Оптимальное время приема витаминов

Прием витаминов и минералов в виде добавок - мероприятие, требующее серьезного подхода. Бессистемное или чрезмерное употребление в общем-то полезных веществ может обернуться ущербом для здоровья. Когда и как принимать витамины и микроэлементы?

Что делать, когда наш организм не получает в должном объеме полезных веществ и минералов? Для обеспечения полноценной жизнедеятельности организма мы вводим в свой рацион витамины, микроэлементы и ряд иных пищевых добавок. И мало кто задумывается на тем, что их положительное воздействие может быть напрямую связано с временем принятия. Помимо этого, сочетание с трапезой и употребление жидкости могут оказывают либо негативное, либо позитивное влияние на результат приема витаминных добавок и их всасывание.

Лучшее время, чтобы принимать витамины и минералы

В какое время принимать витамины и минералы, чтобы добиться наиболее позитивного эффекта? Давайте рассмотрим ключевые для нашего здоровья типы витаминов и микроэлементов и особенности их приема.

Водорастворимые витамины

Данная группа витаминов не синтезируется и не откладывается в организме человека, по этой причине их нужно вводить посредством диеты и/или упомянутых пищевых добавок. Источниками водорастворимых витаминов выступает разнообразная пища животного и растительного происхождения. К указанным витаминам причисляют, к примеру, витамин С и подавляющее количество витаминов группы B.

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Витамин С в значительном количестве входит в состав таких продуктов растительного происхождения как, например, цитрусовые. Витамин С целесообразно вводить в организм каждый день, наиболее правильно - в малых порциях в продолжение всего дня.

Всего насчитывают 8 ключевых витаминов группы В, каждый из них имеет свою функцию. Это: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), пиридоксин (B6), биотин (В7), фолиевая кислота (В9), цианокобаламин (B12). Названные витамины разрешается употреблять параллельно. Оптимальное время суток для этого - утро, после подъема. Существует предположение, что прием витаминов группы В натощак способствует их хорошему усвоению. Для чего нужны витамины группы В? Их употребление дарит энергетический заряд и тонус организму человека. Именно по этой причине их употребление в вечерние часы может вызвать трудности с засыпанием.

Жирорастворимые витамины

Организму нужны небольшие дозы этих витаминов. Чрезмерное употребление жирорастворимых витаминов может навредить организму и спровоцировать токсичный побочный эффект. К жирорастворимым витаминам можно отнести: витамины А, D, Е, K. Они имеют свойство откладываться в печени и жировых тканях.

Жирорастворимые витамины не распадаются в процессе термической обработки еды. По этой причине человек, придерживающийся полноценной диеты, получает их оптимальное количество из пищи и добавочный прием названных витаминов не нужен.

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Пренатальные витамины

Представительницам женского пола, планирующим беременость, целесообразно включить в употребление фолиевую кислоту за 1 год до вероятного зачатия, и каждый день в ходе беременности. Составление расписания приема пренатальных витаминов связано с тем, беспокоит ли беременную тошнота по утрам. В том случае, если указанный витамин усиливает тошноту, женщине не возбраняется принять его перед отходом ко сну с малым количеством пищи. Стоит помнить, что беременным женщинам прием витаминов назначает доктор.

Микроэлементы

Кроме витаминов, для полноценной работы организм нуждается и в целом перечне микроэлементов. Минералы кальций, железо, магний, цинк и т.д. необходимо вводить в организм для обеспечения функционирования органов и систем. При приеме минералом целесообразно быть осторожными, чтобы не нанести вред здоровью.

Что следует знать?

В идеале мы должны каждый день получать минералы с пищей, и их прием в форме добавок часто не рекомендуется из-за вероятности возникновения побочных эффектов (таких, как диарея).

Общие рекомендации

Мультивитамины с комплексным содержанием полезных веществ и микроэлементов целесообразно принимать по ½ дозы в утренние часы, с завтраком, а следующие 1/2 дневной нормы – в процессе главного приема пищи.

Как сочетать витамины и минеральные вещества с другими биологически активными добавками:

цинк не употреблять одновременно с кальцием, железом;

кальций употреблять в продолжение дня,

магний оптимально пить на ночь и не совмещать с едой

Специалисты придерживаются мнения, что достаточное получение организмом витаминов и микроэлементов предусматривается со здоровой пищей и результативность последних при приеме добавок подвергается сомнению. Так как передозировка витаминно-минеральными комплексами чревата отрицательными последствиями, перед приемом имеет смысл проконсультироваться с доктором. Ведь избыток тех или иных веществ в организме может причинить подчас больше ущерба здоровью, чем их дефицит.

Поэтому, чтобы не заниматься самодеятельностью, имеет смысл обратиться к специалисту и с его помощью выявить, каких же витаминов и минералов вам не хватает. А после этого можно составить график приема полезных веществ и микроэлементов.*опубликовано econet

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