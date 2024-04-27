Особенности воспитания подростка

Родители подростков в большинстве жалуются на одни и те же проблемы. Это неаккуратность, нежелание делать уборку, скрытность, грубость, равнодушие к учебе. Также их беспокоит пристрастие детей к видеоиграм и страх, что подросток попробует алкоголь и другие нежелательные вещества. Но специфическому поведению детей есть объяснение.

Франсис Дженсен, невролог из университета Пенсильвании, решила рассказать родителям, что происходит с мозгом детей в те моменты, когда они ведут себя так, как нам не нравится.

Почему подростки - ленивые грязнули? Отвечает эксперт

"Одежда на полу, тарелки под кроватью - почему мой сын не заботится о чистоте?"

Все дело в том, что планирование, в том числе чистоты - это сложный когнитивный навык. Для того, чтобы человек регулярно занимался уборкой, должны совпасть три момента: приоритезация (редкость у подростков), контроль (требует развития лобных долей, которые полностью формируются к концу подросткового периода), отсутствие более эмоционально ярких стимулов (чаще всего для подростков большим раздражителем являются контрольные в школе или отношения).

В более взрослом возрасте люди обычно становятся куда аккуратнее.

"Почему моя дочь постоянно злится, причем на меня?"

Снова вопрос о фронтальной коре - взрослые лучше умеют тормозить свой гнев, чем подростки. При этом у них уже меньше дисбаланса между разными отделами головного мозга и гораздо более устойчивая картина "Я". Подростки же часто испытывают большую фрустрацию из-за того, что где-то они ещё маленькие, где-то уже большие, на них много давят, и при этом у них мало способов отреагировать агрессию. Родитель же постоянно маячит перед глазами.

"Почему они скрытничают и ничем не делятся со мной?"

Подростки ищут независимость, новые контакты и пробуют новые активности. Чаще всего им хочется сначала сформировать прочную связь с новым, а уже потом связывать это со старым.

Как правило, им легче делиться своим ненаправленно, поэтому легче общаться с ними в этом периоде без контакта глаз (например, при поездке в машине) и без конкретных вопросов (можно просто задавать тему вроде "я недавно посмотрела интересное интервью Дудя, что ты думаешь о митингах в Москве?").

"Мне кажется, ему плевать на учебу, что будет с его будущим?"

Полная потеря интереса к учебе может свидетельствовать о потере авторитета родителем, не очень удачном окружении или депрессии. В норме, невзирая на более интересные занятия - тусовки с друзьями, видеоигры и прочее, они сохраняют интерес к своему будущему.

"Нужно ли мне бояться наркотиков и алкоголя?"

Да, на подростков химические вещества оказывают большее влияние, чем на взрослых, при этом их куда меньше беспокоят последствия. Плюс именно в этом возрасте они обычно все и пробуют (и принести это может как и ваша кровиночка, так и ее невинно выглядящая подруга-отличница). Подростки быстро учатся, и именно поэтому быстрее вливаются в культуру употребления.

Что помогает? Доверительные отношения и различные семейные поездки и мероприятия - трудно хронически курить траву, если у тебя поездка к бабушке, а за ней ужин у тети, а потом экскурсия в музей.

"Нужно ли бояться видеоигр?"

Только в том случае, если подросток больше ничего не делает. У него должны быть разные способы стимуляции мозга, чтобы он не фокусировался только на чем-то одном. Если он играет час-полтора в день и при этом болтает с друзьями - большого вреда не будет.

"Почему я сначала не могу утолкать его спать, а потом не могу поднять?"

Во-первых, по данным многих исследователей дети вообще спят сильно меньше, чем должны. Во-вторых, почти у всех млекопитающих при переходе от детского возраста ко взрослому меняются часы функционирования. Это связано с изменениями в отделах головного мозга, отвечающих за сон и бодрствование. Выстраивание нового графика занимает время, и в некоторые периоды сон может быть нестабильным или не соответствовать школьному расписанию.

Если обобщить: подростковый возраст - это время больших изменений, в том числе и в ЦНС, поэтому дети все ещё отличаются от взрослых: хуже себя контролируют, больше злятся, меньше себя понимают и хуже выстраивают приоритеты. Со временем у большинства все приходит в норму.опубликовано econet

Автор Лито Адриана