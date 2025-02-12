Основная опасность тромбоза вен и причины его возникновения

Тромбоз вен — опасное заболевание: на первых стадиях люди не знают о его существовании. Существует немало способов выявления недуга. Способы лечения подбираются врачами после обследований.

Большинство людей наслышаны о таком заболевании, как тромбоз вен, но не все представляют, к каким последствиям может привести данный недуг, если не принимать никаких мер. Медицинскими работниками отмечено, что только в нашей стране диагноз ставится 160 людям на каждые 100.000 человек. Обращаются с этой болезнью за помощью примерно 240.000 человек ежегодно.

Тромбоз вен: причины возникновения, типы, симптомы, лечение

Основные сведения

Причины

Типы тромбоза

Разновидности

Симптоматика

Диагностика

Лечение

Профилактика

Основные сведения

Под тромбозом вен понимается образование кровяного сгустка, или другими словами «тромба», в сосуде.

Болезнь проявляется следующим образом:

из-за новообразования постепенно начинает нарушаться кровообращение на поврежденном участке;

возникает распирающая боль;

появляются покраснения, отеки.

Многих интересует, что такое тромб и почему он отрывается. Тромбами называются кровяные скопления или сгустки, которые возникают в сосудах. Опасны они тем, что со временем могут оторваться и оказаться в любых органах (легких, сердце, нижних конечностях и других). Все это может послужить причиной для дальнейших серьезных осложнений.

Важно! Обычно на первых стадиях заболевания тромб не проявляется. Узнать о тромбе можно только после медицинского обследования. Это опасно для человека и может привести даже к смертельному исходу.

Чтобы понять, почему отрывается тромб и человек умирает, нужно разобраться в причинах его появления.

Причины

Обычно возникает тромбоз из-за нарушений функций свертываемости крови. Даже малейшее повреждение стенки сосуда станет толчком к образованию кровяного сгустка. Также причиной появления недуга служит наличие атеросклеротических бляшек. Поэтому во время лечения нужно обязательно очистить сосуды от холестериновых бляшек и тромбов.

Схема развития тромбоза выглядит так:

Сначала образуется первичный тромб.

Постепенно на него наслаиваются тромботические массы.

Сгусток разрастается.

Когда размеры доходят до критических, тромб может оторваться и кровоток остановится.

Причины возникновения следующие:

Повреждаются стенки сосудов.

Нарушается процесс свертываемости крови.

Замедляется кровообращение.

Типы тромбоза

Точное время образования тромба не известно. У каждого человека патология развивается по-своему. Повредиться стенки сосудов могут из-за различных механических травм, после воспалительных процессов. Причинами повреждения могут стать также токсины, вирусы.

Травмы или сдавливания сосудов часто образуют мезентериальный тромбоз. Поражается чаще верхняя брыжеечная артерия. Такая форма бывает как у мужчин, так и у женщин. Тромбоз мезентериальных сосудов возникает как следствие сердечнососудистых заболеваний. Чаще возникает у людей пожилого возраста.

После перенесения различных инфекций образуется тромбоз кавернозного синуса. Это осложнение после воспалительных заболеваний мягких тканей на лице, уха, волосистой поверхности головы.

На неправильную работу свертываемости крови влияют врожденные отклонения, различные изменения химического состава крови, которые возникают после длительного приема лекарственных препаратов, воздействия вирусных и бактериальных клеток.

Замедленное кровообращение возможно из-за передавливания сосудов, повышения густоты крови. По этой причине возникает тромбоз глубоких вен. Такому типу заболевания предрасположены:

люди пожилого возраста;

страдающие избыточной массой тела;

курильщики;

женщины, пользующиеся оральными контрацептивами;

беременные и кормящие женщины.

Особенно опасен тромбоз при беременности. Организм в это время и так испытывает нагрузку, образовавшиеся сгустки могут привести к разным последствиям.

Примечание: помимо перечисленных причин есть еще немало факторов, влияющих на кровеносную систему и образования тромбоза.

Чтобы узнать, что способствует образованию тромбов у конкретного человека, надо знать помимо причин возникновения тип заболевания.

Разновидности

В зависимости от того, где находится сосуд, тромбы бывают:

пристеночными (один конец цепляется к стенке, при этом кровоток сохранен);

продолжительными;

выстилающими (обхватывают всю стенку сосуда, для кровотока остается только небольшой просвет);

центральными (находятся по центру);

закупоривающими.

В зависимости от того, какие механизмы были задействованы, бывают:

агглютинационными;

коагуляционными;

смешанные.

Белые тромбы формируются медленно из лейкоцитов. Их место — сосуды с быстрым кровотоком. Красные локализуются в венах, а смешанные возникают путем чередования таких процессов, как слипание и выпадение в осадок тромбоцитов.

Симптоматика

Первые признаки тромбоза видны сразу. Обычно недуг проявляется в виде:

отеков;

синяков;

расширенных вен;

новообразований в виде венозных узлов.

Первые симптомы — это болевые ощущения на пораженных областях, появление отечности. В некоторых случаях больная конечность становится холодной при ощупывании. По-разному проявляется тромбоз, симптомы часто бывают различные. Часто, если болезнь только начинается, то симптомов может вообще не быть, и определить наличие тромбов можно только при помощи специальных обследований.

Если развился острый тромбоз, то верными признаками будут сильные боли. Иногда боль бывает ноющего характера. Она может усиливаться при малейшем надавливании или нажатии на больное место.

Могут появиться и такие признаки тромба в организме, как:

появление отечности;

повышение температуры тела.

Когда возникло воспаление тромбов, то венозные узлы разрастаются в размерах, образуются синяки, отечность сразу увеличивается. Синяки чаще появляются, если причиной заболевания стали травмы или произошли нарушения в сосудах. Отечность возникает чаще, если тромбоз образовался на ногах.

Такие ярко выраженные признаки помогают сразу опередить тип и форму заболевания.

Важно! Острая форма может вызвать закупорку вен. Движение крови замедляется, появляются набухание и отеки.

Диагностика

У многих людей тромбоз развивается без признаков, и их интересует, как узнать, есть ли тромбы в организме. Самый продуктивный метод диагностики — это дуплексное сканирование: сочетание обычного ультразвукового исследования и проведения доплеровского анализа по кровообращению.

Этот способ помогает визуально осмотреть вены и проверить пораженное место на проходимость крови. Такое обследование — самый оптимальный способ проверить сосуды на возникновение сгустков.

Если интересует, как проверить сосуды на наличие тромбов, то есть еще способы:

Проверить сосуды можно с помощью теста на генерацию фермента тромбина. Этот метод помогает узнать о состоянии свертываемости крови.

Диагностировать тромбоз можно тестом на пробированное время. С помощью полученного показателя получится оценить пути свертываемости крови как внутренние, так и внешние.

Еще один метод проверки на образование тромбов — тромбодинамический тест. Благодаря этому анализу будут выявлены любые нарушения, которые мешают нормальной свертываемости крови.

Лечение

Лечение тромбоза направлено на то, чтобы очистить сосуды, нормализовать работу кровотока. Есть несколько способов, выбирается метод в зависимости от типа заболевания. Чаще применяют такие методы:

Бинтование и компрессия.

Медикаментозная терапия.

Хирургическое вмешательство.

Препараты от тромбов в сосудах типа низкомолекулярного гепарина и тромболиса помогают снизить процесс свертываемости в крови. Также они способны снижать тромбообразование.

Часто врачи назначают противомикробные лекарства, сердечные гликозиды, противовоспалительные, антиаритмичные, психотропные препараты. То есть назначается то средство, что разжижает кровь и убирает тромбоз.

Важно! Длительность курса лечения зависит от типа и формы болезни. Лечение проводится под наблюдением врачей.

Хирургическое вмешательство возможно тогда, когда заболевание в тяжелой форме, тромбы повышены. Задача операции — удалить тромб. Иногда вместо удаления применяют перевязку или прошивку вен. Есть еще способ — установить больному кава-фильтр. Любая операция назначается, когда лекарственные препараты уже не помогают.

Профилактика

Лечить любую болезнь лучше на начальной стадии. Но самый хороший способ избавления от недуга — это профилактика. Чтобы не допустить возникновения тромбоза, достаточно:

больше двигаться;

не допускать лишнего веса;

отказаться от вредных привычек;

избегать различных инфекций.

Немаловажный фактор — это правильное питание, занятие спортом, прогулки на свежем воздухе. Если вести здоровый образ жизни, то избежать удастся многих болезней, в том числе и тромбоза.опубликовано econet

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