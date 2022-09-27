Опасные симптомы, требующие срочного обращения к врачу

Не пропустите! Эти симптомы могут говорить об очень серьезных проблемах со здоровьем.

Каждый человек время от времени чувствует недомогание, испытывает некоторый дискомфорт в организме. Однако существуют симптомы, которые могут говорить об очень серьезных проблемах со здоровьем. Обязательно обратите на них внимание!

Когда стоит обратиться к врачу

Головная боль

♦ Если произошел приступ головной боли необычной интенсивности. Обычно такие пациенты говорят: это была самая сильная головная боль в моей жизни! За такой симптоматикой может скрываться аневризма сосудов головного мозга и кровоизлияние в мозг.

♦ Если головная боль возникла впервые в возрасте до 5 лет или после 50, это может быть первым симптомом опухоли головного мозга.

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♦ Если головная боль усиливается при перемене положения тела, кашле, это может свидетельствовать о реальном повышении внутричерепного давления в результате опухоли или аневризмы.

♦ Если головная боль сопровождается нарушениями чувствительности, слабостью конечностей, сглаживанием носогубной складки, в общем, любой неврологической симптоматикой, говорящей о нарушении мозгового кровообращения.

♦ Если вы страдаете хронической головной болью и принимаете более 15 болеутоляющих таблеток в месяц (то есть одну через день) — это возможный сигнал о медикаментозной головной боли. Вам надо переходить от тактики купирования боли к ее профилактике совсем другими препаратами, нежели вы привыкли принимать.

Боль в пояснице

♦ Если боль сопровождается онемением промежности, типа «седла».

♦ Если сопровождается проблемами с сексом.

♦ Если сопровождается проблемами с мочеиспусканием или опорожнением кишечника. Эти симптомы называются синдромом сжатия конского хвоста, когда пережат сразу весь пучок проходящих по спинномозговому каналу 18 нервов. Это ситуация, требующая немедленного врачебного вмешательства!

Боль в суставах

♦ Сустав опух и покраснел.

♦ Сопровождается повышением температуры.

♦ Сопровождается ухудшением общего состояния. Среди всех разновидностей моно- и полиартритов лишь один требует немедленного вмешательства врача — септический артрит, симптомы которого перечислены выше.

Боль в животе

Тут будет уместно помнить: всегда обращайтесь к врачу при появлении боли в животе. Особенно, если:

♦ Боль интенсивная и возникла впервые.

♦ Сопровождается тошнотой и рвотой.

♦ Повышена температура.

♦ Ухудшено общее состояние.

Причин может быть множество: от совершенно невинных (спазм, синдром раздраженного кишечника, защемление нерва) до смертельно опасных. 10–15 % обращений в скорую или приемное отделение больницы — это люди с различными болями в животе. Даже при наличии самых современных методов диагностики у каждого 4-го причин этой боли не находят, и как, правило, она проходит сама.

Боль в груди

Как и в предыдущем случае, боль в груди может быть очень тревожным сигналом. Поэтому, в первую очередь, надо исключить инфаркт или тромбоэмболию. Вероятность того, что боль в груди серьезная, зависит от наличия у вас факторов риска:

пол (мужской или женщина в постменопаузе),

возраст (45 и более),

наследственность (родственники первой линии с инфарктами или инсультами в возрасте до 50 лет),

курение,

повышенные холестерин, сахар, кровяное давление.

Если факторы риска есть, да еще несколько, то не раздумывайте и не ждите: да, эта боль вполне может быть невралгией из-за больного позвоночника, но, если это проявление нестабильной стенокардии, то у вас всего 120 минут на то, чтобы успеть вызвать скорую, которая отвезет вас в ту больницу, где смогут предотвратить инфаркт.

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Боль в ногах

Тут главное — не пропустить тромбоз глубоких вен голеней. Для него характерно:

1. Отек голени с одной стороны (если померить сантиметровой лентой, то хорошо видно).

2. Возникновение обычно после долгого пребывания в неподвижном положении (перелет, пробки, компьютер).

3. Отек горячий и болезненный на ощупь. Для самой ноги тромбоз не страшен: поболит и пройдет, но вот если тромб оторвется, то по законам анатомии он из глубоких вен голени «выстрелит» в сосуды легких, а вот это уже может быть смертельно опасным! Другая серьезная болезнь — закупорка артерий, кровоснабжающих конечность. Проявляется перемежающейся хромотой: боль в икроножных мышцах при ходьбе, пошел — «схватило», встал — прошло.

Простудные заболевания

Помните про то, что вы теперь представляете угрозу для окружающих, вы — источник инфекции, если можете остаться дома, оставайтесь.

К врачу обращайтесь в следующих случаях:

1. Если появилось затруднение дыхания любой степени.

2. Если появились симптомы обезвоживания: головокружение при вставании с кровати, стали выделять меньше мочи, усиливающаяся сухость во рту.

3. Если появились заторможенность, неправильная оценка окружающего.

4. Когда есть неукротимая рвота или вы неспособны пить в достаточном количестве.

Если речь идет о детях, то добавляем:

1. Если появился цианоз — синюшный цвет кожи.

2. Если плачет, но нет слез!

3. Если температура сопровождается сыпью.

4. Если ребенок «загружен» и просыпается неохотно.

Помните, что грипп опасен для всех в разной степени.

Кто в зоне особого риска:

1) беременные;

2) дети младше 5 и особенно 2 лет;

3) люди старше 65 лет;

4) люди с выраженным ожирением;

5) больные диабетом, хроническими заболеваниями сердца и легких; а также с почечной недостаточностью, онкологией.

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Запомните несколько характерных отличий гриппа от значительно менее опасного ОРЗ:

1) при гриппе температура высокая, как правило больше 38 °C, длится 3–5 дней. При ОРЗ и температура поменьше, а то и вовсе нет, и держится 1–2 дня;

2) головная боль при гриппе — обычное явление, иногда выраженная. При ОРЗ встречается с той же практически частотой, что и в обычном состоянии;

3) тело при гриппе ломит куда как сильнее, чем при ОРЗ;

4) выраженная усталость, упадок сил могут достигать высокой степени при гриппе и никогда при ОРЗ. Кстати, при гриппе такое состояние может длиться до 2 недель;

5) при этом заложенный нос, чиханье и боль в горле при глотании более характерны для ОРЗ, чем для гриппа.

Заболевание проходит само, требуется лишь симптоматическая терапия.

Боль в горле

Причин появления боли в горле много и далеко не всегда они являются следствием инфекции. Эндокринные нарушения, рефлюкс (заброс кислого содержимого желудка в пищевод), аллергия, сухость слизистых — вот самые распространенные причины неинфекционного фарингита. Как правило, инфекционные ангины вирусного происхождения. Однако часто встречаются и бактериальные, стрептококковые ангины. Они потенциально опасны осложнениями на почки и сердце.

Критерии возможной стрептококковой ангины, при которой показан 10-дневный курс антибиотикотерапии:

♦ температура выше 38 °C;

♦ белый налет на миндалинах;

♦ прощупываются ли на передней стороне шеи лимфоузлы;

♦ наличие или отсутствие кашля. Кашель, «текущий» нос, слезящиеся глаза — признаки вирусной инфекции.

Потенциально опасны абсцесс горла и так называемый эпиглотит — острое воспаление одной из структур гортани, чреватое удушьем. При нем, кстати, часто наблюдается определенное расхождение в тяжелом общем состоянием и довольно спокойной картиной при простом осмотре горла, — та часть горла, которая отекает и закупоривает дыхательные пути, находится значительно ниже.

Поэтому если:

♦ вам трудно дышать;

♦ у вас на коже появилась сыпь;

♦ у вас отекла шея;

♦ вам трудно открыть рот —

немедленно обращайтесь к врачу!

Кашель

Остро возникший кашель — это, как правило, проявление вирусного бронхита. Не надо торопиться принимать антибиотики, кашель пройдет сам. В отличие от воспаления легких, кашель при вирусном бронхите не сопровождается повышением температуры, одышкой, ухудшением общего самочувствия (при этих симптомах надо, не откладывая, обращаться к врачу).

Хронический (более 2 месяцев) кашель, как правило, — проявление даже и не легочной проблемы, а повышенной кислотности желудка (рефлюкс — заброс кислого содержимого желудка в пищевод, где много кашлевых рецепторов и выше в носоглотку), синусита, или результат приема лекарств (особенно применяемых при гипертонии).

Но если вы курильщик со стажем и привычный для вас кашель изменился: участился, появилась или усилилась мокрота, — вам необходимо провериться.

Головокружение

Как правило, головокружение возникает из проблем, возникших в вестибулярном аппарате нашего среднего уха. Они протекают достаточно доброкачественно, хотя иногда и мучительны для пациента. Но вот тревожные признаки, говорящие о том, что надо срочно обратиться к врачу:

1) температура 38 °C и выше;

2) двоение в глазах;

3) проблемы с речью или слухом;

4) онемение конечностей;

5) боль в груди;

6) непрерывная рвота;

7) эпизоды потери сознания.

Понос и пищевые отравления

Нельзя откладывать визит к врачу, если:

♦ болезнь протекает с высокой температурой (>38 °C);

♦ с частым (6–8 и более раз в сутки) или кровавым поносом;

♦ с выраженным обезвоживанием;

♦ выраженная боль в животе;

♦ невозможность пить или есть;

♦ если болезнь затягивается более недели, особенно если больные — пожилые люди.

Одышка

Любая одышка, возникшая впервые, — основание для того, чтобы обратиться к врачу, не откладывая. Это может быть проявлением легочных заболеваний: воспаления легких, бронхиальной астмы, плеврита. Тогда срочность обращения за медицинской помощью измеряется часами.

Но также одышка, чувство удушья или нехватки воздуха может быть проявлением более острых состояний: тромбоэмболии легочной артерии или стенокардии, а то и инфаркта. Тут уже счет может идти на минуты. Чаще всего чувство нехватки воздуха является проявлением панических атак, может сопровождать такие хронические заболевания, как анемия или патология щитовидной железы. Но это уже дело врача — разобраться, что к чему.

Нарушения зрения

Причин остро возникших проблем с глазом множество: от банального конъюнктивита до грозной отслойки сетчатки. Вот несколько тестовых вопросов, которые помогут вам сориентироваться, насколько срочно вам надо обращаться к врачу при внезапном покраснении глаза или других проблемах:

♦ Что-то мешает вам нормально видеть? Если нет, если вы хорошо видите «красным» глазом, читаете, пишете — это благоприятный признак. Если нет, нужно немедленно идти к врачу.

♦ Есть ли у вас ощущение постороннего (инородного) тела в глазу? Однако у всех разная чувствительность, поэтому уточняем в п. 3.

♦ Вы можете держать глаз открытым? Если нет, значит это симптом поражения именно роговицы, и это также повод к немедленному обращению к врачу.

♦ Есть ли у вас светобоязнь? Если есть, также немедленно к врачу. Перечень неотложных состояний можно продолжать еще долго, интересующихся отсылаю к моим другим, более ранним, книгам.опубликовано econet.ru.

Из книги «Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном»

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