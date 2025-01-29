Омоложение организма на клеточном уровне

Процесс метаболизма с возрастом замедляется, а процесс старения, напротив, ускоряется... У взрослых людей клетки обновляются медленнее, ткани и мышцы теряют эластичность, развиваются различные заболевания. Защитить ткани и органы от возрастных изменений можно и о том, как это сделать пойдет речь в данной статье.

Разумеется, старение неизбежно, но пользуясь рекомендациями специалистов этот процесс реально замедлить. И первое, что необходимо сделать – это перейти на правильное «омолаживающее» питание.

Как омолодиться на клеточном уровне

Уролитин А – что это и зачем он нужен?

Согласно проведенным клиническим испытаниям высокая дозировка соединения уролитина А ускоряет восстановление клеток и стимулирует гены, замедляющие старение. Уролитин – это продукт, образующийся из эллаготанинов под влиянием микрофлоры кишечника.

Эллаготанины представляют собой дубильные вещества, которые содержатся в красных и фиолетовых ягодах (малине, клубнике, гранатовых зернах, клюкве, ежевике), а также орехах (пекан, грецких). Уролитин A побуждает организм избавляться от поврежденных митохондрий (клеточных «электростанций»), что заставляет здоровые митохондрии быстрее делиться и эффективно работать, а соответственно, производить больше энергии. Именно поэтому важно включить в рацион свежие ягоды и орехи.

Польза витамина A

«Омолаживающими» свойствами обладает также витамин A. Кроме того, он является мощнейшим антиоксидантом. В значительном количестве он содержится в капусте, шпинате, моркови.

Коэнзим Q10

Это природный фермент, в котором нуждается абсолютно каждая клетка человеческого организма. Он обладает антиоксидантными свойствами и защищает кожный покров от воздействия свободных радикалов. Организм человека способен самостоятельно вырабатывать CoQ10, но с возрастом эта способность снижается, что соответственно приводит к снижению уровня коллагена. Коэнзим Q10 содержится в говядине, жирных сортах рыбы, свежих овощах. Также он входит в состав омолаживающей косметической продукции, поэтому специалисты и рекомендуют ее использовать.

Голодание

Помимо включения в рацион полезных для организма продуктов важно придерживаться периодического голодания. Если не употреблять пищу на протяжении 8-16 часов, организм начнет обновляться. Голодать полезно один или два дня в неделю, например, можно отказаться от приема пищи за 4 часа до сна и позавтракать не раньше 7 утра, это самый оптимальный вариант для начинающих. Но нужно помнить о том, что длительное голодание вредит организму. Чтобы определить оптимальный период «отдыха» нужно экспериментировать и постепенно увеличивать время голодания.

Когда мы отказываемся от пищи, то в организме происходят следующие процессы:

кожа становится более эластичной;

ускоряется метаболизм;

снижается уровень сахара в крови;

улучшается мозговая деятельность;

повышается выносливость.

Для стимуляции процесса очищения клеток рекомендуется пару дней в неделю не употреблять животные продукты. Обязательно стоит отказаться от вредных животных жиров и промышленно переработанной продукции (колбасы, бекона, сосисок, копченого мяса). Очень полезно включить в рацион противовоспалительные продукты, к которым относятся: имбирь, куркума, каперсы, бобовые, орехи, тыквенные семечки, орегано. Также нужно поддерживать оптимальный уровень D витамина путем употребления кисломолочных продуктов, яичных желтков, сливочного масла, творога, сыра и морепродуктов.опубликовано econet

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