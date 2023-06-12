Опоясывающий герпес: что нужно знать о стригущем лишае?

Опоясывающим герпесом (лишаем) называют инфекционное заболевание, которое спровоцировано вирусом ветряной оспы. Главной областью поражения служат нервы под кожей, поэтому основным симптомом является возникновение вдоль нерва воспаления и сыпи (волдырей). Этому недугу подвержены в основном люди с ослабленным иммунитетом и в возрасте старше 50 лет. В подростковом возрасте болезнь переносится гораздо легче.

Поврежденный участок кожа раздражается, а по ходу нерва появляются мелкие волдыри. Именно поэтому болезнь еще называют стригущим (опоясывающим) лишаем. Зачастую волдыри вызывают болевые ощущения, поскольку «сжигают» кожный покров. В некоторых странах данное заболевание называют «Огнем Сан-Антонио».

Основные причины развития опоясывающего герпеса

Причиной возникновения такого недуга является такой же вирус, который провоцирует ветряную оспу (ветрянку). Его невозможно полностью вывести из организма, он остается в латентном состоянии и активизируется в нервных узлах при определенных обстоятельствах.

При этом следует учесть, что не все люди, которые переболели ветрянкой, впоследствии страдают опоясывающим герпесом. Зачастую вирус реактивируется у тех, чей организм подвергся некоторым изменениям, связанным с ослаблением иммунитета, возрастом либо длительным приемом медикаментозных препаратов.

Герпес не передается, но человек-носитель может распространять вирус на здоровых людей. Такое наблюдается только в том случае, если был контакт непосредственно с волдырями.

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В группе риска находятся люди старшего возраста, поскольку именно их иммунная система особенно ослаблена. Герпес также может поражать тех, кто в первый год жизни переболел ветрянкой.

Симптоматика

Как уже упоминалось выше, главным симптомом является возникновение болевых ощущений, которые могут проявляться ранее, чем волдыри на коже. Это обусловлено изначальным действием вируса на нервы дермы. Пузырьки могут проявиться в период с 1 по 14 день болезни, а боль может быть интенсивной либо легкой.

К основным симптомам опоясывающего герпеса относятся:

возникновение зуда и покалывания;

незначительные болевые ощущения;

сильная боль в пораженной области.

При начальной стадии заболевания симптоматика следующая:

температура тела повышается;

учащаются головные боли;

возникает дискомфорт в желудочно-кишечном тракте;

чувствуется общее недомогание.

Волдыри на коже – это также основной симптом лишая. Изначально они могут быть небольшого размера, но со временем увеличиваются, принося ощутимый дискомфорт. Их интенсивный рост наблюдается на 3-5 день. Формирование так называемой струпьи свидетельствует о завершающей фазе недуга.

В случае локализации вируса в области головы могут пострадать уши, а также зрение. А при поражении нижнечелюстного нерва проблемы могут возникнуть в полости рта, на языке либо в горле (иногда болезнь приводит к полной потере чувство вкуса).

Диагностика и возможные осложнения

Поставить точный диагноз специалист может только после полного осмотра пациента, при этом учитывая его историю болезни и семейный анамнез. В случае отсутствия уверенности в том, что это действительно герпес, специалист берет образец пораженной кожи и направляет в лабораторию для исследования, где удается точно определить причину воспаления. Еще одной эффективной методикой постановки диагноза является анализ крови. При поражении нервной системы возникает необходимость в люмбальной пункции, в редких случаях требуется поведение «Теста Занга» (исследование находящейся внутри пузырьков жидкости).

Такая болезнь может привести к тяжелым осложнениям, основным из которых является постгерпетическая невралгия. Это состояние проявляется у пациентов в 50% случаев, невралгия характеризуется возникновением сильной, «горящей» боли в пораженной области. Иногда боль настолько сильна, что человек может потерять сознание, а длиться она может на протяжении нескольких недель, месяцев и даже лет.

Также к серьезным осложнениям относятся: нарушение зрения (если герпес затрагивает участки вокруг глаз), проблемы с кожей (импетиго либо целлюлит) и развитие менингита.

Будьте осторожны и старайтесь минимизировать контакты с больными. опубликовано econet

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