Остановить старение: 5 способов поддержки гормона роста

Полагаете, что старение организма связано с возрастом? На самом деле запуск этого процесса обусловлен воздействием абдоминального жира, низкой физической активностью и постоянными стрессовыми ситуациями, провоцирующими повышение уровня гормона кортизола.

Известным экспертом в сфере гормональной натуропатии является Сара Готфрид, труды которой позволили многим решить проблему раннего старения организма. Учеными доказано, что определенное воздействие на так называемый гормон роста (ГР) способно замедлить процесс старения. Выясним, почему это возможно.

ГР особенно активен в подростковом возрасте, именно он отвечает за состояние мышц и тканей, воздействует на обменные процессы. А снижение его уровня негативно сказывается на нашем организме. Бытует мнение, что с возрастом снижение сексуальности у мужчин и женщин также связано с ГР, но доказательств этому нет, хотя после гормонотерапии отмечается повышение либидо.

Что такое гормон роста?

Благодаря ГР каждый из нас смог вырасти. Когда гормон выполнил главную функцию, перед ним появился еще ряд важнейших задач – укрепить мышцы, поспособствовать клеточному росту и распаду жиров, повысить костную минерализацию. Он участвует в «стройке» и «демонтаже». Когда в нашем организме нет нарушений, ГР взаимодействуя с кортизолом и адреналином, способствует сжиганию жиров и наращиванию мышц. Но когда его в организме недостаточно или он работает неправильно, тогда мы стремительно набираем вес, теряем энергию и чувствуем себя несчастными.

По результатам проведенных исследований люди с нормальным уровнем гормона роста имеют стабильный эмоциональный фон, ведут активную половую жизнь и не страдают от социальной изоляции, в отличие от тех, у кого диагностирован дефицит ГР.

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Основными симптомами, указывающими на нехватку в организме этого важного гормона, являются:

лишний вес;

уменьшение мышечной массы;

уменьшение плотности костной ткани;

постоянное чувство тревоги;

высокая устойчивость к инсулину, что провоцирует развитие сахарного диабета 2 типа;

повышенный уровень триглицеридов;

повышенное давление (гипертония);

фибромиалгия.

Симптоматика наглядно показывает, насколько негативное влияние может оказать дефицит гормона на нашу жизнь.

Когда гормон роста работает во вред и почему снижается его выработка?

Неоспоримым является факт, что с возрастом организм производит меньшее количество гормона роста. Но, когда уровень ГР снижается и человек становится старше, появляются новые возможности, в частности, можно осознанно поддерживать требуемые гормональные показатели.

Кроме того, есть и ряд других интересных фактов:

по сравнению с возрастом, большее воздействие на уровень ГР оказывает абдоминальный жир;

•количество гормона зависит от физической активности;

снижению гормона способствуют постоянные стрессы, повышающие уровень кортизола. Человеческий организм настроен на борьбу с небольшими стрессами, «всплеск» кортизола помогал найти выход нашим предкам, на которых нападали мамонты и выручал, когда кто-либо из участников дорожного движения резко сворачивал на нашу полосу.



Чудеса происходят тогда, когда оба гормона (роста и кортизола) работают слаженно, тогда люди чувствуют себя отлично, они бодры, энергичны и быстро находят выход из стрессовых ситуаций.

Повышенное содержание кортизола в организме свидетельствует о хроническом стрессе и вызывает «хаос» между другими важными гормонами, в особенности инсулином и ГР.

Важно! При высоком инсулине и ненормальном количестве гормона роста кортизол становится непредсказуемым, что заставляет организм накапливать жировые отложения и сжигать мышцы.

Согласно результатам исследований, у девочек подросткового возраста, у которых наблюдался лишний вес и пониженный уровень гормона роста, жир скапливался преимущественно в области живота, а устойчивость организма к инсулину увеличивалась, что в будущем могло спровоцировать ожирение и развитие сахарного диабета. Получается следующая ситуация – ночью повышается уровень кортизола, а выработка гормона роста при этом снижается.

Даже одна бессонная ночь повышает вероятность набора веса, развития инсулинорезистентности и возникновения диабета. Нарушения сна, малое содержание ГР, несбалансированное питание и высокий уровень сахара в крови 100% вызовет у человека плохое самочувствие, неуверенность в себе и апатичность.

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5 способов повысить уровень ГР

Существует несколько способов, позволяющих увеличить количество гормона роста после сорока лет. Но прежде всего, необходимо пройти специальный тест, который позволит узнать, может ли гипофиз производить этот гормон. Это не простой тест, в ходе процедуры врач выполняет забор крови 5 раз через каждые полчаса, делать это нужно рано утром перед едой и в состоянии полного покоя (как минимум в течение 10 часов перед тестированием нельзя подвергать тело физической нагрузке, которая может влиять на уровень ГР).

Если вы точно знаете, что уровень ГР низкий, тест проходить не нужно, достаточно придерживаться следующих рекомендаций:

минимизируйте потребление сладкого. Чрезмерное потребление сахара повышает уровень инсулина, вызывает скопление жировых отложений и снижает ГР. У людей с лишним весом процесс высвобождения гормона роста замедляется при высоком инсулине. Включите в рацион белковые продукты, полезные жиры, овощи и несладкие фрукты, бобовые, орехи;

больше отдыхайте. Для здоровья важен полноценный и глубокий сон (не менее восьми часов), только в этом состоянии организм производит ГР;

избегайте стрессов. Постоянный стресс негативно сказывается на работе организма – человек становится раздражительным, пассивным и испытывает тягу к сладкому. Найдите способ расслабляться, к примеру, займитесь йогой, медитируйте, смотрите любимые фильмы, гуляйте на свежем воздухе. Научитесь справляться со стрессом и не давайте ему руководить вами;

– человек становится раздражительным, пассивным и испытывает тягу к сладкому. Найдите способ расслабляться, к примеру, займитесь йогой, медитируйте, смотрите любимые фильмы, гуляйте на свежем воздухе. Научитесь справляться со стрессом и не давайте ему руководить вами; больше тренируйтесь. Уровень ГР удастся стремительно повысить (в среднем на 50%) в процессе взрывных тренировок;

спровоцируйте выработку мелатонина. Учеными доказано, что выработки 5 мг мелатонина каждую ночь достаточно, чтобы нормализовать уровень ГР.

Если вы решили проявить заботу о собственном здоровье, стоит проконсультироваться с эндокринологом и специалистами в других областях, чтобы обнаружить истинную причину вашего состояния. Но даже если вы самостоятельно решили опробовать вышеизложенные методики, они только пойдут на пользу вашему организму и позволят улучшить качество вашей жизни. опубликовано econet

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