - основа здоровья.

Лучше ложиться спать около 10.00. Просыпаться - когда проснется мозг это в идеале/. Долго спать или валяться в постели - вредно.

5. Погружайтесь в воду: бассейн, река, озеро, море.

Вода - лучший естественный энргетический "преобразователь", "очиститель", гармонизатор" и "стабилизатор". Мы состоим на 80% из воды.

6. Остановите "внутренний диалог".

7. Добейтесь ежесекундной полноты осознанности!

Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) наше здоровье зависит:

на 10% от генетических факторов;

на 5-10% от экологических условий;

на 5-10% от состояния медицины;

на 75-80% от питания и образа жизни.

Здоров тот, кто хочет быть здоровым! опубликовано econet

© Владимир Бутримов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet